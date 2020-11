Poslanci okolo Pellegriniho nebudú voliť neprokurátora

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD nebudú vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora voliť neprokurátora. Medzi kandidujúcimi prokurátormi nevidia žiadneho, ktorý by vo funkcii predstavoval riziko pre Generálnu prokuratúru SR. Líder strany Peter Pellegrini o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

"Strana Hlas zahlasuje za jedného z prokurátorov," uviedol Pellegrini. Odmietol, že by predstavitelia Hlasu rokovali s koaličnou či opozičnou stranou o výbere kandidáta. Na definitívnom mene sa chcú dohodnúť v strane až pred hlasovaním. Uvažujú o dvoch - troch menách.

Medzi navrhnutými prokurátormi Pellegrini nevidí žiadne meno, ktoré by mohlo Generálnej prokuratúre SR ublížiť. Nerozumie vyjadreniu predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície.

Podľa Pellegriniho chce Matovič vlastného generálneho prokurátora aj špeciálneho prokurátora. Kandidáta na generálneho prokurátora majú poslanci voliť na aktuálnej schôdzi. O funkciu sa uchádza sedem kandidátov, generálneho prokurátora má vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Pri reforme súdnej mapy treba zachovať dostupnosť súdov

V rámci reformy súdnej mapy je potrebné zvážiť špecifickosť niektorých regiónov, aby zostala zachovaná dostupnosť súdov aj v mestách s horšou dopravnou infraštruktúrou. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

"Som za to, aby sa sudcovia špecializovali a aby šli súdne konania rýchlejšie. Vtedy bude človek tolerovať aj to, že súd nie je v jeho meste," doplnil s tým, že v prípade rozloženia jednotlivých súdov je nutné zohľadniť špecifickosť regiónu. "Bolo by dobré urobiť pár výnimiek, aby sme v odľahlých okresných mestách, kde je ťažké prísť a odísť, zachovali mieru súdnej moci," dodal Pellegrini.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.