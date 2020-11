Druhé kolo testovania na KORONAVÍRUS rozdúchalo vášne: Odborníci sú proti! Je to zbytočné mrhanie financiami

BRATISLAVA - Viacerí občania po uplynulom víkende absolvovali celoplošné testovanie na nový koronavírus. Keďže vláda už vopred avizovala, že pôjde o kolá dve, tak sa teraz viaceré organizácie a samotná vláda radia o tom, kedy by malo prebehnúť a či by malo byť vôbec celoplošné a nie len v najzasiahnutejších okresoch. Stanoviská viacerých organizácií ako ZMOS či ÚMS sú už známe.

Konzílium je proti celoplošnému druhému kolu

Konzílium odborníkov neodporúča druhé kolo celoplošného testovania na Slovensku. Testovanie antigénovými testami odporúčajú v okresoch, kde sa pri prvom kole celoplošného testovania potvrdila najvyššia pozitivita, teda 1,5 percenta a vyššie. Vyplýva to zo stanoviska konzília.

Ako alternatívu odporúča spomínané cielené testovanie v ohniskách a testovanie rizikových skupín obyvateľstva v zmysle možného šírenia nákazy. Ide najmä o pacientov pri prijímaní do nemocníc, zdravotníckych pracovníkov, zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodinu. Tiež ľudí bez domova, ozbrojené sily a ozbrojené zbory, osoby vo výkone trestu a odňatia slobody, osoby v resocializačných zariadeniach a členov policajného zboru, zamestnancov inštitúcií ministerstva vnútra a žiadateľov o azyl. Ďalej osoby s medzinárodnou ochranou a iné skupiny migrujúcich osôb.

Odporúčajú aj testovanie úzkych kontaktov pozitívnych z prvého kola testovania. Navrhujú testovať i ľudí prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia, pričom odporúčajú znížiť počet hraničných priechodov.

Rovnako odporúčajú testovať zamestnancov strategických podnikov, kľúčových pre chod hospodárstva, akými sú energetika, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, štátna a verejná správa. Ďalej učiteľov a žiakov škôl v najviac postihnutých okresoch, ako aj zamestnancov veľkých firiem.

"Na zabezpečenie nami navrhovaných opatrení odporúčame vytvoriť mobilné odberové tímy pre potrebu testovania v objektoch/prevádzkach, ak povaha prevádzky nedovoľuje testovať v stabilných MoM," píše sa v stanovisku konzília.

Odborníci tiež okrem iného odporúčajú posilniť RÚVZ a tým vyhľadávanie kontaktov pozitívnych osôb. Za účinný prostriedok zachytenia rizikových osôb považujú samodohľadávanie kontaktov. Odporúčajú tiež vyzývať pozitívne osoby, aby samy informovali svoje úzke kontakty, že majú zostať 10 dní v karanténe, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov kontaktovať svojho praktického lekára.

Starostovia z Bratislavy sú proti 2. kolu

Viacerí starostovia bratislavských mestských častí sú proti tomu, aby sa budúci víkend konalo v hlavnom meste druhé kolo celoplošného testovania ľudí na COVID-19. Poukazujú pritom na sobotňajšiu (31. 10.) štatistiku, kde percento pozitívne testovaných v rámci Bratislavy bolo na úrovni 0,31 percenta. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyhlásil, že úplne rozumie pochybnostiam o potrebe realizovať druhé kolo plošného testovania v hlavnom meste.

Mestská časť Podunajské Biskupice tvrdí, že celomestské výsledky vyzerajú veľmi pozitívne, a preto verí, že sa druhé kolo už nebude konať. "Bolo by to zbytočné mrhanie finančnými prostriedkami pri takto dobrých výsledkoch," uviedla samospráva. Starosta Ružinova Martin Chren je presvedčený, že ak príde rozhodnutie zopakovať v Bratislave plošné testovanie, mali by byť preto aj jasné argumenty, ktoré ukážu, že to má zmysel. "Som presvedčený, že oveľa lepšie by bolo prinajmenšom Bratislavčanov druhého kola testovania ušetriť a ušetrené testy použiť napríklad na hraniciach," skonštatoval ružinovský starosta.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý považuje druhé kolo testovania v hlavnom meste za nezmysel. "Celobratislavské výsledky hovoria, že nakazených je 0,31 percenta, to je jeden človek z 300. Trúfam si povedať, že viac ľudí nachladne čakaním v rade na test," uviedol. Starosta Lamača Lukáš Baňacký bude na pondelkovom Ústrednom krízovom štábe zastupovať Združenie miest a obcí Slovenska. Zaujímať ho preto bude názor epidemiológov, lekárov a hygienikov. On sám však uprednostňuje neorganizovať druhé kolo celoplošného testovania. "Radšej sa zamerať na cezhraničné pohyby a väčšie opatrenia v najviac postihnutých okresoch," poznamenal.

