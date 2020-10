KORONAVÍRUS Na Slovensko doviezli takmer tri milióny antigénových testov

Okrem toho vojaci v súčinnosti so samosprávami pokračujú aj v organizačných prípravách pilotného testovania. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. "Od rána si profesionálni vojaci zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR prebrali celkovo 187.200 súprav testov, 40.800 rúšok, 14.096 respirátorov, 467.900 jednorazových a chirurgických rukavíc, 16.850 overalov, 2350 štítov a okuliarov, 7045 návlekov na obuv, 7050 ochranných čiapok a kukiel, 710 emitných misiek potrebných pre zabezpečenie prvej etapy testovania," priblížila hovorkyňa.

Ministerstvo v súvislosti s testovaním pripomenulo, že záujemcovia z radov zdravotníkov či dobrovoľníkov sa stále môžu registrovať prostredníctvom formulára na webovej stránke www.korona.gov.sk. Aktuálne informácie o celoplošnom testovaní sú pre verejnosť k dispozícii na webovom sídle rezortu obrany www.mosr.sk. V súvislosti so zabezpečením materiálu pre testovacie miesta rezort obrany ocenil aj pomoc vo forme darov.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.