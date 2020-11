KORONAVÍRUS Štátny podnik vyrubil Nitre nájomné za testovanie: Poslancov pobúril

Niektorí mestskí poslanci považujú takúto zmluvu za nehoráznosť. „Pre mňa je absolútne nepredstaviteľné, aby si štátny podnik pýtal od mesta nájomné. Prednosta Mestského úradu v Nitre mi pred časom povedal, že nebudeme platiť nič, že je to dojednané. A teraz vidím zmluvu medzi Agrokomplexom a mestom Nitra na skoro 30.000 eur. Je toto normálne, že my vôbec platíme štátnemu podniku? Toto je absolútna nehoráznosť, aby sme my, z našich zdrojov, platili 30.000 eur za používanie miesta na plošné testovanie, ktoré sme si nevymysleli my. Toto je vrchol drzosti!“ skonštatoval nitriansky poslanec Ján Greššo. Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka dostal magistrát informáciu, že Agrokomplex nebude prenájom spoplatňovať. Zároveň však pripomenul, že predmetom zmluvy nie je len poplatok za nájom priestorov.

„Je to aj samotná príprava areálu, sú to unimobunky, ľudia, ktorí to zabezpečovali, nejaký materiál. Oproti cenníkovým cenám nám dali nižšiu sumu, ale stále počítam s tým, že nám to štát preplatí,“ povedal Horák. Ako pripomenul, z celkového poplatku tvorí cena za nájomné sumu 3300 eur. „Zvyšok je za stavbu, za elektrické prípojky, za ľudí. Treba si uvedomiť, že bez Agrokomplexu by sme iba ťažko a nekomfortne dokázali zabezpečiť testovanie, pretože tam bolo šesť odberných miest, teda desatina celého počtu. Naše priestory i areály základných škôl boli vyčerpané, takže by zabezpečenie testovania bolo veľmi problematické,“ dodal Horák.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Poslanec Miloš Dovičovič zdôraznil, že za rovnakých podmienok malo teda aj mesto spoplatniť štátu svoje priestory, ktoré na testovanie poskytlo. „Ak má platiť tento mechanizmus, čo zjavne platí, pretože takú zmluvu sme uzatvorili, tak si mal štát, ak niečo také organizoval, od nás prenajať areály škôl, areál kúpaliska, mestskú halu a všetky ďalšie priestory. Pretože to teda treba dodržať, buď, alebo... Toto je flagrantná ukážka, ako sa štát správal k mestu Nitra. Prinútil ho cez svoju firmu zaplatiť nájomné, pretože tam boli odberné miesta, ale my sme mali dať naše odberné miesta zadarmo,“ pripomenul Dovičovič. Podľa primátora Mareka Hattasa bude mesto trvať na refundácii nákladov. Zo svojou požiadavkou sa už obrátil aj na Okresný úrad v Nitre.

Vyjadril sa aj Agrokomplex

„Toto by bola tá najlepšia a najschodnejšia schéma. Agrokomplex je nám dlžný na daniach. Len čo nám budú refundované z okresného úradu financie, tak mi zaplatíme Agrokomplexu, on nimi môže disponovať ďalej a môže nám zaplatiť svoj dlh na dani z nehnuteľností. Pokiaľ nastanú nejaké komplikácie na okresnom úrade, tak vtedy môžeme začať kričať a búchať po stole,“ povedal Hattas. K problému sa vyjadril aj Agrokomplex. Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Martin Lužbeťák pripomenul, že samospráva môže požiadať štát o refundáciu nákladov spojených s testovaním, Agrokomplex však takúto možnosť nemá.

„Mesto si túto službu u výstaviska objednalo, pričom sme poskytli zľavu prenájmu vo výške viac ako 75 percent a výsledná suma je 2600 eur. Zvyšná časť sumy je tvorená objednanými službami. Ceny služieb vychádzajú z našich nákladov,“ vysvetlil. Výstavisko sa vyjadrilo aj k dlhom, ktoré má voči mestu Nitra za daň z nehnuteľnosti. Podľa Lužbeťáka Agrokomplex zaplatil mestu za roky 2015 až 2019 na tejto dani viac ako 1,3 milióna eur. „Aj v roku 2020 sme povinní mestu uhradiť dane vo výške 311.000 eur, hoci nehnuteľnosti, ktorých sa dane týkajú, nemôžeme od marca 2020 využívať na podnikateľskú činnosť,“ dodal Lužbeťák.