Karlova Ves bude odporovať

Ak by štát nariadil druhé kolo celonárodného testovania, samospráva bratislavskej Karlovej Vsi upozorňuje, že sa možno postaví na odpor. "Koketujem s myšlienkou, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Bratislave, konkrétne u nás v Karlovej Vsi, navrhnem vypovedanie poslušnosti," uviedla starostka Dana Čahojová.

Bratislavský primátor deklaruje, že najbližšie dni sa bude pýtať štátnych úradov a radiť so starostami, čo čísla z celoplošného testovania znamenajú pre protiepidemiologické opatrenia v Bratislave, a či a ako sa môže mesto vyhnúť druhému kolu plošného testovania. Primátor i starostovia zároveň vyzývajú obyvateľov hlavného mesta, aby ostali opatrní, naďalej nosili rúška, dodržiavali odstup, dbali na hygienu rúk a rešpektovali aj ďalšie protipandemické opatrenia.

ZMOS je proti celoplošnému testovaniu, chcú sa zamerať na regióny

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo. V pondelok to vyhlásil predseda ZMOS-u Branislav Tréger s tým, že význam testovania vidí skôr v regiónoch, kde je to nevyhnutné. Poukázal pritom na severnú časť krajiny. ZMOS bude zaujímať názor odborníkov, no vie si predstaviť cielenejšie využitie personálnych, materiálnych i finančných prostriedkov na testovanie, napríklad na hraniciach.

"Musia sa k tomu vyjadriť odborníci, zdravotníci, epidemiológovia, ale my odporúčame, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo. Aby bolo realizované len v tých oblastiach, kde je to nevyhnutné," povedal Tréger.

Mestá a obce na Slovensku podľa šéfa ZMOS-u v rámci prvého kola celoplošného testovania, ktoré sa konalo uplynulý víkend, reagovali na všetky podnety, hoci boli mnohokrát zdrojom osočovania a spochybňovania. "Napriek tomu sme sa dokázali zmobilizovať a pomôcť štátu, aby akcia bola úspešná," skonštatoval. Samosprávy podľa Trégera však dostávali k celoplošnému testovaniu veľmi často zmätočné, protichodné, oneskorené či zavádzajúce informácie. "Želáme si, aby druhé testovanie, ak príde, bolo zdokonalené a boli vychytané chyby, ktoré sa pri prvom kole vyskytli," uviedol.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (1. 11.) oznámil, že druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Pripustil však, že v jednom či troch okresoch na Slovensku by sa testovať nemuselo. Hovoriť o tom chce s odborníkmi. "Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi," skonštatoval.

Mimoparlamentné strany oceňujú výkon zúčastnených

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Most-Híd ocenili nasadenie samospráv, zdravotníkov, bezpečnostných zložiek a dobrovoľníkov pri víkendovom plošnom testovaní na COVID-19. Zdôraznili potrebu nastaviť pravidlá ďalšieho pracovania so získanými dátami. Predsedníčka PS Irena Bihariová na sociálnej sieti zdôraznila potrebu ochrany dát a práva na lekárske tajomstvo. Šéf Mosta-Híd László Sólymos upozornil, že ich nesmie "prehlušiť dočasná eufória a politické vyhlásenia" a majú slúžiť k zabráneniu kolapsu v nemocniciach.

