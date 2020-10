VEĽKÝ PREHĽAD nemocníc: Počet nakazených zdravotníkov stúpa! Nemocnice pridávajú lôžka

Podľa údajov zo začiatku týždňa má momentálne koronavírus vyše 730 pracovníkov, ktorý sa podľa úradu infikovali mimo svojho pracoviska. Ich počet stále stúpa. O pacientov s koronavírusom sa starajú v dvanástich nemocniciach. Problémom je aj stúpajúci počet hospitalizovaných. Niekoľko nemocníc malo minulý týždeň takmer plné kapacity, práve preto pristúpilo k reprofilizácii 11 nemocníc.

Nemocnice musia uvoľňovať lôžka

Na Slovensku je vo všeobecnosti 460 infekčných lôžok v 11 nemocniciach po celom Slovensku. „V súvislosti s COVID-19 už viaceré nemocnice pristúpili k reprofilizácii lôžok, teda zmene ich účelu z iného poskytovania zdravotnej starostlivosti na účel pre pacientov s koronavírusom alebo s podozrením naň, preto aktuálne je reprofilizovaných a k dispozícii presne 627 lôžok,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. „To znamená, že 627 lôžok vieme aktuálne použiť pre pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň.“

Zdroj: MZ SR

Hospitalizovaných je stále viac

Podľa aktuálnych štatistík je v nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň hospitalizovaných 393 pacientov, na JIS je 12 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 36 osôb. „V prípade potreby vieme reprofilizovať ďalšie lôžka, nemocnice nahlasujú údaje na dennej báze, systém poskytovania zdravotnej starostlivosti vieme preto v predstihu a kvalitne pripraviť, aby sme v predstihu mali pripravené kapacity a ľudia na Slovensku dostali plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť,“ dodala.

Zdroj: MZ SR

Počet nakazených lekárov a zdravotníkov stúpa

Na Slovensku sa od začiatku pandémie koronavírusu nakazilo 1 193 zdravotníkov. „Dôležitým faktom je, že 864 z nich sa nakazilo mimo svojho pracoviska. Z doteraz nakazených bolo 298 lekárov, z nich 223 sa nakazilo mimo svojej práce,“ uviedol hovorca ÚVZ SR Marek Eliáš. Aktuálne je pozitívnych 732 zdravotníckych pracovníkov. „Mimo svojho pracoviska sa nakazilo 586 z nich. Nový koronavírus má aktuálne 177 lekárov, z nich 144 sa nakazilo mimo svojej prác,“ dodal. Pozrite si prehľad, aká je situácia v nemocniciach, ktoré sa starajú o COVID pacientov.

Univerzitná nemocnica v Bratislave

24 nakazených zdravotníkov

UNB môže v tejto fáze reprofilizovať 130 lôžok, ktoré budú určené pre COVID pacientov. „V Univerzitnej nemocnici Bratislava máme aktuálne pozitívne testovaných 24 zdravotníkov (v rámci všetkých našich piatich nemocníc). Všetci títo zdravotníci sú bezpríznakoví, nevykazujú žiadne klinické príznaky ochorenia,“ uviedla pre Topky hovorkyňa UNB Eva Kliská. Ihneď po zistení pozitívneho testovania boli zdravotníci odoslaní do domácej izolácie, kde na ôsmy až deviaty deň absolvujú opakované testovanie. „Aj vďaka aktívnemu vyhľadávaniu, ktoré pravidelne realizujeme na všetkých našich pracoviskách sme včas odhalili pozitívnych zamestnancov a zabránili tak ďalšiemu šíreniu,“ dodala na adresu infikovaných zdravotníkov.

Zdroj: MZ SR

Hospitalizovaných je 27 pacientov

UNB zatiaľ nepristúpila k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov a zdravotnú starostlivosť poskytuje v plnom rozsahu. „To sa však môže aj vzhľadom k vývoju epidemiologickej situácii zmeniť. O prípadných zmenách budeme pacientov včas informovať. V súčasnosti je v nemocnici hospitalizovaných 27 pacientov s potvrdeným COVID-19,“ povedala s tým, že u piatich je na koronavírus podozrenie. „Žiadni pacient nie je napojení na ÚPV, nikto nie je na JIS,“ dodala Kliská.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Stúpajú počty nakazených zdravotníkov

UNLP Košice má aktuálne potvrdený koronavírus u 16 zamestnancov z deviatich medicínskych pracovísk. „Momentálne testujeme ďalších zamestnancov i pacientov, s ktorými mohli prísť do styku. Otestovali sme už stovky ľudí, na výsledky testov čakáme,“ povedal Martin Paulo, výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť. „Vzhľadom na vzrastajúci počet infikovaných sme pozastavili plánované operácie a hospitalizácie. Akútna operatíva funguje v plnom rozsahu, t.z. že o traumatologických, onkologických pacientov alebo tam, kde hrozí riziko poškodenia zdravia funguje zdravotná starostlivosť na 100 %,“ doplnil výkonný riaditeľ Paulo.

