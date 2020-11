Druhé kolo testovania na KORONAVÍRUS má zmysel: Tisícky odberných miest! Kontaktovali však minimum samospráv

BRATISALVA – Druhé kolo testovania sa uskutoční v štyridsiatich piatich okresoch na Slovensku. K výnimkám patria aj dve najväčšie mestá na Slovensku - Bratislava a Košice. Premiér Igor Matovič však oznámil, že kto sa bude chcieť testovať, bude mať k dispozícii mobilné odberné miesta. Tie by Slováci mohli využívať od pondelka. ZMOS však kritizuje, že zatiaľ bolo kontaktovaných minimum samospráv.

Minister obrany Jaroslav Naď poznamenal, že veľa samospráv, kde mali nízke percento pozitívnych ľudí, chce napriek tomu opäť pretestovať ľudí. Na jeho prekvapenie sú aj také samosprávy, ktoré majú byť pretestované a nechcú, aby sa testovanie opäť organizovalo. Podľa jeho slov sa nájdu aj takí, ktorí sú radi, že sa bude u nich v regióne opäť testovať.

Zároveň potvrdil, že nemocnice a zariadenia sociálnych služieb budú testovať bez ohľadu na to, v akom regióne sa nachádzajú. Zároveň potvrdil, že v stredu bude prezentovaný zákaz vychádzania. "Regióny, ktoré nebudú testované, budú mať certifikát platný o týždeň dlhšie. Tie regióny, ktoré budú testované, tam budú musieť mať nový certifikát," poznamenal Naď.

Stratili ste certifikát? Musíte ísť na test

Ak niekto stratil certifikát o výsledku z víkendového testovania, musí ísť na PCR testy alebo na druhé kolo testovania antigénovými testami. "Dovtedy musí človek konať tak, ako keby na tom testovaní nebol," uviedol Naď. Zároveň odporúča ľuďom, aby sa nedávali len tak pretestovať, ak nie sú v okrese, kde bude druhé kolo. Testovať by sa podľa neho mali ľudia, ktorí sa nachádzajú v regióne, kde sa bude druhé kolo testovania realizovať, alebo ak tam plánujú ísť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na doliečenie ľudí s COVID-19 by mohli slúžiť dve zariadenia

Na doliečenie pacientov s ochorením COVID-19 by mohli slúžiť zariadenia v Novej Polianke a Smrekovici. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedol Naď s tým, že o tom rokujú s ministerstvom zdravotníctva. Pacienti s novým koronavírusom, ktorí sú v nemocnici a potrebujú ešte doliečenie, by sa mohli podľa Naďa presunúť do týchto zariadení. Ako tvrdí, takýmto spôsobom sa uvoľnia kapacity v nemocniciach.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V druhom kole má byť k dispozícii okolo tritisíc odberných miest

Počas tohto víkendového plošného testovania na nový koronavírus by malo byť k dispozícii predbežne 2993 odberných tímov a približne 3000 odberných miest, povedal Naď. Deklaroval, že snahou organizátorov operácie je zachovať čo najviac odberných tímov, ktoré testovali počas predchádzajúceho víkendu.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

"Velitelia týchto tímov už kontaktujú členov a vyzerá to tak, že na 85 percent by mohli byť zachované pôvodné tímy," povedal Naď. V prípade doplnenia uviedol, že regionálni velitelia kontaktujú samosprávy, na ktoré bude "smerovať otázka", či majú personálne kapacity na doobsadenie tímov. Ak nie, podľa Naďa sa tímy doplnia z databáz prihlásených záujemcov, ktoré má armáda.

Prezidentka víta testovanie, upozorňuje na nemocnice

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje testovanie na hraniciach aj cielené testovanie v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, veľkých podnikoch a kritickej infraštruktúre. Víta tiež možnosť bezplatného testovania v okresných mestách. Pozitívne vníma aj to, že druhé kolo testovania sa uskutoční iba v najzasiahnutejších okresoch. Na utorkovom stretnutí požiadala premiéra Igora Matoviča, aby sa zvýšená pozornosť venovala nemocniciam. "Na Slovensku stav zdravotníctva nie je v dobrej kondícii a čelí neobvyklému náporu," zdôraznila Čaputová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na druhé kolo testovania bude dosť zdravotníkov, tvrdí premiér

