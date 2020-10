Nebezpečné video o „liečbe“ KORONAVÍRUSU: Kotleba miešal alkohol s liekmi! Infektológ varuje, je to hazard

Ešte v lete Marian Kotleba hrdo vyhlasoval, že koronavírus je „výsledok cieľavedomej ľudskej činnosti“ a že bol vypustený neúmyselne alebo aj schválne. Nakoniec sa ním sám nakazil a teraz je v karanténe. Šéf ĽSNS neostal svojej povesti nič dlžný, od šírenia konšpirácií a úvah o čipovaní ľudí pritvrdil. V najnovšom videu totiž hovorí o tom, čo mu údajne pomohlo. Miešanie liekov s vodkou a horúci kúpeľ! Infektológ Peter Sabaka pre Topky uviedol, že ide o nebezpečný hazard so zdravím.

Klasika nepomohla, tak sa na to vykašľal

V úvode videa spomenul, že pre piatimi rokmi prekonal ešte ako banskobystrický župan ťažký vírusový obojstranný zápal pľúc. Sťažoval sa na podmienky a zimu v nemocnici. Keďže nechcel skončiť podobne, pristúpil k liečbe podľa jeho slov zodpovedne. „Začal som jesť cesnak, jablká, pomaranče, ale situácia sa nezlepšovala,“ povedal s tým, že bral aj klasické vitamíny C, D a E, sirup proti kašľu aj na ľahšie vykašliavanie.

„Bolo to zvláštne, že tieto veci nefungovali,“ pokračuje ďalej vo videu. „Na dva tri dni sa to zlepšilo a potom sa to začalo zhoršovať. Tak som sa na to vykašľal,“ uviedol a rozhodol sa, že to bude riešiť po svojom. Svojich fanúšikov, kvôli ktorým video vzniklo, ešte s úsmevom na tvári upozornil, že to nie je návod, ako sa liečiť.

Rúška nezaberajú, vodka s kvapkami proti kašľu áno...

„Ja len chcem povedať, čo zabralo mne. Každý človek môže byť iný, každému zaberie niečo iné, ale určite nikomu nezaberie nejaké rúško,“ povedal a nezabudol zdôrazniť nepotrebnosť rúšok. Tie sú však z pohľadu odborníkov spolu s odstupom a dezinfekciou jedinou ochranou obyčajných ľudí pred koronavírusom. Podľa Kotlebu zaberá iný zaručený recept. Použil tzv. „metódy našich predkov“. Okrem iného užíval aj kvapky na uľahčenie vykašliavania. Skritizoval, že sa už nevyrábajú s alkoholom, ale vo forme detského roztoku.

„Začal som ich miešať s vodkou. Do polky som nalial Stop kašľu, do polky vodku. Dávka. Do polky Bromexin do polky vodky. Dávka. Nie za sebou, ale podľa intuitívneho pocitu,“ uviedol s tým, že si dal jeden liek o desiatej, druhý o dvanástej, ďalší o druhej. „Proste ako keď prekladáte koložvársku kapustu,“ dodal opäť s ironickým úsmevom na tvári.

...a ešte tri kilá soli do horúcej vane

„Cítil som, že znova začínam mať príznaky, možno začínajúceho zápalu pľúc. Tak k tomu som pripojil kúpele v horúcej vani. V najhorúcejšej, aká sa v paneláku dá napustiť. Do vane som si dal tri kilá jedlej soli a vydržal som tam pol hodinu, trištvrte hodinu. Každý večer pred spaním. Pod troch dňoch som cítil radikálne zlepšenie,“ povedal s tým, že sa cítil v pohode. „Napriek tomu vyšli testy pozitívne.“

Pri tomto „recepte“ sa odvolával aj na podľa jeho slov špičkového doktora z banskobystrickej nemocnice F. D. Roosevelta. „Povedal mi, že určite to treba ľuďom povedať, že mi to pomohlo a že to vyšlo.“ Nasledovala kritika vlády a zľahčovanie koronavírusu. „Omnoho ťažšie choroby sme prežívali ako deti,“ povedal s tým, že mnohí ležali s hnisavými angínami. „Nikto z toho nerobil paniku, nikto ľudí neobmedzoval a nerobil psychopatické opatrenia,“ povedal.

