KORONAVÍRUS Česko od štvrtka uvoľní opatrenia: Skončí sa zákaz nočného vychádzania

"Podľa modelov, ktoré máme, sa domnievame, že v priebehu budúceho týždňa dôjde k ďalšiemu výraznému zlepšeniu. To nás oprávňuje vykonať toto rozhodnutie," vysvetlil minister zdravotníctva Jan Blatný. Dodal, že vláda znovu požiada o predĺženie núdzového stavu, ktorý platí do 12. decembra. S obmedzeniami sa budú môcť otvoriť obchody, služby i reštaurácie. Personál bude musieť používať rúška alebo respirátory. Platiť bude obmedzenie plochy 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka, skúšané odevy ani obuv nebudú musieť byť 24 hodín v izolácii. Zrušený bude zákaz nočného vychádzania i zákaz nedeľného predaja. Stravovacie zariadenia budú môcť byť v prevádzke od 06.00 h do 22.00 h a naplnené na 50 percent svojej kapacity.

Štvrtinu svojej kapacity budú môcť využiť múzeá, pamiatky môžu navštíviť skupiny do desať ľudí. Pre divadlá a kiná stále platí zákaz divákov, ten má byť zrušený až s prechodom na druhý stupeň PES. Vo fitnes centrách budú môcť prebiehať lekcie za účasti deviatich klientov a inštruktora. Všetky osoby vo vnútorných priestoroch pri tréningoch a zápasoch budú musieť mať rúška. Výnimku majú len profesionálni športovci, ktorí sú pravidelne testovaní. Počet účastníkov bohoslužieb nebude obmedzený určitým absolútnym počtom návštevníkov, ale kapacitou konkrétneho kostola.

Zvýši sa maximálny počet osôb na hromadných akciách

Zvýšiť sa má maximálny možný počet osôb na hromadných akciách na desať vnútri, vonku by sa mohlo schádzať až 50 ľudí namiesto súčasných šiestich a platiť nebude ani zákaz konzumácie alkoholu na verejne prístupných miestach. Naopak, povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch a vo vybraných verejných miestach zostáva. Uvoľnenie sa netýka škôl. Ministerstvo školstva tento týždeň oznámilo, že školy budú od pondelka fungovať v režime podľa súčasného štvrtého stupňa protiepidemického systému.

Podľa Blatného je nepravdepodobné, že by sa Česko do konca roka dostalo do nižšieho než tretieho stupňa protiepidemických opatrení. Avizoval, že jeho rezort pripravuje informačnú kampaň venovanú dezinformáciám okolo pandémie. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček uviedol, že o otvorení lyžiarskych areálov sa bude ešte diskutovať. Pripravuje sa manuál a vláda sleduje situáciu v tomto odvetví v Európe, dodal. Česko za sobotu zaznamenalo 2667 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, uviedlo na svojej oficiálnej webovej stránke ministerstvo zdravotníctva ČR. Je to o 524 menej ako pred týždňom a najmenej za sobotu od 3. októbra.

Počet úmrtí stúpol o 49 na 8054, tieto údaje však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní a preto sa menia. Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie dosiahol 518.649, aktívnych prípadov nákazy je 68.268. Do soboty 18.05 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 5087 pacientov, stav 769 z nich je vážny.