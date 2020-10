KORONAVÍRUS Záhada okolo čísel po pilotnom testovaní na severe: Takto to bolo s 90-percentnou účasťou

Túto otázku sme rovnako položili aj ministerstvu obrany, ktoré zastrešuje celoplošné testovanie a malo pod palcom aj to pilotné na severe. Najskôr sa totiž hovorilo o maximálnych možných 180-tisícoch ľudí, ktorí môžu na Orave a v Bardejove na testovanie prísť. Až následne sa to ustálilo na 155 tisícoch. Ako na to celé vláda prišla?

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Odrátavali sa skupiny zo štatistiky, najskôr ale prezentovali zlé číslo

Zo skupiny testovaných sa totiž odrátavali ľudia v DSSkách, ľudia nad 65 rokov, ľudia so zdravotným postihnutím, deti do 10 rokov a rôzni záchranári a zdravotníci. "Úplne pôvodný predpokladaný počet testovaných bol cca 210 000 ľudí. Z toho sme odrátali deti do 10 rokov, z čoho vznikol počet viac ako 180 000 ľudí," začalo vysvetľovať úvodné čísla ministerstvo, s ktorými vláda prvotne prichádzala. Chybu si na ministerstve navyše priznali.

Zdroj: Topky/Maarty

Priznali si chybu

O tom, že prvotné číslo 180-tisíc bolo nepresné už ministerstvo vie a priznalo si to. "Priznávame, že to bola komunikačná chyba, ktorá však vznikla sústredením sa na prioritné a dôležité úlohy. Na základe informácií napríklad od sociálnej poisťovne alebo ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí došlo k odrátaniu všetkých bezpečnostných zložiek, ktoré boli testované separátne, klientov domovov sociálnych služieb, ľudí, ktorí síce majú trvalý pobyt v testovaných okresoch, ale reálne žijú inde na Slovensku a ďalších, ktorí žijú v zahraničí, ďalej ľudí, ktorí boli v týchto najdotknutejších okresoch už po prekonaní COVID-19 a tiež ľudí v karanténe (iba v tomto prípade napr. išlo až o 10 000 ľudí)," vysvetľuje zverejnenie chybného čísla 180-tisíc ministerstvo.

"Po odpočítaní týchto osôb sme objektívne prišli k počtu 155 000. Vychádzali sme pritom jednak z posledného sčítania obyvateľov SR, ako aj z ročne aktualizovaných štatistík štátnej správy," uzavrel rezort.