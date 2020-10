Počet hospitalizovaných prudko rastie: Veľký PREHĽAD nemocníc! Niektorí siahajú na dno svojich možností

BRATISLAVA – Situácia v nemocniciach sa stále zhoršuje. Hospitalizovaných je už viac ako tisíc ľudí s koronavírusom a kapacity nemocníc sa míňajú. Okrem stúpajúceho počtu infikovaných pacientov, stúpa aj počet chorých zdravotnícky pracovníkov. Napriek tomu, že sa lôžka neustále reprofilizujú, nemusí to stačiť. V hre je aj vybudovanie poľnej nemocnice, no ministri na to majú rozdielny názor. Šéf rezortu zdravotníctva uviedol, že situácia je dramatická. Nie je vylúčený kolaps. Ako sú na tom jednotlivé nemocnice?

Stovky hospitalizovaných v nemocniciach, infikovaných zdravotníkov i obsadených lôžok. A ich počet stále rastie. Situácia v nemocniciach je dramatická a niektoré už teraz nestíhajú. O pacientov s koronavírusom sa momentálne starajú v mnohých nemocniciach. Niektoré z nich však už majú vyčerpané kapacity, a to aj napriek neustálej reprofilizácii. Slovensko čaká plošné testovanie, ktoré by malo zastaviť nárasť nakazenýcha predísť tak možnému kolapsu zdravotníctva.

Situácia je vážna, počet hospitalizovaných prudko rastie

Minister zdravotníctva Marek Krajčí minulý týždeň uviedol, že Slovensko sa vydalo českou cestou, pričom krivka za posledné dni je dokonca strmšia ako u našich susedov. Denne zomiera 18 ľudí. „Situácia na Slovensku je vážna, nemáme ju po kontrolou,“ povedal. Len za týždeň stúpol počet hospitalizovaných o viac ako 450. Nárast pacientov v našich nemocniciach je naozaj dramatický.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Slovenské zdravotníctvo čelí a bude čeliť v ďalších dňoch podobnému rastu krivky, ako sme zaznamenali zhruba pred mesiacom. „Teraz je ten čas, kedy začíname vidieť prudký nárast pacientov v nemocniciach. Začíname vidieť prudký nárast zomrelých,“ povedal Krajčí.

V nemocniciach môže byť až 3 500 pacientov

Premiér Andrej Babiš uviedol, že kolaps zdravotného systému v Česku hrozí začiatkom novembra. „Podľa našich prepočtov môže byť zatiaľ situácia 9. novembra v slovenských nemocniciach tiež veľmi dramatická. Pokiaľ by sme niečo neurobili, tak by sme mali v našich nemocniciach 3 500 pacientov s koronavírusom,“ uviedol minulý týždeň Krajčí. Problémom sú aj infikovaní zamestnanci nemocníc. Od začiatku pandémie bolo pozitívne testovaných 2 203 zdravotníckych pracovníkov zo všetkých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho 491 lekárov.

Zdroj: Topky/Maarty

Z celkového počtu pozitívne testovaných zdravotníckych pracovníkov sa mimo pracoviska nakazilo 1 646 ľudí. „Aktuálne pozitívnych máme 1 559 zdravotníckych pracovníkov zo všetkých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho lekárov 327. Z celkového počtu aktuálne pozitívnych zdravotníckych pracovníkov sa mimo pracoviska nakazilo 1247,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková s tým, že údaje sú platné k nedeli 25. októbra.

Budeme mať poľnú nemocnicu?

V hre je aj vybudovanie poľnej nemocnice. V Česku už poľnú nemocnicu zriadili v Prahe s počtom 500 lôžok. Na tú však majú dvaja ministri rozdielny názor. Podľa informácií Hospodárskych novín má ministerstvo obrany v rámci operácie Izolátor v pláne zriadiť poľnú nemocnicu vo výcvikovom stredisku Lešť. „Ozbrojené sily SR časť z poľnej nemocnice rozložili už počas prvej vlny pandémie, napríklad pre potreby Ústrednej vojenskej nemocnice ÚVN v Ružomberku. Jej súčasť je napríklad aj kontajner, ktorý boli použitý ako náhrada za riadnu zubnú ambulanciu v Trnave. S jej využitím počitajú v pláne IZOLÁTOR, na umiestnenie až 1 500 nakazených po vyčerpaní kapacít nemocníc,“ povedala pre Topky hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Zdroj: MZ SR

