AKTUÁLNE Sudkyňa rozhodla v kauze kontroverzných šekov šéfa ĽSNS: Takýto trest Kotleba nečakal!

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa Ružena Sabová ho v kauze kontroverzných šekov pre chudobných odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Sudkyňa tak vyhovela záverečnému návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza. Ten navrhol vo svojej záverečnej reči koncom septembra Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

Kotlebu pôvodne obžalovali z prečinu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Trestného činu sa mal podľa obžaloby dopustiť, keď odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici v marci 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.

Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru. Sudkyňa avizovala, že skutok môže posudzovať aj ako založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, čo znamená prísnejší trest.

Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný, Kotleba do väzenia nepôjde a pravdepodobne sa proti rozhodnutiu odvolá. O jeho ďalšom osude by mal ďalej rozhodovať Najvyšší súd. V prípade, že by rozsudok potvrdil, Kotleba by prišiel o mandát poslanca.

Podľa obžaloby je číslo 1488 v symbolike extrémistov používané ako spojenie čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: „We must secure the existence of our people and a future for white children“, teda „Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.“) a 88 (8. písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu „Heil Hitler!“).

Po takmer ôsmich hodinách ukončil predseda ĽSNS Marian Kotleba svoju záverečnú reč. Odmietol obvinenia a aj záverečnú reč prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honzu. Všetky obvinenia pokladá za absurdné a proces za vykonštruovaný. Súd údajne porušil viackrát jeho práva na obhajobu.

Podľa Kotlebu bol prokurátor ÚŠP počas celého procesu v dôkaznej núdzi. "Prokurátor, keď podával obžalobu, mal byť presvedčený o tom, že má dostatok dôkazov a nie že počas celého procesu sa dopĺňali nové a nové dôkazy," vyslovil názor Kotleba. "Nepreukázalo sa, že by som trestný čin spáchal. Som z procesu rozčarovaný a sklamaný, očakával som, že štát bude dodržiavať zákonnosť procesu," povedal.

Podujatie, na ktorom v roku 2017 rozdal šeky do troch rodín, označil za národné a kultúrne. Predseda ĽSNS počas svojej dlhej reči spochybňoval aj výpovede troch znalcov, ktorí svedčili v rámci pojednávaní od marca tohto roku. "Nie som si vedomý, že by som sa dopustil trestného činu," zdôraznil.

Napriek trom napomenutiam, respektíve prerušeniam samosudkyne Ruženy Sabovej, aj jednej udelenej pokute, sa venoval legislatívnym návrhom ĽSNS, teda veciam, ktoré podľa slov sudkyne nesúviseli s procesom a s predmetnou žalobou. Sabová ho upozornila, že prednáša nesúvisiace veci, čo môže napĺňať znaky pohŕdania súdom.

Obžalovanému predsedovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi udelila samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku poriadkovú pokutu vo výške 500 eur. Obžalovaný v kauze kontroverzných šekov napriek upozorneniam sudkyne vo svojej záverečnej reči vybočoval z rámca prejednávanej veci.

Podľa sudkyne napriek jej viacerým upozorneniam zdržiaval svojou dlhou záverečnou rečou hlavné pojednávanie a bránil tým hlavnému pojednávaniu. Kotleba v rámci svojej záverečnej reči menoval čísla zákonov, predpisov a desiatky legislatívnych návrhov ĽSNS. Voči rozhodnutiu sudkyne podal sťažnosť.

Po krátkej porade pokračuje prednes Kotlebovej záverečnej reči. Po jej ukončení sa očakáva v procese, ktorý sa začal na ŠTS v Pezinku v marci tohto roka, verdikt.

Obžalovaný Kotleba vytiahol na súde tri mešce. Informoval o tom portál Aktuality. V jednom bolo 14 eur, v druhom 88 eur a v treťom 1488 eur. To všetko v jednoeurových minciach. Dodal, že ak by mešce vysypal, určite by sa z nich vysypali iba mince, no žiadne hákové kríže.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba odmieta, že by mal byť obžalovaný zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. "Pokladám konanie a aj obžalobu za vykonštruované. Právna kvalifikácia, čoho som sa mal dopustiť, neexistuje," uviedol vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

Zároveň skritizoval údajnú zaujatosť súdu a orgánov činných v trestnom konaní a skutočnosť, že počas pojednávaní nebol predložený ako dôkaz kontroverzný šek so sumou na 1488, čo je podľa znalcov známou neonacistickou šifrou.

Kotleba čelí obžalobe v kauze kontroverzných šekov. V záverečnej reči sa pýtal, čoho sa dopustil. "Za čo mám byť vlastne potrestaný?" dopytoval sa Kotleba. Očakáva sa, že po jeho záverečnej reči sudkyňa ŠTS Ružena Sabová pristúpi k vyhláseniu verdiktu.

Pred Kotlebovou záverečnou rečou Sabová prerušila reč obhajcu Petra Kupku. To Kotlebova obhajoba označila za zásah do Kotlebových základných práv. Kupka okrem iného v prejave menoval množstvo predmetov, ktoré sa predávajú za sumu 14,88 a 1488. Išlo o rozličné textilné predmety, elektrotechniku a darčekové predmety.