Na druhé kolo testovania antigénovými testami bude dosť zdravotníkov. "Nebojíme sa, že by sme mali nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorí by prišli pomôcť na druhé kolo testovania," komentoval predseda vlády s tým, že pomoc v prvom kole počas uplynulého víkendu (31. 10. a 1.11.) poskytlo okolo 15-tisíc zdravotníkov. Zdôvodnil to tým, že v druhom kole testovania bude o 40 percent menej odberových tímov, a teda aj o 40 percent menší tlak na zabezpečenie zdravotníckeho personálu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Uviedol, že už počas prvého kola testovania mali na konci "pretlak" síl. "Tak, ako nám v piatok (30.10.) ráno ešte chýbalo 40 percent odberových tímov nevybavených zdravotníckym personálom, tak v sobotu sme mali pretlak 20 až 30 percent ľudí navyše, ktorých sme už nemali kam umiestniť do odberových tímov," povedal. Podľa premiéra sa celoplošného testovania zúčastnilo asi 95 percent ľudí, ktorí na ňom boli očakávaní.

V súvislosti s druhým kolom testovania bolo kontaktovaných minimum samospráv

Do utorkového (3. 11.) večera bolo v súvislosti s ďalším kolom plošného testovania oslovených minimum samospráv. Uviedol to hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. "Armáda by preto mala čo najskôr kontaktovať samosprávy, ktoré sa aj v prípade druhého kola plošného testovania dozvedajú informácie z médií a nie oficiálnou cestou," upozornil v reakcii na slová ministra obrany o kontaktovaní samospráv v 45 okresoch, ktorých sa týka druhé kolo plošného pretestovania.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kaliňák zároveň za ZMOS zopakoval, že v prípravách druhého kola by sa malo ísť "pekne poporiadku", naznačil tým aj očakávanie stanoviska vlády k požiadavkám, ktoré v súvislosti s organizáciou a nákladmi na prvé kolo testovania adresoval ZMOS. Združenie v pondelok (2. 11.) vyzvalo vládu SR, aby bezodkladne preplatila náklady spojené s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. Šéf združenia Branislav Tréger zároveň zdôraznil, že doposiaľ neboli uhradené ani náklady súvisiace s prvou vlnou pandémie.

Sme pripravení sa podieľať na financovaní

ZMOS tiež žiada, aby sa bezúročné pôžičky, ktoré boli samosprávam ponúknuté, stali transferom. Namiesto pôžičky chce dotáciu. Ministerstvo financií v utorok reagovalo, že o odpustení pôžičky a jej transformácii na dotáciu by musela rozhodnúť vláda. "Stále však platí, že v prípade toho, že sa obce v budúcnosti zapoja do plánovanej reformy samospráv, budú môcť byť tieto pôžičky zmenené na granty," poznamenal rezort. Na otázku, či bude mať štát dostatok financií aj na preplatenie nákladov samospráv pri plošnom testovaní rezort odpovedal, že je pripravený sa aktívne podieľať na takomto financovaní.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Preplatenie nákladov miest a obcí súvisiacich ešte s prvou vlnou pandémie podľa slov MF spadá do kompetencie ministerstva vnútra. Únia miest Slovenska v utorok deklarovala, že organizácia druhého kola testovania by mala byť plne v réžii štátu. "Budeme trvať na tom, aby vláda dodala všetkým mestám a samosprávam včas jasné pokyny, potrebný personál a ochranné pomôcky," zdôraznila hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.

Ministerstvo obrany zatiaľ neuviedlo, aké sú náklady na testovanie

Ministerstvo obrany zatiaľ neuviedlo, aké sú náklady na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Konkrétne neodpovedalo ani na otázky TASR o odhadoch výdavkov za pilotnú fázu a prvé kolo testovania. "Všetky náklady, ktoré sú spojené s operáciou Spoločná zodpovednosť, budú známe až po jej ukončení," uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Finančné odmeny pre zdravotníkov by mali byť vyplatené do konca roka prevodom na účet. "Samozrejme, zodpovedné orgány sa budú snažiť, aby to bolo v čo najkrajšom čase od ukončenia celej operácie," dodala hovorkyňa. Samosprávam majú preplácať náklady podobne ako pri voľbách.

