KORONAVÍRUS opäť útočí na parlament: Po Kotlebovom poslancovi je tu ďalší pozitívny test - v koalícii!

O ochorení prekvapivo ako prvý nehovoril sám Grendel, ako jeho parlamentný kolega a donedávna aj podpredseda parlamentu Peter Pellegrini. „Pán podpredseda Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus. Považujem za nezodpovedné, že o tom neboli plošne informovaní poslanci parlamentu. Ako je možné, že to pán Grendel niekde v tichosti drží a prezradí to len nejakému médiu? Ako chce potom vyžadovať od ľudí disciplínu, keď to sám zatajil? Je to hanba, že s takouto informáciou neprišiel na verejnosť," povedal na tlačovke Peter Pellegrini.

Grendel pozitívne testovanie nevyvracia, no Pellegriniho krok nečakal

Podpredseda Grendel na sociálnej sieti Facebook reagoval dlhším statusom k tejto téme, pričom pozitívny výsledok nepoprel. Hnevá ho ale to, akým spôsobom vyšiel Pellegrini s informáciou na verejnosť. „Pán Pellegrini vie o mojom zdravotnom stave desať dní. Keď sme spolu volali, bol úplne pokojný. Poďakoval sa za informáciu a povedal mi, že cez víkend sa chystá navštíviť svojich rodičov a nerád by ich ohrozil. Zároveň ma uistil, že rešpektujúc zákonom chránené lekárske tajomstvo, zachová o našom rozhovore diskrétnosť. Slovo chlapa, pán Pellegrini," uvádza Grendel v stanovisku.

Príznaky vraj nepociťoval a stále nepociťuje

Grendel sa o výsledku testu dozvedel koncom septembra. "30.9. som preventívne absolvoval test, pretoze som bol v kontakte s osobou, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Zdalo sa mi zodpovedné ísť okamžite na test a nečakať na výsledok osoby, s ktorou som bol v kontakte. To bol dôvod, pre ktorý som 30.9. ráno nešiel do práce na hlasovanie k zákonu p. Záborskej. Nemal som žiadne príznaky a nemám ich dodnes. Navyše, ako som sa neskôr dozvedel, osoba, s ktorou som bol v kontakte ja, mala test negatívny," tvrdí Grendel.

Výsledok oznámil viacerým kolegom

Hneď ako sa Grendel mal dozvedieť výsledok testu oznámil túto skutočnosť podľa vlastných slov aj kolegom v parlamente. Mal sa však objaviť aj v televíznej diskusii, z ktorej z pochopiteľných príčin ale vycúval. "Výsledok som sa dozvedel z sms-správy a čakal som na telefonát s pokynmi od RÚVZ. Oznámil som to kolegom z mojej kancelárie, s ktorými trávim najviac času v bezprostrednom kontakte. Zároveň som zrušil svoju účasť v relácii Na telo plus, ktorá mala byť na druhý deň, 1.10. s Erikom Tomášom," uvádza Grendel.

"Dnes sa do mňa pán podpredseda pustil s hnevom spravodlivých. Tak by som sa ho teda tiež takto verejne opýtal, či navštívil svojich rodičov ten prvý októbrový víkend, alebo sa na 5 dní zavrel do karantény a potom sa išiel otestovať?" uzavrel Grendel.