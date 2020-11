Slovensko čaká závažný krok v podobe dovŕšenia procesov zmien na Generálnej prokuratúre

Petra Hajšelová

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Nový generálny prokurátor by mal byť zvolený na základe odborných, osobnostných a morálnych predpokladov, mal by byť garanciou nestrannosti a nezávislosti bez ohľadu na to, kto zaňho bude vo voľbe hlasovať. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Hajšelová (Sme rodina) počas štvrtkového vypočúvania kandidátov na nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Zdôraznila, že Slovensko čaká závažný krok, a to dovŕšenie procesov zmien na GP SR. Očakáva, že následne bude konečne zákon platiť pre všetkých rovnako.