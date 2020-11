VIDEO Protesty v uliciach Bratislavy: Dav skončil pri parlamente, spacifikovali kotlebovca!

dnes sa v uliciach Bratislavy konali viaceré protestné zhromaždenia

protest oznámili aj opozičné strany Smer, ĽSNS

účasť na zhromaždeniach avizovalo aj hnutie Ultras Slovan

vládni predstavitelia na čele s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a policajným prezidentom Petrom Kovaříkom vzhľadom na núdzový stav odporúčali zvážiť účasť na týchto protestoch, počas núdzového stavu je totiž zakázané zhromažďovanie viac ako šiestich osôb

protestné zhromaždenia sa uskutočnili na Hodžovom námestí, námestí SNP, Úradom vlády SR a tiež pred parlamentom

niektorí dnešní protestujúci boli bez nasadených rúšok

18:58 Záchranári počas utorkových protestov v Bratislave ošetrili dve osoby, išlo o tínedžera a dospelého muža. Obdivoch previezli do nemocnice. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. "Obaja utrpeli úraz hlavy," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, ich zdravotný stav si vyžiadal prevoz do nemocnice. (tasr)

18:46 Členovia ĽSNS pomaly ukončujú zhromaždenie pred parlamentom.

18:39 Podľa Denníka N sa už zranený Andrej Medvecký z ĽSNS pripojil naspäť k protestujúcemu davu. Ten bol ešte počas dnešného dňa zadržaný policajnými zložkami počas protestu.

Andrej Medvecký (vľavo) s Milanom Mazurekom v parlamente

18:16 Matovič si okolo šiestej hodiny večer ešte vystrelil z "domáceho receptu" Mariana Kotlebu na koronavírus.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

18:03 Protestné zhromaždenie proti opatreniam zavedeným v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) sa v utorok popoludní uskutočnilo na Hlavnej ulici v Košiciach. Na proteste, ktorý sa konal napriek núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa, prišlo zhruba tisíc ľudí, mnohí boli v dave bez rúšok. Polícia počas pokojného priebehu nezasiahla. (tasr)

17:52 Protestujúci sa nachádzajú pred parlamentom. Dav vyzývajú, aby sa nedali vyprovokovať fanúšikmi Ultras.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

17:31 "Je neprijateľné, že práve v tento deň vyzývajú bývalí komunisti, fašisti a chuligáni na porušovanie zákona, niektorí dokonca na násilie a vandalizmus," tvrdí vicepremiérka zo Za ľudí Veronika Remišová.

17:12 Niektorí príslušníci a sympatizanti ĽSNS sa z davu presúvajú k parlamentu. Členovia ĽSNS vrátane Mariana Kotlebu vyhlasujú, že poslanec Andrej Medvecký mal byť napadnutý policajnými zložkami. Skončiť mal v nemocnici.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

16:56 Na námestí pred prezidentským palácom je stále veľké množstvo ľudí. Medzi rečníkmi vystúpil aj syn bývalého predsedu SNS Jána Slotu Pavol Slota. Vystúpil aj tiež ešte neprávoplatne odsúdený predseda ĽSNS Marian Kotleba.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

16:48 Protesty proti vláde a protiepidemickým opatreniam sa v utorok popoludní konali i v Prievidzi a Žiline. Na Námestí slobody v metropole hornej Nitry sa zišlo niekoľko stoviek ľudí, v centre Žiliny desiatky obyvateľov. Polícia situáciu na oboch miestach monitorovala, informácie o prípadných ďalších protestoch v iných mestách nemá. (tasr)

16:29 Medzi protestujúcimi pri prezidentskom paláci sú aj príslušníci KSS či ĽSNS. S príhovorom vystupuje predseda KSS Jozef Hrdlička aj europoslanec a podpredseda ĽSNS Milan Uhrík. Hrdlička kritizuje systém, ktorý nastal po roku 1989.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:13 Situácia pred Úradom vlády sa postupne upokojuje. Časť skupiny kukláčov sa spred brány úradu sťahuje.

16:10 Agresivita na mieste protestov rastie. Niektorí kameramani z médií sa tiež takmer stali terčami lietajúcich predmetov.

16:08 Podľa portálu Aktuality.sk je jeden z policajtov pred Úradom vlády zranený a skončil s obviazanou hlavou po tom, ako naňho pravdepodobne hodili fľašu alebo iný predmet.

16:05 Hodžovo námestie sa každou minútou viac zapĺňa.

(Pozor! Záznam môže obsahovať vulgarizmy.)

15:59 Matovič v týchto chvíľa píše ďalší status. "30 rokov sme spomínali v tento deň na hrdinov Novembra. Na ich odvahu a statočnosť. Na státisíce ľudí, ktorí ich na námestia prišli podporiť, až spolu vytvorili spoločenstvo ľudí, ktoré nám pokojne vydobilo cestu ku slobode. Dnes námestia ovládnu iní ľudia. Roky im odkaz Novembra bol uplne ukradnutý ... ba práve naopak, v príkrom rozpore s jeho odkazom, jeho hodnoty ničili," píše premiér, ktorý v týchto chvíľach ďakuje Milanovi Kňažkovi či ministrovi životného protredia Jánovi Budajovi.

