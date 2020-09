Ďalší zbabelý ťah šéfa ĽSNS: Kotleba sa na súde dištancoval od vlastného webu, prezradila ich digitálna stopa!

O inkriminovanej doméne sa začalo hovoriť ešte pred rokom, kedy sa web "vyznamenal" prebratím fotografie Ladislava Bielika z augusta 1968 bez akýchkoľvek súhlasov vlastníkov práv na túto fotografiu. Práva v súčasnosti vlastní združenie Camera Obskura, ktorej šéfom je Bielikov syn Peter Bielik.

Takto vyzeral web naseslovensko.net ešte pred jeho vypnutím Zdroj: reprofoto naseslovensko.net

Kotleba spojitosť s webom odmieta

Vo svetle nových skutočností tento prípad naberá nový rozmer, keďže spojitosť medzi členmi ĽSNS a týmto webom je na základe zistení portálu Infosecurity.sk o to väčšia. Sám predseda ĽSNS totiž na súčasných súdnych pojednávaniach kvôli kontroverzným šekom so sumou 1 488 € popieral akúkoľvek spojitosť s webom naseslovensko.net. „Ja som štatutár a predseda ĽSNS, ktorá má svoju oficiálnu stránku www.lsnaseslovensko.sk. Ja absolútne netuším, čo je stránka www.naseslovensko.sk, kto ju prevádzkuje a či taká stránka existuje,“ vyhlásil Kotleba na súde v Pezinku.

Kotlebovci už sa už aj v minulosti pre Topky vyjadrili, že s webom naseslovensko.net nechcú byť spájaní. "Oficiálna stránka ĽS Naše Slovensko je www.lsnaseslovensko.sk," reagoval ešte vtedy bývalý hovorca ĽSNS Martin Beluský.

Web má už dlhšiu históriu

Podľa infosecurity existuje o webe naseslovensko.net množstvo dokumentov, a to na viacerých miestach. Registrovaný mal byť už 26. decembra 2012. Podľa webu existujú viaceré referencie, ktoré spájajú tento web s predsedom Kotlebom a ĽSNS ako takou. Digitálne záznamy z roku 2013 napríklad hovoria o tom, že na webe sa nachádzali oficiálne prihlášky do strany či korešpondenčná adresa a stránka "volebného lídra" Mariana Kotlebu. Ten využíval adresu kotleba@naseslovensko.net. Je teda evidentné, že mailová adresa využívala doménu webu, ku ktorému sa dnes ĽSNS nepriznáva.

Od marcového termínu súdu so šekmi je web neaktívny

Zaujímavou skutočnosťou je ale fakt, že spomínaný web je v dnešných dňoch už neaktívny, pričom po jeho návšteve sa načíta iba chybové hlásenie kódu 404. Web bol ešte počas 2. marca aktívny. Toto sa dá tvrdiť aj na základe archivácie digitálnych snímkov ešte počas spomínaného dátumu. Počas 5. marca 2020 Kotleba nastúpil na jedno z hlavných konaní v kauze kontroverzných šekov.

Zhruba po tomto časovom období sa stránka stala neaktívnou, keďže ju vypli administrátori. Podľa odborníkov však stránka vymazaná nie je a vypnutý mábyť len redakčný systém WordPress, cez ktorý administrátori vkladajú články na hlavné pozície webu. Toto možno potvrdiť aj na základe zistenia, že aj formou vyhľadávača Google sa dajú z webu stále sťahovať dokumenty ako napríklad PDF súbory či obrázky.

Spojitostí s webom je viac ako dosť

Infosecurity tvrdí, že s doménou sa spája veľmi veľa prvkov z dielne ĽSNS. Spomínajú aj tlačoviny, ktoré vydávali, stanovy strany a ďalšie. Okrem toho je ĽSNS registrovaná na dvoch firemných databázach, kde sa dokonca uvádza doména a e-mailové kontakty s príponou naseslovensko.net. Analýza sa tiež opiera o archív portálu blbec.online, ktorý eviduje viac ako dostatok zdieľaných článkov tohto webu ľuďmi priamo z ĽSNS vrátane europoslanca Milana Uhríka či poslanca NR SR Jána Moru.

