KORONAVÍRUS O celoplošnom testovaní na Slovensku píšu aj svetové agentúry

AFP ale aj britská agentúra Reuters či spravodajská stanica BBC v súvislosti s testovaním upozorňujú na to, že výsledky použitých antigénových testov sú síce rýchlo dostupné, no menej spoľahlivé ako výsledky PCR testov. Agentúry AFP, Reuters i americká AP si tiež všímajú, že od rána sa na viacerých odberných testovacích miestach tvorili rady - čakajúcich ľudí či áut. AFP poukazuje tiež na to, že niektorí Slováci sa rozhodli na testy nejsť, a to napriek tomu, že bez výsledku testu budú musieť byť nasledovných desať dní v domácej izolácii, rovnako ako aj každý občan s pozitívnym výsledkom.

Slovenská vláda dúfa, že do dvoch dní otestuje celú krajinu a ďalšie kolo celoplošného testovania vykoná nasledovný víkend. AFP však v tejto súvislosti upozorňuje na problém zohnať na testovanie dostatok zdravotníkov, ktorým tak vláda bola nútená prisľúbiť za účasť finančné odmeny. AFP uvádza aj kritický postoj, aký voči testovaniu zaujala Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Tá uviedla, že masová koncentrácia ľudí na odberných miestach je v rozpore s odporúčaniami odborníkov týkajúcich sa čo najväčšieho obmedzenia sociálnych kontaktov i mobility občanov.

Reuters či BBC poukazujú na pomerne vysokú nepresnosť testov, BBC píše až o 30-percentnej. Kritici testovanie spochybňujú vzhľadom na čas a vynaložené finančné prostriedky a pritom vysoký počet falošne negatívnych výsledkov, uvádza Reuters. Agentúra však zároveň dodáva, že slovenská vláda plánuje takéto nepresnosti vrátane ľudí, ktorí sa nakazia po prvom kole testovania, zachytiť v druhom kole naplánovanom na budúci víkend.