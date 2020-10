KORONAVÍRUS Čaputová zrušila Matovičov plán: Nedostatočná príprava na testy a nenaplniteľný cieľ!

VIDEO Vyhlásnie prezidentky Zuzany Čaputovej po rokovaní:

Slabá pripravenosť

"Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som dnes požiadala náčelníka gen. štábu OS SR a veliteľa operácie Spoločná zodpovednosť brigádneho generála Ivana Pacha, aby mi doložili pripravenosť tejto operácie," začala Čaputová. "Z celkového množstva potrebných odberných tímov je pripravených zhruba 60 percent na oba víkendové dni," hovorí prezidentka a upozorňuje, že uvedený stav je platný len menej ako 24 hodín pred spustením samotnej operácie.

Chýba zdravotnícky personál. Cieľ pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska je podľa slov Zmeka a Pacha nenaplniteľný. "Je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať státisíce záujemcov o testovanie. Požiadala som premiéra Igora Matoviča o nasledovné: zabezpečiť testovanie tam, kde budú zabezpečené odbery, vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí majú o testovanie záujem," pokračuje Čaputová.

Žiadosť premiérovi

To však nie je jediná vec, ktorú Čaputová od Matoviča žiada. Ide totiž o sporný zákaz vychádzania. "Žiadam prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo z iných dôvodov na test nemôžu ísť. Žiadam zrušiť kategorizovať občanov na tých, ktorí na test išli a na tých, ktorí sa na test nedostavili, pretože na nich nevyšlo," dôrazne žiada premiéra Matoviča Čaputová.

Matovič už o probléme vie

Premiér oznámil, že dnes sa navyše uskutočnilo mimoriadne rokovanie vlády. Ten si je vedomý len vyše 60-percentnej pripravenosti zdravotníkov. "Naďalej dôverujeme slovenským zdravotníkom a veríme, že obsadenosť zdravotným personálom sa dnes ešte výrazne zvýši. Poďme preto všetci urobiť maximum," dúfa Matovič.

Prístup prezidentky Zuzany Čaputovej už víta aj opozičný Hlas-SD. "Ak sa má plošné testovanie tento víkend uskutočniť, strana HLAS – sociálna demokracia žiada jeho konanie len v rámcoch vymedzených a odôvodnených prezidentkou republiky," píše strana na sociálnej sieti.

Testovanie už tento víkend

Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.). V pondelok o tom rozhodol ústredný krízový štáb, počas zasadnutia o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).

"Som veľmi rád, že sa nám potvrdil zmysel pilotného testovania a na základe toho môžeme mať nádej, že touto operáciou, ktorú by sme realizovali počas najbližšieho víkendu, dokážeme identifikovať desiatky tisíc infekčných ľudí, ktorých môžeme aj s ich rodinami poprosiť, aby strávili nasledujúcich desať dní v karanténe, a tým pádom nenakazili ďalších ľudí," uviedol Matovič.

Nedostatok zdravotníkov, Petržalke pomôžu Rakúšania

Premiér Matovič už avizoval, že zdravotníci, ktorí sa na testovaní budú účastniť celé dva dni (sobota, nedeľa) tak dostanú prémiu za mimoriadne nasadenie plus stovka za každý deň. Dokopy si tak zdravotník môže zarobiť za víkend 700 eur. Sám priznal, že s týmto plánom prichádza kvôli stálemu nedostatku zdravotníkov.

Problémy s dobrovoľníkmi sa objavili aj v mestskej časti Petržalka v Bratislave, ktorá ale bude zrejme vyriešená pomocou zo zahraničia, a síce z Rakúska. Oznámil to premiér na sociálnej sieti.

Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), rozhodnutie zmeniť dni testovania na sobotu a nedeľu, namiesto pôvodného plánu testovať od piatka do nedele, súvisí s personálnymi, logistickými a materiálnymi limitmi. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko doplnil, že počas tejto noci sa bude velenie operácie venovať jej preplánovaniu.

Zmena z troch dní na dva si vypýtala svoju daň

Keďže testovanie bude počas dvoch dní, nie troch, bude podľa Zmeka potrebné doplniť kapacity personálu a tiež posúvať časy. Tie však nechcú príliš naťahovať, pretože personál podľa neho už počas pilotného projektu pracoval na hranici ľudských možností. Dodal, že každým odberným miestom má prejsť približne 35 ľudí za hodinu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) verí, že testovanie a následné pretestovanie spôsobí, že dokážeme zachytiť väčšinu nakazených. Počty infikovaných by tak mali podľa neho začať klesať. Myslí si, že akékoľvek iné riešenie by bolo drahšie, náročnejšie a drastickejšie pre ekonomiku. Verí, že môžeme byť aj inšpiráciou pre iné krajiny a po pretestovaní si budeme môcť do veľkej miery vydýchnuť.