Koalícia a ani Smer na najbližšiu schôdzu nepredložia poslanecké návrhy zákonov

BRATISLAVA - Koaličné strany na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR nepredložia poslanecké návrhy zákonov. Potvrdili to hnutia OĽANO, Sme rodina a strana SaS. V piatok je zároveň posledný termín, keď môžu poslanci návrhy predložiť tak, aby boli zaradené na nadchádzajúcu schôdzu, ktorá by sa mala začať 24. novembra. Poslanecké návrhy zákonov nepredloží ani opozičný Smer-SD.

"Keďže parlament z dôvodu pandemickej situácie pracuje v obmedzenom režime, po dohode s koaličnými partnermi sa na najbližšej schôdzi predložia len vládne návrhy zákonov, poslanecké návrhy nepredložíme," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. Dohodu v koalícii v súvislosti s aktuálnou situáciou pre ochorenie COVID-19 potvrdilo aj tlačové oddelenie hnutia Sme rodina. Hovorca SaS Ondrej Šprlák rovnako uviedol, že nepredkladajú žiadne nové návrhy. "Na najbližšiu schôdzu majú ísť len tie, ktoré boli presunuté," priblížil.

Poslanecký návrh zákona nepredloží ani opozičný Smer-SD. Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút. Informoval však, že predložia návrh uznesenia v súvislosti s brexitom, ktorým by mal parlament zaviazať kompetentné orgány k príprave na možný brexit bez dohody Veľkej Británie a Európskej únie. Úrad vlády, ako aj ministerstvá hospodárstva, financií a zahraničných vecí či guvernér Národnej banky Slovenska by mali podľa Smeru-SD pripraviť plán, ako eliminovať negatívne dôsledky na hospodárstvo SR či občanov SR žijúcich vo Veľkej Británii.