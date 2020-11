Väčšina Slovákov má záujem o preventívne prehliadky i napriek pandémii

Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková pozitívne komentovala výsledky prieskumu. Záujem Slovákov o potrebu starať sa o vlastné zdravie rezort víta a chce ich v tom podporovať. "Prevencia je preto aj jednou z našich priorít, a to nielen v rámci programového vyhlásenia vlády, ale aj Národného integrovaného programu reforiem," povedala. Prieskum ukázal, že viac ako 66 percent ľudí si myslí, že preventívne prehliadky odhaľujú rizikové faktory ochorení a takmer 67 percent verí, že preventívne prehliadky odhalia včasné štádiá ochorení. Viac ako polovica tiež tvrdí, že preventívne prehliadky môžu motivovať k zmene životného štýlu.

Podľa Zuzany Katreniakovej z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach by viac ako 40 percent respondentov privítalo presné načasovanie preventívnej prehliadky, nielen počas pandémie ochorenia COVID-19, ale za každých okolností. Až 34 percent opýtaných by chcelo preventívnu prehliadku a následné vyšetrenia absolvovať na jednom mieste, alebo ak by dostali pozvanie na preventívnu prehliadku priamo od lekára.

Necelých 21 percent respondentov prieskumu uviedlo, že v rámci preventívnej prehliadky bolo informovaných o potrebných očkovaniach a 15 percent z nich dostalo poradenstvo o zdravom spôsobe života. Očkovanie považuje za hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia, preto je dôležité sústrediť sa na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti. Podľa Katreniakovej je dôležitá najmä edukácia verejnosti. "V tej by okrem lekárov či regionálnych úradov zdravotníctva mali hrať dôležitú úlohu aj zamestnávatelia," doplnila.

Podľa prieskumu si 58 percent opýtaných myslí, že za pravidelnú účasť na preventívnych prehliadkach by ľudia mali byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zvýhodnení. Iba 14 percent súhlasí, že za neúčasť na preventívnych prehliadkach by mali byť pokuty. Katreniaková dodala, že preto by jednou z ciest mohla byť pozitívna motivácia ľudí, ktorou ich štát bude nabádať, aby upustili od zdraviu škodlivých návykov, alebo absolvovali preventívne prehliadky. Prieskum realizovala prieskumná spoločnosť MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV a v tejto vlne aj Ústavom sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na prelome októbra a novembra.