„V operačnom pláne IZOLÁTOR je rátané s jej rozvinutím v rámci kapacít karanténneho miesta v CV Lešť. V prípade, že by tento plán nebol aktivovaný, bolo by možné poľnú nemocnicu využiť v rámci inej operácie na asistenciu verejnosti," dodala. Priestory na vybudovanie nemocníc mal ponúknuť aj Národný futbalový štadión, no Ozbrojené sily neboli v tejto súvislosti oslovené. Krajčí však v rádiu Expres povedal, že poľné nemocnice sa stavať nebudú. „Máme dosť nemocníc aj lôžok. Ľudia nechcú skončiť v poľnej nemocnici,“ uviedol. Aj premiér Igor Matovič sa chce vyhnúť takémuto stavu. Nechce zažiť situáciu, že sa budú stavať poľné nemocnice a bude sa rozhodovať o tom, kto má alebo nemá ísť do nemocnice. Verí, že práve plošné testovanie pomôže takémuto scenáru predísť. „Ak to zvládneme, môžeme byť vzorom pre celý svet,“ povedal premiér.

Zdroj: MZ SR

Ako sú na tom nemocnice?

Lôžka sa pomaly napĺňajú a napriek reprofilizácii ich začína byť nedostatok. Zrejme najhoršie sú na tom nemocnice v Žilinskom kraji, kde sa lôžka nemocníc už naplnili. Oslovili sme 12 slovenských nemocníc, ktoré sa primárne starajú o pacientov s koronavírusom. Vo väčšine prípadov ešte voľné miesta sú.

Porovnanie počtu hospitalizovaných za minulý štvrtok 22. októbra (dole) a stredu 28. októbra. Zdroj: korona.gov.sk

Reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov je aktuálne podľa rezortu zdravotníctva okolo 2000. „Ministerstvo zdravotníctva má pripravené aj ďalšie fázy reprofilizácie, ku ktorým budeme pristupovať postupne prihliadajúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Univerzitná nemocnica v Bratislave

Obsadených je viac ako 60 % lôžok

V Univerzitnej nemocnici v Bratislave majú momentálne viac ako 60 percentnú obsadenosť infekčných lôžok. „Aktuálne máme v našej nemocnici hospitalizovaných 57 pacientov, traja pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, 6 pacientov sa nachádza na JIS. Aktuálne máme viac ako 60 percentnú obsadenosť infekčných lôžok,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Zároveň bolo pozitívne testovaných 14 zdravotníkov, ktorí sa momentálne nachádzajú v domácej izolácii.

Doteraz reprofilizovali 130 lôžok, ktoré sú určené pre pacientov s koronavírusom. „Samozrejme, ak sa bude epidemiologická situácia zhoršovať, budeme musieť pristúpiť k rozšíreniu týchto lôžok,“ povedala hovorkyňa. Aktuálne majú v nemocnici dostatok personálu a v prípade potreby dokážu personál doplniť z iných oddelení.

Situácia sa zhoršuje, plánované operácie sa zrušili

Z dôvodu zhoršovania sa epidemiologickej situácie v bratislavskom kraji a narastajúceho počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, nemocnica od stredy 27. októbra pristupuje k pozastaveniu plánovaných hospitalizácií a plánovaných operačných výkonov. „Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zostáva i naďalej zachovaná. Pozastavenie sa netýka onkologických a akútnych pacientov vyžadujúcich neodkladný operačný výkon. Pozastavenie plánovaných operačných výkonov a hospitalizácií je predbežne plánované po dobu dvoch týždňov, teda do 9. novembra 2020,“ uviedla Kliská.

„Všetkých pacientov prosíme o trpezlivosť, ale v aktuálnej epidemiologickej situácii je to nevyhnutné. Pacienti, ktorí mali naplánovanú hospitalizáciu a operačný výkon budú o ďalšom postupe informovaní prostredníctvom našich pracovníkov,“ dodala.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach

Niektorí siahajú na dno svojich možností

V UNLP Košice sa aktuálne lieči spolu 72 infikovaných pacientov. „Piati z nich sú na Klinike infektológie napojení na vysokoprietokový kyslík. Na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je 7 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Lôžka vyčlenené pre pacientov s ochorením COVID-19 sú momentálne obsadené na 57 %. Ďalšia reprofilizácia bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. Košická nemocnica už pred vyše troma týždňami obmedzila plánované operácie a hospitalizácie, ktoré nie sú nevyhnutné, do odvolania.

