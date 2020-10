KORONAVÍRUS Štátne hmotné rezervy zaplatia za testy na plošné testovanie 52,3 milióna eur

Najviac testov, a to desať miliónov, má dodať spoločnosť Eurolab Lambda a.s. SŠHR za ne zaplatí 39,5 milióna eur bez DPH. Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov spoločnosť dodať do 23. októbra.

Ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Zo zmluvy vyplýva, že testy majú byť dodané do závodov SŠHR v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a Kysuckom Novom Meste. Dva milióny testov má dodať spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o. Celková hodnota zákazky je 8,9 milióna eur bez DPH.

Dodať ich má do 18 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. Testy pôjdu do závodu SŠHR v Kysuckom Novom Meste. SŠHR uzavrela zmluvu aj so spoločnosťou Juhapharm s.r.o., ktorá má dodať milión testov za 3,9 milióna eur bez DPH. Testy majú byť doručené najneskôr do 30. októbra, smerovať budú do závodu SŠHR v Čachticiach.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v sobotu oznámil, že na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.