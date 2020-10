KORONAVÍRUS V Rakúsku pribudlo 1747 infikovaných: Ide o rekord, počet obetí sa blíži k tisícke

Rakúsko pritom dopoludnia hlásilo najprv vyše 2300 novonakazených, išlo však o nesprávny údaj, keďže niektoré nakazené osoby evidovali úrady viackrát. Najviac nakazených (599) hlásila spolková krajina Viedeň, kde predtým rakúske médiá informovali dokonca o prírastku viac než 800 nakazených. Ako však pre agentúru APA potvrdil zdroj z viedenského krízového štábu, išlo o hrubé dáta, ktoré zahŕňali niektoré čísla opakovane. V Dolnom Rakúsku pribudlo 266 nakazených, v Hornom Rakúsku 226, v Tirolsku 225, v Salzbursku 159, v Štajersku 122, vo Vorarlbersku 78, v Korutánsku 47 a v Burgenlande 25.

Počet úmrtí sa v Rakúsku zvýšil na 889. Celkovo v Rakúsku pozitívne testovali 63.134 osôb. Do soboty dopoludnia sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 48.771 ľudí. Hospitalizovaných je 734 pacientov, z toho 133 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V krajine doteraz vykonali 1.926.770 testov. V piatok bol na nový druh koronavírusu pozitívne testovaný rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. V priebehu soboty sa tak testom na prítomnosť koronavírusu podrobia všetci členovia rakúskej vlády.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v piatok v súvislosti so stúpajúcim počtom nakazených avizoval sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil, že nárast počtu nakazených je možné zastaviť "len znížením sociálnych kontaktov", píše portál OE24. Ľudí pritom vyzval na disciplinované správanie, a to najmä vo voľnom čase, keďže väčšina novoinfikovaných podľa jeho slov súvisí so súkromnou oblasťou.

V pondelok sa uskutoční videkonferencia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia všetkých rakúskych spolkových krajín spolu s kancelárom Kurzom, vicekancelárom Wernerom Koglerom, ministrom zdravotníctva Rudolfom Anschoberom a ministrom vnútra Karlom Nehammerom. Tá má podľa slov Kurza slúžiť na "spoločné rozhovory o ďalších krokoch a k prijatiu správnych opatrení" v boji s pandémiou COVID-19. Úrad kancelára pre agentúru APA nespresnil, k akým ďalším obmedzeniam dôjde, no v pondelok sa po videkonferencii očakáva tlačová konferencia, na ktorej by mali byť zmeny týkajúce sa koronavírusovej pandémie oznámené.