„Vo všeobecnosti platí, že naši zamestnanci v prípade akýchkoľvek prejavov respiračnej infekcie alebo iných príznakov v súvislosti s COVID-19 nevykonávajú zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícki zamestnanci pri kontakte s pacientom používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a pri ich použití je riziko prenosu infekcie na pacienta minimálne,“ zdôraznil riaditeľ Paulo.

Zdroj: MZ SR

Študentov dočasne k pacientom nepustia

„Epidemiologická situácie nie je priaznivá, preto sme dočasne pozastavili aj prax medikov a študentov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé nemocnice prerušili aj odborné stáže svojich lekárov, ktorí sa pripravovali na atestácie a presúvajú si ich späť na vlastné pracoviská,“ povedal riaditeľ Kizek.

Počet hospitalizovaných pacientov stúpol na 40

V košickej nemocnici stúpol počet hospitalizovaných pacientov za týždeň o viac než 20. „Kým pred týždňom sme hospitalizovali 16 infikovaných, dnes ich je spolu 40. Z nich piati pacienti sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Vzhľadom na to, že počet infikovaných pribúda, nemocnica vyčlenila všetky lôžka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny pre pacientov nakazených koronavírusom. „Ide spolu o 50 lôžok, vrátane šiestich na JIS. Momentálne sú obsadené na 70%,“ informoval výkonný riaditeľ UNLP Košice pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Infekční pacienti s inými ochoreniami sú hospitalizovaní v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva. Aktuálne sú tam umiestnení 7-mi pacienti. „Pre pozitívnych pacientov sú pripravené priestory Kliniky pneumológie a ftizeológie. Ak by ani tie nepostačovali, vyčleníme lôžka na neurologickom oddelení. Bežní pacienti z týchto oddelení budú dočasne presunutí na iné medicínske pracoviská,“ doplnil výkonný riaditeľ Kizek.

Zdroj: MZ SR

Vypomáhajú aj profesionálni vojaci

Pri veľkokapacitnom odberovom mieste (VOM) na Ipeľskej od minulého týždňa vypomáhajú dvaja príslušníci ozbrojených síl SR, ktorí usmerňujú dopravu a dohliadajú na plynulosť testovania. Vo VOM aktuálne odoberáme 350 vzoriek denne, spočiatku to bolo do 300 vzoriek. Prvých niekoľko stoviek antigénových testov mala UNLP Košice k dispozícii najprv na Klinike infektológie a cestovnej medicíny. „Vzhľadom na to, že sa osvedčili, zakúpili sme ďalšie dve tisícky antigénových testov, ktoré používame od piatka na testovanie pacientov, zamestnancov a oteckov pri pôrode,“ spresnil Kizek. UNLP aktuálne očakáva ďalších niekoľko tisíc antigénových testov, ktoré boli obstarané vládou SR.

Fakultná Nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Viac ako 40 nakazených zdravotníkov

K 13. októbru je v prešovskej nemocnici 44 hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. „Piati pacienti sú na JIS a štyria pacienti na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny s podporou umelej pľúcnej ventilácie,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. Ešte minulý týždeň evidovala nemocnica 8 pozitívnych lekárov, 19 zdravotných sestier, štyroch sanitárov a troch iných zdravotníckych pracovníkov. Začiatkom týždňa ich počet stúpol celkovo na 44 z celkového počtu 2 539 zamestnancov. Pozitívni zamestnanci sú v domácej izolácii. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zatiaľ pokračuje v plnom rozsahu.

Zdroj: MZ SR

Nemocnica má v súčasnosti k dispozícii 36 infektologických lôžok. „Na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva SR sme reprofilizovali ďalších 44 lôžok. V prípade potreby sme v súlade s pandemickým plánom pripravení na reprofilizáciu ďalších lôžok,“ dodala hovorkyňa.Od utorka v zmysle pandemického plánu nemocnica obmedzuje plánované operácie.