Bihariová na sociálnej sieti skonštatovala, že zatiaľ nemožno povedať, či malo testovanie zmysel z hľadiska "skrotenia pandémie" a či ušetrilo krajinu tvrdého lockdownu. Od vlády očakáva tiež jasnú komunikáciu pravidiel tak, aby neporušovali princípy právneho štátu, nespôsobili stigmatizáciu ľudí a zabránili rizikám šikany občanov zo strany zamestnávateľov, prevádzok či obchodov. Treba podľa nej zabrániť rozdeleniu spoločnosti na tých, ktorí "majú vstupenku na slobodu" a tých, "ktorých práva a slobody ostanú obmedzené ako trest za neúčasť". Ľudia podľa nej nesmú zažívať poníženie v obchodoch či na pracoviskách tým, že sa budú musieť legitimizovať výpismi zo zdravotných záznamov o tom, prečo sa nemohli testovať.

Bihariová: Akcia sa vydarila

Z hľadiska logistiky sa akcia podľa Bihariovej vydarila, a to vďaka samosprávam, armáde, dobrovoľníkom a zdravotníkom. "Väčšina z nich do toho šla úplne nezištne - len preto, aby samotná operácia a už investované náklady nevyšli nazmar". Vyzdvihla sebadisciplínu a súdržnosť ľudí, z ktorých mnohí sa zúčastnili pod tlakom vyhrážok a obáv z následkov neúčasti.

Podobne to vidí Sólymos. Uznanie podľa neho patrí každému, kto sa zúčastnil organizácie akcie. "Samosprávam, zdravotníkom a dobrovoľníkom. No hlavne občanom, ktorí po chaose vytvorenom vládou prišli a čakali aj dlhé hodiny, kým prišli na rad," uviedol v reakcii, ktorú poskytla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Sólymos hovorí, že máme k dispozícii cenné dáta, ktoré majú poslúžiť k zabráneniu kolapsu v nemocniciach. "Dúfam, že plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom," podotkol.

ÚMS sa bude riadiť epidemiólogmi

Úniu miest Slovenska (ÚMS) bude v otázke druhého kola celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 zaujímať predovšetkým názor epidemiológov. Povedal to prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že teraz je čas riadiť sa odporúčaniami odborníkov.

"ÚMS bude žiadať jasné a zrozumiteľné vyjadrenie epidemiologickej komisie, ktorá pôsobí pri vláde a premiérovi. Na základe tohto stanoviska sa bude únia rozhodovať. V tejto chvíli je kľúčové, čo povedia epidemiológovia," skonštatoval Rybníček.

V prípade prvého kola celoplošného testovania, ktoré sa konalo uplynulý víkend, zohrali podľa prezidenta ÚMS mestá a obce kľúčovú úlohu. "Jednoznačne sa ukázalo, že samospráva zachraňovala celú situáciu, či už to bolo pri ochranných pomôckach, zdravotníkoch, dobrovoľníkoch či logistike," uviedol Rybníček. Domnieva sa, že toto je jasný signál, aby sa do budúcna začalo vážne rozprávať o decentralizovaní Slovenska. Šéf ÚMS tvrdí, že tam kde žijú ľudia, by malo byť aj viac kompetencií. "Mestá a obce sú tie, ktoré fungujú, sú najbližšie občanom a rozumejú im," poznamenal.

ÚMS v pondelok vydala aj oficiálne stanovisko k celoplošnému testovaniu, kde uviedla, že mestá a obce na Slovensku počas uplynulého víkendu ukázali, že v krízových situáciách dokážu vydať "nadľudské výkony a fungovať efektívnejšie ako štát". "Nebyť enormného nasadenia samospráv, celoplošné testovanie by nebolo možné úspešne zrealizovať," deklaruje ÚMS. Rybníček je presvedčený, že tento masový projekt zachránili samosprávy, pretože ak by sa rozhodli povedať vláde nie, armáda, zdravotníci a ani miestna štátna správa to nezvládnu.

ÚMS kritizuje, že celý proces rozhodnutí a príprav celoplošného testovania bol jednoznačne formovaný centralistickým rozhodovaním štátu. "To znamená, že sa skupina politikov rozhodla, čo sa bude diať. Navyše, rozhodla sa tak bez akejkoľvek komunikácie so zástupcami miest a obcí, či už s ÚMS alebo so ZMOS," uviedla v stanovisku ÚMS. Verí, že získané údaje z celoplošného testovania pomôžu k lepšiemu rozhodovaniu o tom, ako majú vyzerať ďalšie kroky.