Najvyšší súd bude rozhodovať o sťažnostiach Martina Kvietika a Juraja Kožucha v kauze Dobytkár

Sťažnosti dvojica podala voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý im minulý týždeň predĺžil väzbu do 1. apríla 2021. "Predmetná vec bola NS SR doručená 9. novembra a napadla do senátu 1T," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. ŠTS v Pezinku rozhodol o predĺžení väzby 5. novembra a začal o nej rozhodovať už 4. novembra. Prokurátor ÚŠP navrhoval dvojici predĺžiť lehotu z dôvodu kolúznej väzby o ďalších sedem mesiacov.

O väzobnom stíhaní Juraja K. a Martina K. rozhodol NS SR v polovici mája. Súd zamietol sťažnosti obvinených voči aprílovému rozhodnutiu ŠTS v Pezinku ako nedôvodné. Stíhaní sú pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. NS SR vtedy neprijal písomný sľub Martina K. a ani peňažnú záruku vo výške 200.000 eur.

Dvojicu zadržali 22. apríla v rámci policajnej akcie Dobytkár. Počas nej Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí.

Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a podnikateľa Petra K. Pôvodne Norberta B. sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Norberta B. do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra K.