Nemocnica Poprad

V popradskej nemocnici momentálne evidujú tiež vyše 46 nakazených pracovníkov. Ešte začiatkom týždňa ich bolo o šesť menej. „Ide o 7 lekárov, 29 sestier a praktických sestier a 7 sanitárov,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Personál je po celý čas testovaný v rámci kapacitných možností laboratórií, ktoré vyhodnocujú testy a odberových setov, ktoré sú k dispozícií. „Kapacitne si vypomáhame personálom z iných oddelení,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v nemocnici platí niekoľko opatrení. ako je absolútny zákaz návštev, tiráž pacientov pri hlavnom vstupe do nemocnice, teda triedenie pacientov a ďalšie. V nemocnici sa momentálne nachádza 12 pacientov s koronavírusom.

Zdroj: MZ SR

Nemocnica zároveň pristúpila k odloženiu plánovaných operácií. „Pozastavili sme plánovanú operatívu, pokračuje onkooperatíva, akútna operatíva a pôrody. Pozitívni zamestnanci alebo zamestnanci v karanténe sú vyradení zo služieb. Uplatňované sú princípy bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti a prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ dodala Galajda.

Fakultná nemocnica Trenčín

Desiatky pozitívnych zdravotníkov aj v Trenčíne

Fakultná nemocnica Trenčín momentálna eviduje 9 pozitívne testovaných lekárov, 11 sestier, jedného sanitára a jedného fyzioterapeuta. „Zároveň ďalších 819 vykonaných testov u našich zamestnancov bolo negatívnych. Personál naďalej priebežne testujeme,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Pozitívne testovaní personál sa nachádza v domácej karanténe. „Dočasne sme obmedzili plánované operácie, s výnimkou akútnych a onkologických pacientov,“ uviedla. Pre pacientov, ktorý majú koronavírus alebo u ktorých je naň podozrenie, je vyčlenený samostatný pavilón so 100 lôžkami. „K dnešnému dňu je tu hospitalizovaných 41 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, dvaja pacienti čakajú na výsledky. Na vyčlenenej časti COVID na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny máme 6 pacientov,“ dodala Holecová.

Zdroj: MZ SR

Fakultná Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

14 pozitívnych zamestnancov

V banskobystrickej nemocnici takisto stúpa počet nakazených pacientov, ale aj zdravotníkov. K 13. októbru je v nemocnici hospitalizovaných 22 pozitívnych pacientov, z toho traja sú na umelej pľúcnej ventilácii. Počet pozitívne testovaných zamestnancov je 14, uvádza stránka. „Ubezpečujeme Vás, že v nemocnici platia prísne hygienicko-epidemiologické pravidlá a riziko šírenia nákazy v nemocnici je minimálne. Personál, ktorý je pozitívne testovaný na COVID – 19 je izolovaný v karanténe, nestará sa o pacientov,“ uvádza nemocnica.

„Všetci sú v karanténe. Nikto zo zamestnancov sa nenakazil v nemocnici. Ústavný epidemiológ priebežne dohľadáva kontakty a prijíma opatrenia,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Rušenie plánovaných operácii zatiaľ nemocnica nemá v pláne. „Aktuálne máme ešte kapacity pre pacientov s COVID – 19 nenaplnené,“ dodala na adresu kapacity v nemocnici.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce

Najmenej nakazených zdravotníkov

Aktuálne je na michalovskej infektológii hospitalizovaných 20 pacientov, pričom u 18-ich z nich je potvrdené ochorenie COVID-19. „Zdravotný stav žiadneho pacienta si aktuálne nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo bolo dosiaľ na infektologickom pracovisku v súvislosti s COVID-19 od začiatku epidémie hospitalizovaných 320 pacientov a vyše 4700 bolo ambulantne vyšetrených,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Jana Fedáková. Infektologické pracovisko má vrátane už pripravených reprofilizovaných lôžok kapacitu 57 lôžok (35 infektológia + 22 reprofilizácia).

Michalovská nemocnica otestovala už vyše 650 zdravotníkov. „Aktuálne je koronavírus potvrdený u dvoch zdravotníkov, obaja sa infikovali mimo zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť bez obmedzení. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená centrálna triáž pacientov,“ dodala Fedáková.