Aktuálne je nakazených 44 zdravotníckych zamestnancov. „S pribúdajúcimi pozitívnymi pacientmi, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu sme museli posilniť služby na KICM a na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vytvorili sme aj oddelenie, kde sa pozitívni pacienti doliečujú a tam nám vypomáhajú rezidenti pod dohľadom skúseného infektológa, ktorý liečbu manažuje. Tento stav sa nám zatiaľ darí personálne vykryť, ale niektoré pracoviská siahajú na dno svojich možností. K pacientom s ochorením COVID-19 presúvame personál aj z nášho pracoviska na Triede SNP,“ dodala.

Univerzitná nemocnica Martin

Červená zóna

Reprofilizované lôžka pre pacientov s koronavírusom sa v nemocniciach Žilinského kraja zaplnili a pribudli aj ďalší nakazení zdravotníci. Situácia je komplikovaná aj v martinskej nemocnici, kde je momentálne hospitalizovaných 72 pacientov s koronavírusom. „Z nich 6 bolo na anestéziologických lôžkach s umelou pľúcnou ventiláciou a 5 na JIS. Nateraz máme vyčlenených 123 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Našou červenou zónou je celý piaty pavilón a tiež starý chirurgický pavilón. Pre pacientov s ochorením COVID-19 máme aktuálne vyčlenenú celú infekčnú a pľúcnu kliniku,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

Rozšírili aj kapacitu anestéziologických lôžok určených pre pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu, ktorých majú 11. „Pre detských pacientov sme vytvorili COVID lôžka na reprofilizovanej Klinike detskej chirurgie. Pacienti s pozitívnym testom na COVID-19, ktorí nemajú zápal pľúc a vyžadujú hospitalizáciu z iných dôvodov, ako je akútna respiračná infekcia, sú hospitalizovaní na reprofilizovanom ortopedickom oddelení. Toto pracovisko pracuje v COVID režime od minulého piatku,“ povedala.

Očakávame, že po plošnom testovaní sa situácia zhorší

UNM má aktuálne nastavenú hornú hranicu reprofilizácie na 162 lôžok. „Pri tejto hranici sme ešte schopní poskytovať špecializovanú zdravotnú starostlivosť aj COVID negatívnym pacientom a plniť si naďalej úlohu tzv. koncovej nemocnice,“ konštatuje Kapustová. Výrazne sa však zvýšili počty pozitívne testovaných zdravotníkov. „Dnes sme ich mali v karanténe 76. Najviac nám chýbajú sestry, ktorých je aktuálne pozitívnych 51. Očakávame, že po víkendovom celoplošnom testovaní sa situácia ešte zhorší,“ uviedla.

Vzhľadom na to požiadali poverené inštitúcie o pridelenie 50 sestier, ktoré by mohli vykonávať svoju prácu dočasne v našej univerzitnej nemocnici. „Plánované hospitalizácie redukujeme približne od začiatku októbra. Súvisí to priamo s postupnou reprofilizáciou „necovidových“ pracovísk na covidové, kde poskytujeme zdravotnú starostlivosť COVID pozitívnym pacientom. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme naďalej v plnom rozsahu,“ dodala Kapustová.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Vyše 83 percentná obsadenosť, viac je nakazených zdravotníkov

Prešovská nemocnica je na tom o čosi horšie. Zo 110 lôžok pre COVID pacientov, ktorými nemocnica disponuje, je obsadených 92, čo zodpovedá počtu hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. Ide o vyše 83 percentnú obsadenosť. „FNsP J. A. Reimana Prešov aktuálne disponuje 110 covid lôžkami, z nich je vyčlenených 12 lôžok, pomocou ktorých môžeme pacientov ventilovať s plným personálnym krytím špecializovaným personálom,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

„Ďalší štyria sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, z toho traja s podporou umelej pľúcnej ventilácie a šiesti pacienti sú na COVID jednotke intenzívnej starostlivosti,“ dodala. Nemocnica momentálne eviduje 119 pozitívnych zdravotníckych pracovníkov, čo z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov 2 177 predstavuje 5,5 %. Od pondelka sú zároveň obmedzené plánované operačné zákroky s výnimkou operácií nádorových ochorení a akútnych operačných zákrokov.

Fakultná nemocnica Trenčín

Môže sa stať, že paciento nebude mať kto liečiť

V trenčianskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 60 pacientov s potvrdeným koronavírusom. „Z toho je 42 pacientov na vyčlenených lôžkach (naplnenie kapacity na 56 %), 8 na COVID OAIM s napojením na UPV (naplnenie kapacity na 100%) a 10 pacientov je hospitalizovaných na ostatných oddeleniach podľa ich diagnózy," uviedla asistentka riaditeľa Martina Holecová. V domácej karanténe je 41 pozitívne testovaných zdravotníckych pracovníkov z toho je 7 lekárov, 21 sestier, 10 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 3 nezdravotnícki pracovníci.

