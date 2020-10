KORONAVÍRUS Maďari sa vyjadrili v prieskume: Jasný názor na celoplošné testovanie obyvateľov

BUDAPEŠŤ - Plošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť nákazy novým druhom koronavírusu, aké sa pripravuje na Slovensku, by v Maďarsku podporilo 74 percent ľudí. Odmietlo by ho 26 percent. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu platformy Pulzus Kutató, ktoré zverejnil v piatok spravodajský server Napi.hu.

S takýmto krokom v boji proti pandémii koronavírusu by súhlasilo až 78 percent ľudí vo veku 18 až 39 rokov. Zvyšných 22 percent z nich by bolo proti. Za testovanie sa v kategórii osôb vo veku od 40 do 59 rokov vyjadrilo 75 percent ľudí. Proti by bolo 25 percent respondentov.

Zo starších ľudí nad 60 rokov, ktorí sú pandémiou viac ohrození, 69 percent uviedlo, že by plošné testovanie bolo potrebné aj v Maďarsku. Opačný názor vyjadrilo 31 percent osôb z tejto skupiny. Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 2066 potvrdených prípadov nákazy. Na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 zomrelo 47 ľudí. Celkový počet nakazených dosiahol 54.278 a v spojitosti s COVID-19 zomrelo celkom 1352 osôb.