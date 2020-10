Milanová: Novelou sa má zdobrovoľniť odovzdávanie dvoch percent do fondov

BRATISLAVA - Úpravou zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR sa má okrem iného zdobrovoľniť odovzdávanie dvoch percent do umeleckých fondov, pričom platiť to má počas celého roka 2021. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedla šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO). Opozičný poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) sa v diskusii v pléne pýtal, odkiaľ má mať Literárny fond prostriedky na svoju činnosť, keďže napríklad finančne podporuje rôzne profesie.

Ministerka ešte v diskusii s poslancami uviedla, že rezort sa má zaoberať aj transformáciou fondov. Chápe obavy, keďže sú umelci, ktorí využívajú tieto fondy. Poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) v debate povedala, že dve percentá je suma, ktorú umelci odvádzajú štátu navyše oproti iným profesiám. „Kultúra je to, do čoho dávame najmenej, ale najviac od nej chceme,“ skonštatovala. Myslí si, že umelci by mali do fondov prispievať zo štandardných odvodov, ktoré sú vo výške 20 percent.

Jarjabek tiež v debate pripomenul, že parlamentný kultúrny výbor odporučil vláde zriadiť medzirezortnú skupinu, ktorá mala navrhnúť opatrenia na rýchle, adresné kompenzovanie dôsledkov koronakrízy pre kreatívny priemysel a kultúru a mala predložiť návrh na vytvorenie systému finančných a administratívnych opatrení na štvrtý štvrťrok 2020 a rok 2021. Výbor odporučil vláde, aby vyčlenila minimálne dve percentá z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na kultúrne a kreatívne sektory. Vláda však tento návrh odmietla, čo Jarjabka prekvapilo. Skonštatoval tiež, že príčina je nielen v nedostatku finančných prostriedkov, ale aj v definovaní účelu poskytovaných dotácií. Ministerku však v jej snahe pomôcť podporuje.

Podľa Milanovej nie je štandardné, aby výbor dával úlohy vláde. Bol by to podľa nej precedens, ak by všetky výbory dávali úlohy vláde. Komunikácia na úrovni štátnych tajomníkov je podľa nej veľmi dobrá. Parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry, ktorý by mu mal umožniť poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry.

Takisto odobril aj novelu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti rezortu. Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022. Novelou sa má tiež predĺžiť ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať, príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia).