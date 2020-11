Verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora dáva vyniknúť rečníkom, tvrdí Kolíková

"Na druhej strane je verejné vypočutie veľmi dôležité, lebo celá verejnosť môže sledovať, kto sa uchádza o pozíciu generálneho prokurátora. Je to aj tlak na politikov, aby urobili dobré rozhodnutie, osobitne, keď ide o tak významnú verejnú funkciu," doplnila Kolíková. Ak má niekto na sebe nejaký šrám, je podľa nej potenciál, aby sa to verejnosť a politici vďaka verejnému vypočutiu dozvedeli. Treba brať zároveň do úvahy, čo bolo o kandidátoch známe a či sa prípadné podozrenia počas vypočutia podarilo vyvrátiť alebo potvrdiť. "Netreba si vytvoriť dojem len podľa vypočutia. Malo by to byť aj o tom, čo majú kandidáti za sebou a čo ukázali počas svojho profesionálneho života," zdôraznila s tým, že verejné vypočutie priebežne sleduje.

"Nemôžem to sledovať priamo on-line, ale požiadala som môjho zástupcu, aby bol počas celých vypočutí prítomný. Chcem byť informovaná o všetkom, ako to tam prebieha,“ uviedla. Doplnila, že na vypočutí sú zároveň prítomní poslanci Za ľudí, ktorí kandidátom kladú otázky. Koalícia bude podľa ministerky po verejnom vypočutí debatovať o podpore pre konkrétneho kandidáta. "Verím tomu, že nájdeme zhodu," zdôraznila. Mená svojich favoritov predostrie najskôr koaličným partnerom. Novým generálnym prokurátorom by mal byť podľa nej slušný a statočný človek, ktorý má víziu.

Za šéfa prokurátorov kandidujú Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Rastislav Remeta, Ján Šanta a Maroš Žilinka. Voľba je podľa návrhu programu schôdze naplánovaná na stredu (25. 11.), predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) však pripustil možné presunutie termínu. Generálneho prokurátora menuje prezident SR