Druhé kolo testovania má zmysel

Druhé kolo testovania má zmysel, dá sa to pozorovať na dátach z testovania zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb (DSS). Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii so štátnou tajomníčkou rezortu Soňou Gaborčákovou a riaditeľom odboru krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu Jánom Hudákom.

V prvom pilotnom testovaní vybraných okresov pretestoval rezort celkovo 1437 zamestnancov a klientov, z čoho bolo 175 pozitívnych, a teda miera pozitivity bola 12,18 %. "Klientov sme otestovali 858 z toho 119 bolo pozitívnych," dodal Krajniak s tým, že miera pozitivity teda bola 13,8 %. Zamestnancov otestovali 579 a pozitívnych bolo 56 (9,6 %). V Bardejove bola miera pozitivity 12,2 %, v Dolnom Kubíne 7,2 %, v Tvrdošíne 8,8 % a v Námestove 26,7 %.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Boli prijaté opatrenia

"Na základe tohto, samozrejme, boli prijaté opatrenia," dodal Krajniak. Predostrel tiež, ako sa zmenila situácia v DSS o týždeň, kedy došlo k ďalšiemu pretestovaniu klientov a zamestnancov počas celoslovenského testovania. V tomto kole otestovali celkovo 1149 ľudí, z toho bolo 51 pozitívnych (4,4 %). "Celkovo nám teda percento pozitívnych veľmi kleslo," okomentoval Krajniak.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako opäť spresnil čísla podľa okresov, V Bardejove bolo pozitívnych počas pilotného testovania 12,2 %, o týždeň neskôr už iba 1,6 %. "V Dolnom Kubíne sme mali pri pilotnom testovaní 7,2 %, o týždeň neskôr iba 2,2 % pozitívnych," dodal Krajniak. V Tvrdošíne to bolo v prvom týždni 8,8 % a o týždeň neskôr pri celoplošnom testovaní 21,3 %. V Námestove bolo nakazených ľudí v DSS počas pilotného testovania 26,7 % ale v druhom pretestovaní už iba 4,3 %.

Opakované testovanie zachytí nákazu

Opakované pretestovanie teda podľa Krajniaka umožňuje buď zachytiť nástup nákazy a urobiť opatrenia tak, aby sa situácia stabilizovala, alebo opačne – zachytiť nákazu, ktorá sa rozvinula až neskôr. Ako dodal, v celoslovenskom meradle bolo pretestovaných 56.336 ľudí z DSS, z toho 1153 bolo pozitívnych (2,05 %). Medzi zamestnancami bola miera pozitivity 1,45 % a medzi klientmi 2,45 %. Najviac pozitívne testovaných v rámci zariadení sociálnych služieb bolo v Trenčianskom kraji (304). V Žilinskom ich bolo 232, v Prešovskom 185, Trnavskom 178, v Nitrianskom 111, v Banskobystrickom 86, v Košickom 39 a v Bratislavskom 18.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Gaborčáková zároveň poznamenala, že rezort sa snaží poskytovateľom sociálnych služieb pomáhať. Okrem iného spomenula infekčný príspevok, prispievanie na výživové doplnky i zásobovanie ochrannými prostriedkami. "Testovanie nás stálo v druhej vlne 1,2 milióna eur na tieto naše zariadenia a ďalej očakávame výdavky, keďže každé dva týždne budeme testovať tých zamestnancov a indikovaných klientov v DSS, vo výške 1,6 milióna eur navyše," dodala Gaborčáková. Rezort sa zároveň snaží aj o zavedenie príplatku na hygienický štandard zamestnanca – aby zamestnanci dostali príspevok 200 eur na ochranné pomôcky aj za prvú vlnu pandémie, ale aj počas druhej vlny.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Samosprávy dali na testovanie tisíce eur, čakajú ich rýchly návrat od štátu

Náklady samospráv na strednom Považí na prvé kolo celoplošného testovania sa vyšplhali na tisíce eur. Radnice veria, že financie im štát vráti čo najskôr.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, náklady mesta na prvé kolo testovania dosiahli takmer 30.000 eur. „Na ochranné pomôcky išlo takmer 6200 eur, na stravné lístky administratívnym pracovníkom a dobrovoľníkom išlo 1070 eur. Príspevok na nevyhnutné náklady pre administratívnych pracovníkov dosiahol asi 20.800 eur,“ doplnila hovorkyňa.