Ako sa Uhrík prezradil

Práve prvý menovaný europoslanec Uhrík má najviac dočinenia na tom, že je web spájaný s predstaviteľmi ĽSNS už oveľa priamejšie. Jedným z argumentov je komunikácia so študentom z Masarykovej univerzity, ktorý písal diplomovú prácu v odbore politológia. Téma sa týkala ĽSNS a jej komunikácie a tém z volieb v roku 2016. Študent sa vtedy spájal s podpredsedom Uhríkom, ktorý ho odkázal na "oficiálnu webovú stránku http://www.naseslovensko.net/", kde podľa jeho slov bola propagovaná všetká činnosť, rovnako ako na facebookových profiloch strany ĽSNS.

Už úplne protichodné je zistenie, že aj oficiálny web, ku ktorému sa ĽSNS priznáva ako k autentickému webu (lsnaseslovensko.sk) uvádza adresy krajských predsedov s príponou naseslovensko.net.

Zdroj: reprofoto lsnaseslovensko.sk

Digitálne stopy

Stopy, ktoré zanechal podpredseda Uhrík tu však ešte nekončia. Infosecurity pripomína aj veľmi dôležitý a jedinečný digitálny tzv. Hash kód, ktorý Uhríka prezradil. Z pridruženej webovej stránky Kultur-blog.sk, ktoré spravuje Občianske združenie Kulturblog (členovia prípravného výboru OZ: Ján Pastuszek, Milan Mazurek a Dávid Pavlík) je podľa webu jasné, že jeden z užívateľov, je aj Milan Uhrík.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

MD5 Hash je dlhší kód pozostávajúci z číslic a malých písmen. Zodpovedá jednej e-mailovej adrese a je v šifrovanej forme. Ak sa účastník s týmto kódom prihlási aj na inom webe, no s rovnakým kódom, je to s veľmi veľkou pravdepodobnosťou aktivita tej istej osoby, v tomto prípade dnes už europoslanca Uhríka.

Aj keď mal Uhrík na webe naseslovensko.net vytvorený účet a neskôr táto stránka "padla", dá sa spätne overiť a podľa Infosecurity presne korešponduje s hash kódmi nájdenými napríklad na webe kulturblogu. Ide o adresu uhrik@naseslovensko.net. Účet bol vytvorený na uživateľa "ludostranec100" s menom "Milan". Na toto konto bol viazaný spomínaný identický Hash kód.

Toto konto publikovalo články, ktoré väčšinou o sebe samom písal Uhrík v tretej osobe. "Dá sa preto s mimoriadne vysokou mierou pravdepodobnosti povedať, že europoslanec a podporedseda ĽSNS Milan Uhrík, ktorý používal alebo stále používa mailovú adresu uhrik@naseslovensko.net má alebo mal vytvorené užívateľské, alebo administrátorské účty na webe naseslovensko.net o ktorom vedomosť jeho stranícky šéf Kotleba pred súdom poprel," uvádza portál.

Prípad ukradnutej fotografie

Na webe bol počas výročia okupácie v auguste 2019 zverejnený článok, v ktorom bola použitá nezazdrojovaná a vlastníkmi práv neodsúhlasená fotografia Ladislava Bielika "Muž s odhalenou hruďou". Článok bol vyhlásením ĽSNS k výročiu tejto okupácie.

