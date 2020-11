Zdroj: Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom. Vytvoriť by sa mala nová skupina obcí, ktorá by mohla získať príspevok z Environmentálneho fondu a použila by ho na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností. Upravuje to novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorou sa mení aj zákon o Environmentálnom fonde, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.