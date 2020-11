Vedci sa pripravujú na príchod vakcíny proti koronavírusu: Mohla by spôsobiť "explóziu" mutácií, tvrdia

LONDÝN - Koronavírus síce zmutoval, no to neznamená, že sa šíri rýchlejšie, tvrdia vedci. Okrem toho by mali byť ľudia ostražití pred novým kmeňom vírusu. Znepokojujúcou správou je totiž fakt, že vakcína by mohla zapríčiniť "explóziu" mutácií. Údajne ale ide o prirodzenú reakciu.

Odborníci z University College Lond on (UCL) na základe novej štúdie tvrdia, že koronavírus síce zmutoval, ale nešíri sa rýchlejšie. Toto zistenie prišlo to potom, čo začiatkom tohto týždňa vyšlo najavo, že vakcína Oxford/Astrazenca je 90-percentne účinná. Iné vakcíny, ako napríklad vakcína Moderna či Pfizer, sú v posledných týždňoch až 95-percentne účinné.

Zistenia výskumu UCL sú založené na genómoch koronavírusu, teda na genetickom materiáli, od viac ako 46 000 ľudí s COVID-19 z 99 krajín. Hlavný autor výskumu publikovaného v časopise Nature Communications, Francois Balloux z UCL Genetics Institute, sa spolu s tímom odborníkov domnieva, že budú schopní včas zaznamenávať tieto mutácie a prispôsobovať nim očkovaciu látku.

„Žiadna z týchto mutácií neprispieva k rýchlejšiemu šíreniu COVID-19, ale musíme zostať ostražití a pokračovať v sledovaní nových mutácií, najmä po zavedení vakcín,“ podotkla Lucy van Dorpová z UCL Genetics Institute.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Vedci tvrdia, že mutácie v koronavíruse sa môžu vyvinúť tromi spôsobmi. Môže to byť buď chybami vyplývajúcimi z chýb pri kopírovaní, keď sa vírus replikuje v ľudskom tele, alebo prostredníctvom interakcií s inými vírusmi infikujúcimi tú istú bunku. Tieto mutácie sú tiež vyvolané zmenou imunitného systému hostiteľa.

Odborníci a vedci z UCL z Ciradu, Universite de la Reunion a University of Oxford analyzovali globálny súbor údajov o genómoch Sars-CoV-2 od 46 723 ľudí, ktorý sa zhromaždil do konca júla 2020. Doposiaľ identifikovali 12 706 mutácií. To však neznamená, že existuje 12 706 rôznych verzií vírusu. Podľa vedcov sa mutácie opakovane vyskytli v 398 prípadoch.

Zdroj: SITA/AP/Chinatopix

Zároveň nenašli nijaké dôkazy o tom, že by tieto bežné mutácie uľahčovali šírenie vírusu. Zistili však, že najbežnejšie mutácie sú pre vírus neutrálne – vrátane jednej mutácie vírusového proteínu nazývaného D614G. Bežné mutácie boli vyvolané hlavne imunitným systémom a nie vírusom adaptujúcim sa na ľudského hostiteľa.

Odborníci ale dodávajú, že je to v protiklade k tomu, čo sa stalo, keď sa vírusom nakazili aj norky. „Keď sme analyzovali vírusové genómy pochádzajúce z noriek, boli sme ohromení pri zistení, že sa na rôznych farmách s norkami objavuje stále rovnaká mutácia, a to napriek tomu, že tie isté mutácie boli predtým u ľudí pozorované zriedka,“ objasnila van Dorpová.

Vakcína by mohla zapríčiniť "explóziu" mutácií

Experti napokon varujú, že vakcína by mohla potenciálne spôsobiť "explóziu" mutácií koronavírusu, čo je prirodzená, ale znepokojujúca reakcia. Pretože si vírus poradí sám so sebou a snaží sa zabrániť vyhynutiu, mohol by spôsobiť cirkuláciu nového kmeňa, pred ktorým nás naše súčasné protilátky nemusia chrániť.