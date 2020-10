KORONAVÍRUS Rázne rozhodnutie Matoviča: Ak sa plošné testovanie neuskutoční, zvolí demisiu

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) pripúšťa svoju demisiu, ak sa avizovaný plán plošného testovania obyvateľov krajiny v súvislosti s novým koronavírusom neuskutoční. Vyhlásil to v sobotu počas tlačovej konferencie.

"Som ochotný od toho upustiť, ale zároveň zvolím demisiu," povedal premiér. Považuje to za jediný spôsob, ako sa môže zastaviť krivka za situácie, keď kľúčový koaličný partner verejne spochybňuje ochranné opatrenia.

"Obávam sa, že súčasné ochranné opatrenia tým pádom fungovať nebudú. Takéto pretestovanie nám v žiadnom prípade nemôže ublížiť, môže nám len a len pomôcť," uviedol premiér.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ako doplnil, ak by chcel na neho niekto vyvinúť tlak, možno aj z koalície, že sa touto cestou nepôjde a "budeme tu horko-ťažko dolovať chorých ľudí cez PCR testy", tak on sa pod to nepodpíše.

Na Slovensku sa chystá plošné pretestovanie obyvateľov krajiny v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda sa na projekt pripravuje už tri týždne. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.