Univerzitná nemocnica Martin

13 pozitívnych zdravotníkov

V martinskej nemocnici je momentálne hospitalizovaných 35 pacientov s koronavírusom, z toho sedem je na umelej pľúcnej ventilácii, na aristických lôžkach, a šesť pacientov je na JIS. „Ostatní pacienti majú stredne ťažký priebeh ochorenia a sú hospitalizovaní na štandardných lôžkach. Čo sa týka výskytu pozitivity na COVID u našich zdravotníkov, k dnešnému dňu ich máme v karanténe 13,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.

Zdravotníci sa testujú priebežne podľa vývoja epidemiologickej situácie. „Pretestovaní sú tí, ktorí boli v nechránenom kontakte s iným covid pozitívnym človekom. Prípadne tí, ktorí vykazujú známky akútneho respiračného ochorenia,“ dodala hovorkyňa. V nemocnici už aktuálne redukujú plánované hospitalizácie. „Súvisí to priamo s reprofilizáciou nemocnice na väčší počet COVID lôžok, nakoľko k týmto potrebujeme presúvať zdravotníkov zo štandardnej prevádzky,“ uviedla s tým, že kapacitne situáciu nemocnica nateraz zvláda. „Na exponované pracoviská však už presúvame zdravotníkov z interných zdrojov. Pri extrémnom náraste COVID pozitívnych pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu, môže aj u nás nastať problém so zdravotným personálom,“ dodala Kapustová.

Fakultná nemocnica Nitra

„Aktuálne máme hospitalizovaných 29 pacientov na Infekčnej klinike, 26 COVID-19 pozitívni, 3 s podozrením na COVID-19,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubincová. „Na reprofilizovaných lôžkach je hospitalizovaných 6 pacientov, na KAIM (Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, pozn. red.) 1 pacient (vyžaduje pripojenie na ÚPV),“ uviedla. V nitrianskej nemocnici evidujú 23 zamestnancov, u ktorých bol potvrdený koronavírus.

Vzhľadom na naplnenie prvej fázy riešenia COVID pandémie pristúpila nemocnica v súlade s rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Nitre k reprofilizácii lôžok Pavilónu chirurgických disciplín. „Zároveň sme pripravili reprofilizáciu lôžok Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečené v nezmenenom rozsahu. Individuálne zvažujeme každý elektívny operačný výkon s ohľadom na vývin aktuálnej epidemiologickej situácie. Paleta elektívnej operatívy zostáva zachovaná, podľa vývoja situácie reagujeme na počty a rozsah elektívnej operatívy priebežne,“ dodala Kubincová.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec

V nemocnici v Lučenci evidujú k 13. októbru dvoch nakazených lekárov a jednu zdravotnú sestru. „PCR testy boli urobené všetkým zamestnancom príslušného oddelenia. Pozitívny zamestnanci sú v karanténe,“ uviedla pre Topky riaditeľka nemocnice Daniela Pršebicová. Situáciu v okrese zatiaľ zvládajú a plánované operácie sa nerušia. „Na infekčnom oddelení je celkom hospitalizovaných 10 pacientov, z toho 4 pacienti na JIS a jeden je na umelej pľúvnej ventilácii," dodala.

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku

Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom u zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP v Ružomberku stúpol na 27. Uviedla hovorkyňa ÚVN Petra Dišková. Nemocnica má aktuálne 106 reprofilizovaných lôžok. „Z nich je 54 obsadených, voľných je ešte 52," dodala hovorkyňa ÚVN.

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi

Nový koronavírus je aktuálne potvrdený u štyroch zamestnancov nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe. Nemocnica dosiaľ otestovala viac ako dve stovky zdravotníkov, uviedla Jana Fedáková. Od začiatku pandémie bolo podľa nej v rámci nemocnice otestovaných na nový koronavírus celkovo 342 hospitalizovaných pacientov, pričom ochorenie bolo dosiaľ potvrdené u piatich z nich. „Suspektný pacient je umiestnený v izolovaných priestoroch nemocnice. Pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 sú konzultovaní s infektologickým pracoviskom a príznakoví pacienti sú na infektologické pracovisko prekladaní,“ vysvetlila Fedáková.

Ako ďalej priblížila, v rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici sa uskutočnilo takmer 3900 odberov. V nemocnici platí zákaz návštev a je zavedená triáž pacientov. Zdravotnú starostlivosť nemocnica poskytuje bez obmedzení. „Nemocnica je pripravená po vydaní príkazu Ministerstva zdravotníctva SR a nariadení jednotlivými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vykonať reprofilizáciu lôžok, a to v rozsahu nariadení tak, ako sme to urobili už počas prvej vlny pandémie,“ dodala Fedáková.