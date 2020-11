KORONAVÍRUS Mikulec s Krčmérym prosia ľudí: Zvážte svoju účasť na proteste, očakávajú zbrane či bitky!

VIDEO Tlačová konferencia Romana Mikulca a Petra Kovaříka:

Rok 2020 sa zapíše do histórie inak, ako by sme chceli

Na tlačovej konferencii okrem ministra Mikulca a policajného prezidentka Kovaříka vystúpil aj infektológ a profesor Vladimír Krčméry. "Nikto nepochybuje, že rok 2020 sa zapíše do histórie a iným spôsobom, ako by sme si všetci predstavovali. Koronavírus prišiel do našich životov a nielen na Slovensko, ale aj globálne. Bojuje s tým každá krajina," začal minister Mikulec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Mikulca druhú vlnu zvládame v porovnaní s ostatnými krajinami oveľa lepšie ako ostatné krajiny. Upozorňuje na úroveň zdravotníctva, ktorú aktuálna vláda "zdedila". "Aj z toho dôvodu bol zavedený núdzový stav a zákaz zhromažďovania, a to preto, aby sa ľudia nestretávali a aj týmto spôsobom znížili mobilitu a zabránili tomu, aby sa vírus šíril," ukazuje na príčiny núdzového stavu Mikulec.

Pozrite sa dookola, odkazuje minister

Minister ukazuje aj na ostatné krajiny, ktoré na rozdiel od nás pristupujú k tvrdému lockdownu. "Nie som za to, aby sa ľudia zajtra zhromaždili a išli protestovať proti tejto vláde. Núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol prezentovať svoj názor. Rovnako bol zavedený počas jari keď tu bolo nakazených asi 16 ľudí," upozornil Mikulec s tým, že toto nie je boj názorov a politických strán, ale ide o životy.

Mikulec pripomína, že len za minulý týždeň zomrelo 160 ľudí. "Chcem poprosiť, aby ľudia zvážili svoju účasť na akomkoľvek zhromaždení zajtra počas 17. novembra. Ak niektorý politik vyzýva na zajtrajšie protesty, pošliapal odkaz 17. novembra. Ale demokracia nie je o tom, že je to anarchia, ale že platia pravidlá a my chceme, aby spolu so zákonmi tieto pravidlá platili pre všetkých," dodal minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Očakávajú bitky, nepokoje či dokonca zbrane!

Minister prezradil, že ho znepokojili avíza, ktoré pred zajtrajškom dostal. "Máme informácie o tom, že mnohí organizátori nemajú vôbec žiadnu snahu vyjadriť ani názor. Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili, aby ničili majetok, či ohrozovali iných ľudí. Máme informácie o tom, že majú v úmysle prísť s rôznymi zbraňami. Preto vás prosím, pre ochranu zdravia, zvážte účasť na zajtrajších zhromaždeniach," povedal svoju výzvu a prosbu Mikulec.

Ľudia by mali svoj nepokoj vyjadriť inak, hovorí Krčméry

Profesor Krčméry upozorňuje na niektoré viaceré faktory, ktoré nám aktuálne čísla môžu pokaziť. Pripomína prevoz účastníkov hromadnou dopravou, autobusmi a ich následný návrat domov. "Každá pandémia potrebuje na svoj rozptyl denzitu," pripomenul Krčméry. Dodal, že existuje množstvo iných spôsobov, ako vyjadriť svoju nespokojnosť. "My na internáte sme za starých čias napríklad striedavo zhasínali a zažínali svetlá," spomína Krčméry.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ten ľuďom tiež pripomína, aby sa zhromaždeniami nepodieľali na zaťažovaní už tak ťažko skúšaného zdravotného systému. "Mortalita nám stúpa. Robme všetko, aby sme svoj nesúhlas odložili na čas, kedy tým neohrozujeme zdravie a životy ostatných," zopakoval Krčméry. Tiež hovorí, že čísla sa pred blížiacimi sa Vianocami začínajú zlepšovať a ich naštrbenie v týchto dňoch rozhodne nemusí prispieť k zlepšeniu situácie.

Kovařík upozornil na vyššiu trestnú sadzbu počas núdzového stavu

Policajný prezident rovnako zachytil mnohé informácie pred napätým zajtrajškom. "Dôrazne ich vyzývam, nerobte to. V čase núdzového stavu je útok na verejného činiteľa trestaných až do výšky 12 rokov. Týmto sa vám nevyhrážam, ale nemôžeme dopustiť, aby sa to zvrhlo do násilia a do ulíc," povedal policajný prezident Peter Kovařík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mikulec detaily zo zjavných a taktických dôvodov nechce zverejňovať, čo podpisuje aj Kovařík. "Venujeme sa osobám, ktoré organizujú zhromaždenia, no bližšie by som to nešpecifikoval. Naším cieľom je udržať verejný poriadok a tomu prispôsobujeme všetky naše zákonné povinnosti. To, že sa ľudia nemajú zhromažďovať je kvôli tomu, aby chránili sami seba a svojich blízkych, aby neskončili v nemocnici," dodal Kovařík.