Zdroj: reprofoto naseslovensko.net

Podali trestné oznámenie

Šéf Camera Obskura Peter Bielik pre Topky priblížil, v akom štádiu sa nachádza tento prípad. "Je podané trestné oznámenie. Práve toto je ten bod, kde si podľa mňa ešte vyšetrovateľ potreboval ujasniť, či to je stránka kotlebovcov alebo nie je. My sme od začiatku presvedčení, že je a preto sme to trestné oznámenie podali. Sme radi, že sa veci pohli dopredu. Predpokladám, že toto si orgány činné v trestnom konaní spárujú a že ich tieto informácie privedú k cieľu tzn. že stotožnia administrátora tejto stránky," povedal Bielik, ktorý dodal, že im nešlo o nič iné, len aby sa šéf ĽSNS ospravedlnil a fotografiu z webu stiahli, čo sa po dlhé mesiace od medializovania prípadu počas minulého roka nestalo.

"Ja si od začiatku myslím, že tá stránka jednoznačne patrí ĽSNS a že je za ňou Marian Kotleba. Človek jeho rangu by si predsa nedovolil, že by sa niekto iný podpisoval jeho menom a titulom a funkciou predseda Ľudovej strany Naše Slovensko. Keby sa niekto podpísal vašim menom pod iný novinársky článok, tiež by ste sa ozvali. Ak sa niekto podpisuje menom Mariana Kotlebu, je normálne, že Marian Kotleba by proti tomu protestoval. On sa nikdy voči článkom, ktoré na tejto stránke vychádzajú, nevymedzil a nikdy nepovedal, že nie je ich autorom. Len sa odvolávajú na to, že to nie je ich stránka," dodáva šéf Camera Obskura Bielik.

Fotografiu prebrali aj iní politici

Bielik pritom hovorí, že fotografiu vníma veľmi citlivo aj z rodinného pohľadu a jej politické použitie jednoznačne odmieta. Spomína totiž aj iných politikov, ktorí ju prebrali. "My sme nikdy súhlas na politické použitie tejto fotografie nikomu nedali. Môžu vám o tom porozprávať aj najnovšie príbehy z augusta 2020. Napríklad páni Pellegrini, Matovič, Sulík, Drucker či pani Remišová, ktorým som osobne telefonoval a takisto som ich požiadal, aby stiahli zo svojich facebookových stránok stiahli túto fotografiu, pretože je to snímka, ktorá nie je voľne šíriteľná a nie je použiteľná na politické účely. Vždy máme právo na to vydať súhlas. Všetci títo politici to pochopili a stiahli tieto fotografie a vyriešili si to po svojom a predovšetkým sa ospravedlnili. Neviem, prečo má s tým problém Marian Kotleba," prezradil Bielik.

Podľa Uhríka objavili "teplú vodu"

Na nové zistenia sme sa pýtali aj ĽSNS. Ich hovorca Ondrej Ďurica bol však stručný. "Strana sa k tomuto opakovane vyjadrila," povedal pre Topky Ďurica, ktorý nás odkázal na Milana Uhríka. "Voči týmto tvrdeniam sa ostro ohradzujem - predseda Marian Kotleba o stránke naseslovensko.net neklamal a ani ja som ho zo žiadneho klamstva neusvedčil. Stránka naseslovensko.net nebola oficiálnym webom strany ĽS Naše Slovensko," povedal pre Topky europoslanec Uhrík.

" "Expertom" z Infosecurity gratulujem, že objavili teplú vodu - konkrétne to, že fanúšikovská stránka naseslovensko.net podporovala najmä ĽS Naše Slovensko, čo nebolo nikdy vôbec žiadnym tajomstvom. Bolo však na nej publikované aj všeličo iné. Fanúšikovský web podporujúci nejakú stranu však nerovná sa oficiálny web strany, to je snáď jasné aj piatakovi na základnej škole," uzavrel Uhrík.

Prípadom sa stále zaoberá polícia

Polícia rovnako eviduje v tejto veci podané trestné oznámenie. "Môžeme potvrdiť, že Vami uvedeným prípadom sa v súčasnosti zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti OR PZ v Bratislave I, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie. Vo vyšetrovaní naďalej pokračujeme, vzhľadom na štádium trestného konania bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," povedala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Slamková.