Celkové náklady považskobystrickej samosprávy na testovanie radnica podľa prednostu mestského úradu Antona Martausa stále vyhodnocuje. Môže sa vyšplhať na tisícky až desaťtisíce eur. „Veríme, že štát nám náklady preplatí čo najskôr, najneskôr však do konca roka,“ zdôraznil Martaus.

Mesto Púchov vynaložilo podľa hovorkyne mesta Laury Krošlákovej na prvé kolo celoplošného testovania takmer 11.000 eur. „Suma zahŕňa hygienické potreby, ochranný materiál k celoplošnému testovaniu, úprava, dezinfekcia a zabezpečenie odberových miest, zabezpečenie stravy pre členov odberových tímov, náklady na odmeny pre administratívnych pracovníkov,“ doplnila Krošláková.

Žiar nad Hronom chce odberové miesto aj v druhom kole testovania

Mesto Žiar nad Hronom chce aj v druhom kole testovania zriadiť na svojom území odberové miesto napriek tomu, že sa okres pokračovania operácie Spoločná zodpovednosť zúčastniť nemusí. Primátor mesta Peter Antal o tom informoval na sociálnej sieti. "Požiadal som cestou Okresného úradu Ozbrojené sily SR o umožnenie zriadenia jedného odberového miesta v našom meste pre druhé kolo testovania," napísal Antal. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž priblížil, že samospráva chce dať šancu obyvateľom pracujúcim v susedných okresoch otestovať sa na území mesta. Argumentuje, že ľudia pracujúci napríklad v okresoch Prievidza a Zvolen zrejme budú v zamestnaní potrebovať negatívny certifikát z druhého kola testovania.

"Odberové miesto by sme chceli zriadiť v bývalej reštaurácii v budove mestského úradu. Samospráva zabezpečí dostatok administratívnych pracovníkov aj zdravotnícky personál," potvrdil Baláž s tým, že mesto teraz bude čakať na odpoveď zo strany armády. V okrese Žiar nad Hronom sa prvého kola testovania zúčastnilo 26.260 ľudí, pozitívny test malo 108 z nich. Podiel pozitívnych testov dosiahol 0,41 % a nedosahuje teda hranicu, ktorú ústredný krízový štáb určil ako podmienku druhého testovania.

V Hriňovej bude v druhom kole opäť osem odberných miest

Osem odberných miest chystajú v Hriňovej v Detvianskom okrese počas druhého kola plošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Rovnaký počet odberných miest pripravili v meste aj v prvom kole počas uplynulého víkendu. V stredu o tom informoval primátor Hriňovej Stanislav Horník. "Počas druhého kola chce samospráva otvoriť pre záujemcov rovnaký počet odberných miest, teda osem v piatich objektoch," dodal Horník.

Ako dodal, aj nasledujúcu sobotu a nedeľu sa môže mesto oprieť o zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a ďalší personál, ktorý zabezpečuje prevádzku odberných miest. "Niektorí ľudia sa na to dokonca tešia. Znie to neuveriteľne, počas prvého kola na odberných miestach však vznikli aj krásne priateľstvá," spomenul. "Želáme si, aby nápor ľudí, ktorí chcú využiť možnosť otestovať sa, bol rozložený rovnomerne na obidva testovacie dni," pripomenul primátor.

"Nasadená bude opäť webová aplikácia na zverejňovanie údajov o počte čakajúcich na jednotlivých odberných miestach," poznamenal. V Hriňovej bolo uplynulý víkend k dispozícii osem odberných miest. "Využívali sme priestory dvoch školských telocviční, výrobnú halu v priemyselnom areáli, mestské kultúrne stredisko a mestský štadión," ukončil Horník. Okres Detva sa podľa informácií z ministerstva obrany dostal o jednu stotinu percenta nad celoslovenský priemer a miera pozitívnych testov je tu po prvom kole celoplošného testovania na nový koronavírus 1,07 percenta.