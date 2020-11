Remišová: Za ľudí presadzuje, aby sa žiaci mohli čo najskôr vrátiť do škôl

Veronika Remišová

Zdroj: Maarty

BRATISLAVA – Strana Za ľudí presadzuje, aby sa žiaci mohli čo najskôr vrátiť späť do škôl a z tejto zložitej situácie vyjsť silnejší a zrelší. Uviedla to ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s utorkovým (17. 11.) Dňom študentstva v spojitosti s aktuálnou témou zasadnutia ústredného krízového štábu, ktorý by sa mal venovať aj otváraniu škôl. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany Za ľudí.