KORONAVÍRUS Poslanecké grémium má zajtra rozhodnúť o prerušení 16. schôdze Národnej rady

Na snímke 16. schôdza parlamentu v Bratislave v stredu 21. októbra 2020

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - O prerušení 16. schôdze Národnej rady (NR) SR majú poslanci rozhodnúť na poslaneckom grémiu v utorok (27. 10.) ráno. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová. Schôdza by sa mala prerušiť do utorka 3. novembra. Dôvodom má byť riziko nákazy novým koronavírusom. Viacerí poslanci sú totiž v karanténe, preto nemusí byť parlament uznášaniaschopný. Vedením parlamentu je poverený podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO).