Kmotríkov Grafobal group predáva nemocnicu v Skalici českej skupine Agel

Ivan Kmotrík

Zdroj: SITA/Monika Zaťková

BRATISLAVA – Spoločnosť Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka predáva majoritný podiel vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica českej spoločnosti Agel. Vyplýva to z oznámenia o začatí správneho konania vo veci koncentrácie podnikateľov Agel, a.s., a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., ktoré v stredu zverejnil Protimonopolný úrad.