Konšpirátori sa opäť predviedli: FOTO Maskovaný muž s obuškom na proteste! Polícia vyvracia ďalší HOAX

Na konšpiračných stránkach sa začali po utorkových protestoch objavovať fotografie muža, ktorý mal byť podľa konšpirátorov "provokatér". ten mal údajne vyvolať nepokoje na zhromaždení. Polícia to jednoznačne odmieta.

"Policajný zbor na verejných zhromaždeniach vykonáva dohľad nad ich priebehom a zasahuje len v nevyhnutných prípadoch - reaguje na vzniknutú situáciu, nikdy neprovokuje," priblížila polícia. Na utorňajšom proteste boli prítomní príslušníci antikonfliktného tímu - policajti v civile s reflexnými vestami, na ktorých bol uvedený názov tímu.

"Zmyslom ich práce je komunikovať s účastníkmi zhromaždení, krotiť vášne a predchádzať konfliktom," podotkli policajti. Teória o policajných provokatéroch nemá podľa polície logiku. "Polícia by v takom prípade nenasadzovala svojich príslušníkov do prvej línie ako členov antikonfliktného tímu a tiež by nevystavovala riziku uniformovaných policajtov," uviedla.

Tisícky ľudí vyšli v utorok do ulíc protestovať proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a opatreniam prijatým pre pandémiu nového koronavírusu, a to napriek platnému núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa.