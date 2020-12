V povoľovacom procese výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch sú sporné body, tvrdí advokátka

BRATISLAVA - V povoľovacom procese, týkajúcom sa výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch, je viacero sporných bodov. Ide o proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) aj schválené zmeny a doplnky územného plánu. Uviedla to advokátka spolupracujúca s mimovládnou organizáciou Via Iuris Eva Kováčechová.

Advokátka poukazuje na to, že spomínané dokumenty sú dôležité a kľúčové pre to, aby stavebný úrad mohol rozhodovať. "Myslím si, že takáto stavba nepatrí na Donovaly ani nikde, kde by mali prevažovať záujmy ochrany prírody a krajiny, teda ochranné pásma chránených území, vodných zdrojov, prípadne iné dôvody," hovorí.

Zároveň Kováčechová tvrdí, že obec Donovaly podľa dostupných informácií v stavebnom konaní využila právnu pomoc od advokátskej kancelárie URBÁNI & Partners. Jej spoločníkom je Rastislav Urbáni, ktorý v roku 2015 pôsobil ako konateľ v spoločnosti Donovalley. Tá je navrhovateľom realizácie stavby lyžiarskej haly. "Takýto konflikt záujmov síce nie je priamo v rozpore so zákonom, nie je však ani štandardným postupom," skonštatovala advokátka.

Projektový manažér haly Igor Obšajsník pred nedávnom povedal, že spoločnosť v procese výstavby haly nepochybila a vždy sa riadila právoplatnými rozhodnutiami úradov. Okresný úrad (OÚ) Banská Bystrica zrušil v novembri rozhodnutie o umiestnení stavby stavebného úradu obce Donovaly z viacerých pochybení. Zároveň zrušil záverečné stanovisko v procese EIA, čím vyhovel protestu prokurátora. Dôvodom je aj to, že spoločnosť navýšila počet parkovacích miest z 485 na 556.

Preto konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly prebralo ministerstvo životného prostredia. Chce dôkladne preveriť podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody a pozrie sa aj na kroky, ktoré doteraz podnikol OÚ v Banskej Bystrici. Vo veci výstavby haly v júni tohto roka podala okresná prokuratúra žalobu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Dôvodom žaloby je nesúlad všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce Donovaly s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly.

Zmena územného plánu obce Donovaly nie je podľa prokuratúry v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly tiež nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN. Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 23.000 ľudí.