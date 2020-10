VIDEO KORONAVÍRUS najprv spochybňoval, teraz sa sám infikoval: Kotleba mal pozitívny test

Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament. Poukázal aj na to, že na svoj zdravotný stav upozorňoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu počas súdneho pojednávania 12. októbra. Pýta sa preto, či sudkyňu budú stíhať za všeobecné ohrozenie.

Kollár situáciu nepodceňuje