Kotleba je podľa jeho obhajcu Petra Kupku bezúhonná osoba a je predsedom štandardnej parlamentnej strany, ktorá je bežnou politickou demokratickou stranou. Uviedol v záverečnej reči. Advokát zdôraznil, že označovať Kotlebu za extrémistu v prípade rozdávania kontroverzných šekov pre chudobných je v príkrom rozpore s ideami fašizmu, nacizmu a neonacizmu. Takéto ideológie sa práve k sociálne slabým vrstvám stavali nepriateľsky.

Kupka v záverečnej reči, ktorú plánuje na približne hodinu a pol, taktiež vyzdvihol zásluhy Kotlebu, keď v minulosti pôsobil ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa obhajcu sa práve vďaka realizácii projektov Kotlebu podarilo ušetriť nemalé finančné prostriedky a zveľadiť región, či už v oblastiach školstva, kultúry, infraštruktúry. Na poste predsedu samosprávneho kraja podľa slov Kupku bojoval proti klientelizmu a korupcii, o čom má svedčiť aj skutočnosť, že Kotleba podal takmer 30 trestných oznámení v prípadoch, kde bolo podozrenie z korupčného správania.

Obvinenia Kotlebu sú podľa obhajcu v príkrom rozpore s jeho konaním. Kupka okrem toho podrobne čítal stanovy ĽSNS, zároveň aj minuloročné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý zamietol návrh bývalého generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára zakázať ĽSNS. "Obžalovaný riadne vedie a viedol rodinný život," povedal tiež Kupka.

Chronológia kauzy kontroverzných šekov

14. marca 2017

V sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici sa konali oslavy výročia vzniku vojnovej Slovenskej republiky. Súčasťou verejného podujatia za účasti asi 400 ľudí bola aj charitatívna akcia. V rámci nej predseda ĽSNS a vtedajší predseda Banskobystrického samosprávneho kraja odovzdal trom rodinám šeky na 1488 eur.

21. marca 2017

Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v prípade šekov ĽSNS na 1488 eur.



28. júla 2017

Polícia obvinila šéfa ĽSNS a predsedu Banskobystrického kraja Mariana Kotlebu z trestného činu extrémizmu. Kotleba sa mal podľa vyšetrovateľa dopustiť trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd.



11. septembra 2018

Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na Mariana Kotlebu. Podľa podpredsedu strany Rastislava Schlosára jej doručili uznesenie ŠTS, ktorý zistil v trestnom konaní závažné procesné chyby, najmä porušenie Kotlebovho práva na obhajobu.



10. júla 2019

Senát Najvyššieho súdu SR zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý zamietol obžalobu na Mariana Kotlebu. NS SR sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o procesné pochybenie týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného.



28. októbra 2019

Prokurátor ÚŠP podal novú obžalobu na Mariana Kotlebu v kauze symbolických šekov na sumu 1488 eur. ŠTS v Pezinku vytýčil termín hlavného pojednávania na koniec januára 2020.

29. januára 2020

Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová otvorila hlavné pojednávanie v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu. Obžalovaný je z trestného činu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa avizovala, že skutok môže posudzovať aj ako založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, čo by znamenalo prísnejší trest.



5. marca 2020

Marian Kotleba trvá na svojej nevine. Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová pripustila do rozsahu dokazovania výsluch historika Jakuba Drábika a aj jeho knihu Fašizmus. Ako svedok vypovedal Peter Demian, otec jednej z rodín obdarovaných šekom na 1488 eur.



15. mája 2020

Kotleba neprišiel na pojednávanie pred ŠTS a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti. Prokurátor ÚŠP Tomáš Honz požiadal súd, aby zvážil zatknutie Kotlebu a predviedol ho na hlavné pojednávanie. Podľa obhajcov Kotleba nemohol prísť pre povinnosti v parlamente, súd Kotlebovo ospravedlnenie akceptoval.



28. mája 2020

Pojednávanie na ŠTS pokračovalo čítaním listín. Podľa posudku znalca z oblasti politického extrémizmu Mateja Medveckého je šifra 1488 jedna z najvyužívanejších v prostredí extrémnej pravice. Podobný postoj má aj znalec Jan Uhlíř.



8. júna 2020

Marian Kotleba podal námietku zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej. Podľa neho mala Sabová inštruovať znalca a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja. Sabová jeho námietku odmietla s tým, že jej komunikácia so znalcom je transparentná a je aj v trestnom spise.



2. júla 2020

Senát Najvyššieho súdu SR zamietol námietku zaujatosti predsedu opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu voči samosudkyni Ružene Sabovej.



8. septembra 2020

Súdne pojednávanie bolo zrušené. Obžalovaný požiadal o ospravedlnenie neúčasti, pretože sa nachádzal v karanténe pre nový koronavírus po tom, ako sa vrátil z Čiernej Hory.



21. septembra 2020

Na pojednávaní pred ŠTS v Pezinku navrhol prokurátor ÚŠP Tomáš Honz prekvalifikovať skutok, ktorého sa mal dopustiť Marian Kotleba. V záverečnej reči dal návrh, aby samosudkyňa uznala Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadza v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.