Svet Kotlebových konšpirácií

Podľa Kotlebu treba pracovať na svojej imunite, treba sa k tomu postaviť zodpovedne a používať to, čo každému zaberá. Propagovať kombináciu liekov a alkoholu však určite nie je zodpovedné správanie. V posledných minútach videa sa vyjadroval k opatreniam a aj naďalej presadzoval konšpiračnú teóriu, že koronavírus je umelo vytvorený. Odvolával sa na pôvod slova, z ktorého vydedukoval záver, že všetci sa máme údajne klaňať novej kráľovnej a zarobili na tom rôzne firmy. Kotleba sa zároveň obáva, že sa bude zavádzať nový svetový poriadok.

Nebezpečný hazard so zdravím, alkohol oslabuje imunitu

Infektológ z Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzity Komenského v Bratislave Peter Sabaka, ktorý sa na Kramároch venuje pacientom s najťažším priebehom ochorenia COVID-19, v reakcii pre Topky uviedol, že tento „návod“ je úplná hlúposť, ktorá chorému vôbec nepomôže. „Navyše je to zbytočné hazardovanie so zdravím. Celkovo prezentovaný recept odráža absolútnu medicínsku negramotnosť,“ uviedol. „To síce nemôžeme pánovi poslancovi zazlievať nakoľko nemá patričné vzdelanie,“ povedal Sabaka.

Pán poslanec propaguje škodlivé recepty

„Je ale poľutovaniahodné, že na miesto toho aby odporúčal chorým odbornú pomoc, propaguje nie len neúčinné, ale dokonca potencionálne škodlivé recepty a to spôsobom, ako keby práve vynašiel liek, ktorý v spoločnom úsilí bezúspešne hľadajú svetové kapacity už od marca,“ uviedol Sabaka. Lieky uľahčujúce vykašliavaniu síce môžu podľa neho uľaviť od produktívneho kašľa, no pri koronavíruse je kašeľ skôr suchý a na ten veľmi nepomôžu a už vonkoncom neliečia samotné ochorenie.

Video je ďaleko za čiarou

„Nehovoriac o tom, že vo videu sa nabáda k prekračovaniu dávky a k miešaniu liekov s alkoholom, ktoré sa taktiež neodporúča. Samotný alkohol môže neblaho vplývať na imunitný systém človeka a ochorenie môže len zhoršiť a zvýšiť riziko zlyhania pľúc. Celkovo je celé video ďaleko za čiarou. Ak by ma tak nepobavila absurdnosť a trápnosť tejto prezentácie, bol by som hlboko pobúrený ako sa pán poslanec zahráva so zdravím jeho fanúšikov,“ dodal.

Testovanie poslancov

Šéf ĽSNS a väčšina jeho poslancov sú známi tým, že ignorujú základné opatrenia ako napríklad nosenie rúšok a okrem toho šíria dezinformácie či konšpiračné teórie. Napriek tomu, že ostatní poslanci v parlamente rúška nosili, poslanci ĽSNS to ignorovali. Upozorňoval ich aj predseda parlamentu Boris Kollár. Rúško si Kotleba ako jediný nedal ani v diskusnej relácii RTVS. Pri nosení ho má pravidelne zosunuté pod nos, čo odborníci hodnotia ako neúčinné. Kotleba už raz karanténu absolvoval, vtedy sa u neho koronavírus nepotvrdil. V polovici októbra sa však situácia zmenila. Na súde v kauze kontroverzných šekov sa necítil dobre. Neskôr sa ukázalo, že jeho advokát Tomáš Rosina bol pozitívne testovaný, koronavírus o pár dní potvrdili aj u šéfa kotlebovcov.

Odvolával sa na to, že sa nakazil „na tom gestapáckom súde“. „Nikto z nás pred súdom chorý nebol a po súde advokáti aj kolegovia poslanci, aj ja,“ hovoril vtedy Kotleba. Zrejme zabudol, že keďže pociťoval príznaky, nakaziť sa musel dávno pred súdom, na ktorom ho sudkyňa uznala vinným a odsúdila na štyri roky a štyri mesiace. Rozsudok zatiaľ nie je právnoplatný, Kotleba sa odvolal. Nasledovalo testovanie poslancov v parlamente, keďže s nimi bol v styku. Viacero z nich bolo pozitívnych, rokovanie parlamentu je preto momentálne prerušené.

