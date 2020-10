Bojovníčka Erika prekonala rakovinu a čaká vytúžené bábätko: Tvrdá rana osudu! Pozitívna na koronavírus

BRATISLAVA - Osud sa s ňou poriadne zahráva, no ona bojuje zo všetkých síl a údery vracia. Reč je o Slovenke Erike, ktorá v minulosti porazila zákernú rakovinu, no neobišiel ju ani koronavírus. Nákaza ju skolila v čase, keď s manželom očakávajú vytúžené bábätko.

Sme Covid-19 pozitívni. Napísala Erika na sociálnej sieti ešte 8. októbra. "Priznávam, môj posledný trimester tehotenstva som si predstavovala inak," vyslovila úprimne žena, ktorá pred vyše troma rokmi bojovala s agresívnym typom rakoviny prsníka. Teraz prišla do cesty ďalšia prekážka. Kde sa manželia nakazili, netušia.

Dvojitý strach

Strach z celej situácie sa pre Eriku násobí. Logicky. Pod srdcom nosí vytúžené bábätko. Ešte pred pár dňami mladá žena vyslovila, že nevie, čo "nový kamoš Covid-ko" prinesie. Obavy boli na mieste, no bolo jej jasné, že každý znáša vírus rozdielne. Nemohla tušiť, do ktorej skupiny sa zaradí ona sama. Po necelých dvoch týždňoch sa ledva osprchuje, so všetkým jej musí pomáhať manžel, ktorý je tiež infikovaný.

Erika s manželom v čase, keď verili, že sa im koronavírus vyhne. Zdroj: Facebook/Tak trocha inak

Všetko začalo práve tým, že Erikinho partnera bolelo hrdlo. "O 39 hodín neskôr sa už nedokázal postaviť z postele a ja som tušila, že toto nebude úplne v poriadku. Za posledných 13 rokov totiž nebol ani raz PN a za tých posledných 6, čo sme spolu som ho nezažila ani raz chorého, alebo aspoň nachladnutého," opísala Erika 9. októbra.

Začalo to nevinne

Dvojica, ktorá žije na juhu Francúzska, prežíva aktuálne mimoriadne ťažké obdobie. Erikino tehotenstvo sa radilo medzi rizikové už predtým, než sa ukázalo, že má koronavírus. Prvotné symptómy nákazy boli naoko nevinné.

Bolesť celého tela, neskôr strata čuchu a chute. Jej organizmus ale po dvoch týždňoch od objavenia prvého symptómu dostáva zabrať. Ako sama opísala, neskôr nastúpila nádcha a potom silný kašeľ. Jej telo, v ktorom rastie nový život, sa doslova otriasa.

Zdroj: Facebook/Tak trocha inak

Erikin manžel vládze prejsť aspoň do kuchyne. Ona sama je na tom horšie. "Ja nevládzem nič," poznamenala s tým, že jej muž jej pomáha dokonca aj s cestou na toaletu. Jediné, po čom obaja veľmi túžia, je aby sa stav budúcej maminky zlepšil a chlapček sa mal v brušku dobre až do chvíle, kým sa vypýta na svet.

Ako bumerang

Erika napriek všetkému nikoho nepresviedča o tom, akú silu má koronavírus. "Aj tá najjobyčajnejšia chrípka sa u každého prejavuje inak. Niekto má sopeľ, niekto zapálené hrdlo, niekto nič a iní všetko. My máme covid-19 a s ním množstvo symptómov, ktoré sa vracajú ako bumerang," napísala.

Naposledy sa o svojom aktuálnom stave vyjadrila, že "je to lepšie, ako to bolo." Isté je, že ochorenie jej dáva poriadne zabrať, fyzicky aj psychicky. Dôkazom je aj to, že inak zhovorčivá osôbka priznala, že momentálne sa na odpovede na naše otázky nedokáže sústrediť. My jej teda prajeme skoré uzdravenie a veríme, že čoskoro sa plná elánu bude tešiť zo svojho synčeka.

#Covid19 Mysleli sme si, že je to za nami. Na 10 deň od objavenia prvého symptómu koronavírusu nebolo ani mne, ani... Uverejnil používateľ Tak trocha inak Piatok 16. októbra 2020

Kto je Erika?

Erika Mokrý začala v čase, keď prežívala najťažšie obdobie a bola onkologickou pacientkou zverejňovať svoje pocity na sociálnej sieti. Vznikol aj blog, kde dodnes opisuje iný pohľad na ochorenie, ktoré ona sama našťastie prekonala, aj na život samotný. V januári 2018 spolu s manželom a švagrinou založila aj občianske združenie Tak trocha inak. Jeho cieľom je pomáhať a zlepšovať kvalitu života onkologických pacientov.