"Jeden vedome vydal vedenie elitných útvarov polície do rúk nitrianskej mafie používajúcej tie najhoršie sicílske praktiky. Len preto, aby mu zaistili bezpečnosť a nerušený Klondajk na štátnom majetku. Čo na tom, že na to doplatil Jano a Martina životom! Druhý roky zvelebuje režim, ktorý postihnutých ľudí či ľudí nie pravej rasy považoval za odpad, ale kríž na hrudi nosí," pokračuje Matovič.

15:55 Niektorí protestujúci sa v dôsledku narastajúceho napätia pred Úradom vlády presúvajú naspäť pred prezidentský palác. Na Hodžovo námestie sa húfne presúvajú radikálne skupiny.

VIDEO Situácia na zhromaždení v Bratislave pred Úradom vlády:

(Pozor! Záznam môže obsahovať vulgarizmy.)

15:50 Skupina kukláčov pred Úradom vlády sa v týchto chvíľa premiestnila bližšie k bráne.

15:45 Na Hodžovom námestí, kde sa nachádza jedna časť dnešného zhromaždenia, bola zastavená doprava.

15:38 V priestore pred Úradom vlády je situácia každou sekundou dramatickejšia. V hre je aj aplikácia slzného spreja.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

15:33 Pred prezidentským palácom zobrali situáciu do svojich rúk ozbrojené zložky. Množstvo ľudí nemá na sebe rúško.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

15:32 Pred Úradom vlády je počuť vybuchujúce petardy. Pred bránou v priestore medzi zátarasami čakajú rozmiestnení kukláči.

15:25 V uliciach Bratislavy sú už prítomní aj kukláči.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

15:23 Robert Fico skončil svoj príhovor s tým, že ľuďom priamo nebráni ísť do centra protestovať. V meste je pritom situácia už teraz napätá.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

15:20 Pri prezidentskom paláci sa situácia zdramatizovala po tom, ako chceli protestujúci namontovať reproduktory. Policajné zložky tento krok znemožnili.

15:19 Predseda Smeru je pri svojom rečnení doprevádzaný potleskom priaznivcov.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

15:14 Fico je nadšený účasťou pred Národnou radou. "Keďže sme tu, aby sme podporili štátny sviatok, vraj je to zakázané, keby tu bolo kino, tak je to povolené," hovorí Fico, ktorý vedie prejav bez rúška.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

15:08 Robert Fico prichádza spolu s členmi strany Smer-SD na tlačový brífing.

15:00 Protestujúci ľudia nechávajú vláde Igora Matoviča na ulici štipľavé odkazy.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

14:58 Pred parlamentom sa na námestí Alexandra Dubčeka tiež schádzajú ľudia. Sú medzi nimi aj členovia Smeru ako napríklad Erik Kaliňák.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

14:56 Národniari z SNS vítajú iniciatívu niektorých parlamentných strán vyvolať referendum za predčasné parlamentné voľby "SNS podporuje všetky ich legitímne aktivity smerujúce k naplneniu tohto cieľa," odkazuje SNS v tlačovej správe.

14:52 Pred Úradom vlády sú už z bezpečnostných dôvodov pripevnené kovové zátarasy.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

14:50 Množstvo ľudí sa už nachádza aj na bratislavskej hlavnej stanici.

14:38 Policajné zložky už čakajú aj pri parlamente, kde avizoval o 15. hodinu tlačovú konferenciu Smer. Pred prezidentským palácom sa nachádza približne sto ľudí, ktorí sa chystajú presunúť pred Úrad vlády SR.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

14:24 Ľudia na ulici pred prezidentským palácom vyzývajú premiéra Igora Matoviča k tomu, aby podal demisiu. K rovnakému kroku vyzývajú prezidentku Zuzanu Čaputovú.

14:20 Dav už vo svojich vyhláseniach vulgárne kritizuje aj prezidentku Zuzanu Čaputovú.

13:45 Protestujúci dav sa presúva pred prezidentský palác.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

12:45 Účastníci protestu protestujú proti noseniu rúšok a opatreniam vlády.

12:15 Na námestí SNP v Bratislave sa začalo protestné zhromaždenie. Účastníci často spomínajú to, aby sa ľudia nenechali vyprovokovať ku konfliktom. Zhromaždenie je aj pred prezidentským palácom.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

VIDEO Poobedné zhromaždenie na námestí SNP:

"Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol Mikulec. Vláda robí podľa neho všetko preto, aby spomalila šírenie nového koronavírusu a chránila zdravie obyvateľov.

Na protest sa chystajú aj sympatizanti extrémistických zoskupení

Okrem toho, že protesty proti nariadeniam podporujú niektoré politické strany, na dnešné zhromaždenia v Bratislave sa chystajú aj fanúšikovia Ultras Slovan či sympatizanti kotlebovcov. Protestné zhromaždenia sú primárne namierené na nespokojnosť s vládou Igora Matoviča či aktuálnymi opatreniami. Viacerí účastníci dokonca hovoria, že "zažívame fašižmus".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister vnútra Roman Mikulec spolu s profesorom Vladimírom Krčmérym a dočasným policajným prezidentom Petrom Kovaříkom na tlačovej konferencii upozornili, že na protestoch očakávajú zbrane aj bitky. Práve z tohto dôvodu vyzývajú ľudí, aby svoju účasť na proteste počas núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa zvážili.