Matovič pripustil zmenu ohľadom druhého kola celoplošného testovania: Z postoja prezidentky bol sklamaný

BRATISLAVA - V žiadnom prípade sa nebude zvažovať zrušenie zákazu vychádzania. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) na tlačovej konferencii v obci Hrubá Borša v okrese Senec. Návrh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, označil za nemiestny.

Zrušením zákazu vychádzania by sa podľa Matoviča zrušil akýkoľvek zmysel projektu celoplošného testovania. Dodal, že z postoja prezidentky bol veľmi sklamaný. "Očakával som, že v tej najťažšej chvíli ako vrchný veliteľ ozbrojených síl pomôže vojakom zrealizovať tento projekt, a, bohužiaľ, opak sa stal pravdou. Necítil som zásadnú potrebu komunikovať s pani prezidentkou, moja odpoveď voči včerajšej výzve pani prezidentky je úspech, ktorý dnes všetci spoločne zažívame," skonštatoval.

Premiér pripustil, že v niektorých regiónoch by sa budúci víkend nemuselo konať ďalšie pretestovanie. "Musíme sa pozrieť na výsledky. Môže sa stať, že v niektorých okresoch bude pozitivita taká nízka, že by teoreticky nemuselo mať zmysel druhé pretestovanie, ale zatiaľ to berme tak, že všade druhé kolo bude a teoreticky z toho vypadne niekoľko okresov s extrémne dobrými číslami," vysvetlil Matovič. Premiér si myslí, že účet za prvé a druhé kolo testovania bude približne toľko ako jeden deň tvrdého lockdownu. Pripomenul, že všetko nie je o peniazoch, prvoradé je podľa neho zdravie ľudí.

Prezidentka v piatok (30. 10.) žiadala premiéra prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, aby sa netrestali ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí naň nemôžu prísť. Poukázala na možné negatívne dôsledky pre spoločnosť. Vyzvala tiež na dobrovoľnosť testovania a pozvala občanov, aby využili túto príležitosť v ich obci či meste, ak ju budú mať, a to bez strachu a v záujme ochrany zdravia.

Do 12.00 h otestovali takmer milión ľudí

Do soboty 12.00 h bolo v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných 828.518 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 7947 ľudí, čo je približne jedno percento. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na tlačovej konferencii v obci Hrubá Borša v okrese Senec. Dodal, že záujem ľudí o testovanie neutícha a v súčasnosti sme sa dostali cez jeden milión ľudí, ktorí boli pretestovaní. K 14.00 h bolo podľa jeho slov otvorených 99,2 percenta odberných miest.

Do testovania je podľa ministra obrany nasadených viac ako 40.000 ľudí po celom Slovensku, z toho vyše 6000 vojakov, 5000 policajtov, 113 hasičov a takmer 15.000 zdravotníkov. Súčasťou operácie je tiež takmer 10.000 administratívnych pracovníkov, 250 príslušníkov finančnej správy, ako aj približne 4000 dobrovoľníkov. Pomáha aj 33 príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska a 200 zdravotníkov z Maďarska.

Nasadených je podľa ministra obrany 1856 vozidiel, ktoré cirkulujú po Slovensku, ktoré dopĺňajú materiál a presúvajú personál. Od piatka (30. 10.) podľa jeho slov najazdili viac ako pol milióna kilometrov, pričom prepravili materiál, ktorý pozostával zo 4100 paliet a vyskladnili materiál, ktorý vážil 4300 ton. Okrem toho v prospech zabezpečenia operačného spojenia vytvorili 5000 komunikačných liniek pre odberné miesta a systém ich okamžitého vyrozumenia z veliteľstva. Naď doplnil, že okrem odberných miest v gescii rezortu obrany prebieha už od štvrtka (29. 10.) testovanie aj v rámci nemocníc, firiem, domovov sociálnych služieb, podnikov krízovej infraštruktúry a rezortu spravodlivosti. Na tento účel bolo vyčlenených viac ako 600.000 testov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) povedal, že zatiaľ neboli zaznamenané žiadne vážnejšie incidenty, okrem dvoch prípadov. Matovič zároveň ocenil tých, ktorí sa na testovaní zúčastnili, poďakoval príslušníkom Ozbrojených síl SR, hasičom, zdravotníkom, dobrovoľníkom, ako aj samosprávam. Poprosil tých, ktorí majú pozitívny výsledok, aby ostali v karanténe aj s rodinnými príslušníkmi. Ľudí s negatívnym výsledkom testu vyzval k dodržiavaniu opatrení.