„Po technologickej a priestorovej stránke sme schopní vyčleniť ďalšie lôžka pre COVID pacientov, avšak problém bude s ich personálnym zabezpečením," povedala Holecová. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pozitívnych pacientov vo vyčlenenom pavilóne vypomáha personál z ostatných oddelení nemocnice. „Pri narastaní počtu pacientov a narastaní počtu pozitívneho personálu môže nastať situácia, že pacientov nebude mať kto liečiť a ošetrovať," povedala Holecová. Nemocnica v Trenčíne už v septembri pristúpila k obmedzeniu plánovaných operačných zákrokov, operácie onkologických a akútnych pacientov zatiaľ prebiehajú bez obmedzenia. Rovnako aj pôrody prebiehajú bez obmedzenia.

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku

Plánované operácie sa zatiaľ nerušia

V jedinej armádnej nemocnici v Ružomberku je momentálne hospitalizovaných 63 pacientov s koronavírusom. „ÚVN SNP Ružomberok má k dnešnému dňu (29. októbra, pozn. red.) reprofilizovaných 137 lôžok pre COVID-ových pacientov (27,5% z celkového počtu lôžok v nemocnici). Z nich je k dnešnému dňu obsadených 63 z toho 10 pacientov je pripojených na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Celkovo evidujú v Ústrednej vojenskej nemocnici 92 infikovaných zamestnancov. „Z toho je 11 lekárov, 52 zdravotných sestier, 18 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 11 administratívnych pracovníkov,“ povedala. Plánované operačné výkony zatiaľ nerušia. „Plánované výkony sa pohybujú na úrovni 30 % v závislosti od vyťaženia pracovníkov Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ dodala Dišková.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Banskobystrická nemocnica odsunula časť plánovaných výkonov

Banskobystrická nemocnica má celkovo k dispozícii 75 lôžok. „Na oddelení infektológie máme 45 lôžok a v prípade nárastu pacientov vieme ich počet zvýšiť. V rámci nemocnice sme reprofilizovali ďalších 30 lôžok,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Hospitalizovaných je 27 pozitívne testovaných pacientov a traja z toho sú na umelej pľúcnej ventilácii. Počet pozitívne testovaných zamestnancov je 55 a 11 zamestnancov je v karanténe pre podozrenie z nákazy.

Nemocnica F. D. Roosevelta sa vzhľadom na nárast počtu pozitívnych pacientov a personálu rozhodla čiastočne odsunúť naplánované výkony. „Dotknutých pacientov bude včas telefonicky kontaktovať personál z oddelenia, kde mal byť pacient operovaný. Vzniknutá situácia nás mrzí. O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať,“ uviedla nemocnica.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach

Na michalovskej infektológii je aktuálne hospitalizovaných 26 pacientov, z toho u 25 bolo potvrdené ochorenie COVID-19. „Ďalší štyria pacienti sú hospitalizovaní na OAMIS, z toho zdravotný stav dvoch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla hovorkyňa Jana Fedáková.

Infektologické pracovisko michalovskej nemocnice má vrátane reprofilizovaných lôžok aktuálne kapacitu 57 lôžok (35 + 22 reprofilizovaných). Obsadených je teda niečo vyše 50 % lôžok. „V domácej karanténe je pre koronavírus aktuálne 13 zdravotníkov nemocnice. Nemocnica poskytuje všetku zdravotnú starostlivosť,“ dodala.

Nemocnica Poprad

Z 18 reprofilizovaných lôžok je v popradskej nemocnici obsadených 15 pozitívnymi a 2 suspektnými pacientmi, čo je takmer 100 percent kapacity. „Tri zo štyroch lôžok určených pre COVID OAIM sú obsadené a tiež sú obsadené 2 lôžka zo 4 na COVID JIS," uviedla hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. „Sme pripravení reprofilizovať lôžka do maximálneho reprofilizovaného lôžkového fondu 56 reprofilizovaných lôžok," povedala. Čo sa týka infikovaného personálu, v popradskej nemocnici momentálne evidujú 32 pozitívnych zdravotníkov a ďalší traja sú v karanténe pre podozrenie z nákazy.

Aby si vedela nemocnica pomôcť s personálom z iných oddelení, pozastavili plánovanú operatívu.„Plánované hospitalizácie a operačné zákroky sú dočasne pozastavené. Presné obdobie pozastavenia nie je možné určiť. Situáciou sa pravidelne zaoberáme na stretnutí Krízového štábu a vieme rýchlo zareagovať na prípadné zmeny," dodala.