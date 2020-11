Predseda ÚVO Hlivák: Aj prístupom k tvorbe zákonov ukazujeme, ako si vážime slobodu

BRATISLAVA - Aj prístupom k tvorbe zákonov ukazujeme, ako si vážime slobodu, ktorú sme si pred 31 rokmi vybojovali. V podcaste s hercom a režisérom Milom Kráľom to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v súvislosti s 31. výročím Nežnej revolúcie. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

"Kultivovaným záujmom o veci verejné môžeme veľa zmeniť. Týka sa to aj verejného obstarávania. Práve teraz sa rozhodne o novom zákone, o nových pravidlách, podľa ktorých bude štát nakupovať za verejné peniaze. Bolo by na prospech veci, keby ľudia aj tejto téme venovali pozornosť," uviedol Hlivák.

Ako dodal, rozumie, že môžu byť unavení z nekonečných káuz aj v súvislosti s verejnými nákupmi, no ignorovanie tejto témy nič nerieši. "Veď predsa určite každého jedného z nás zaujíma, čo sa deje a bude diať s našimi peniazmi. Naším záujmom môžeme mnohé zmeniť. Tak by sme mohli naložiť so slobodou, ktorú sme si pred 31 rokmi vybojovali," poznamenal Hlivák.

Kráľ sa zaujímal aj o to, čo znamenala Nežná revolúcia pre zmenu pravidiel, podľa ktorých štát nakupuje za verejné peniaze. „Tým, že sa menilo spoločenské zriadenie, že sa ekonomika začala otvárať, že vznikalo súkromné vlastníctvo a podnikatelia sa chceli uchádzať o verejné zdroje, museli vzniknúť pravidlá na ich rozdeľovanie. Tieto pravidlá vznikli začiatkom 90. rokov. Zákon mal do päť strán, mal 27 paragrafov," vysvetlil Hlivák. Súčasný zákon má podľa neho 190 paragrafov a okolo 100 strán. Podcast je zverejnený na webe ÚVO.