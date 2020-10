Je rozhodnuté! Opatrenia sa sprísňujú: VIDEO Zákaz zhromažďovania, jedlo len vonku

Aktualizoavné o 18:07

Slovensko sa v prípade aktuálnej situácie s pandémiou nového koronavírusu snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, Slovensko čaká lockdown ako v Izraeli. Po rokovaní ústredného krízového štábu to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že Slovensko a jeho obyvatelia majú poslednú možnosť na to, aby boli opatrní a dodržiavali protiepidemické opatrenia.

Slovensko sa vydalo v prípade pandémie nového koronavírusu "českou" cestou. V najbližších dňoch preto sprísni protiepidemické opatrenia. Medzi ne bude patriť povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, zákaz zhromažďovania sa, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas nákupu pre seniorov. Stredoškoláci prejdú na dištančné štúdium. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách.

NAŽIVO Premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas informujú o nových opatreniach

O prijatí konkrétnych opatrení, bude informovať hlavný hygienik Ján Mikas.

Veronika Remišová po zasadnutí Ústredného krízového štábu

Milan Krajniak po zasadnutí o Ústredného krízového štábu povedal, že sa nechce dostať do situácie, keď budú musieť vracať domov ľudí z nemocníc. Skritizoval aj Richarda Sulíka, že nie je čas na to, aby sme si vypracovávali dlhodobé analýzy.

"Každý 25. človek, ktorého stretnete, je pozitívny. Je isté, že každý z nás bude stretávať ľudí, ktorí sú pozitívni, aj keď nemajú príznaky. Najväčšia pravdepodobnosť toho, že sa nakazíte koronavírusom, je doma," povedal Krajnia.

"Potrebujeme obmedziť všetky ostatné kontakty, ostatné stretnutia," dodal s tým, že sa musíme vyhnúť lockdownu.

Počas rokovania Ústredného krízového štábu sa v koalícii objavila prvá nezhoda. Premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík sa doťahujú cez sociálne siete.

Strana SaS je proti tomu, aby sa zatvárali reštaurácie, fitnescentrá či divadlá, bolo by to mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Počas rokovania ústredného krízového štábu to povedal šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Návrh na zatvorenie týchto prevádzok podľa neho predstavila pandemická komisia vlády.

Sulík dúfa, že k takémuto rozhodnutiu nedôjde. Ministra tiež prekvapilo, že nikto z odborníkov neprišiel s presnými dátami. SaS je podľa Sulíka za to, aby boli reštaurácie a ďalšie prevádzky otvorené za dodržania prísnych hygienických opatrení, ako sú dvojmetrové odstupy, rúška či dezinfekcia rúk. "Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií," povedal novinárom. Preto tieto zákazy považuje za "strieľanie od pása" a mimoriadne škodlivé pre ekonomiku.

Aktualizované o 11:56 Stredné školy od pondelka (12. 10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania.

Minister školstva informuje o nových opatreniach pre školy a školské zariadenia

Ústredný krízovaný štáb zasadne dnes o 10:00 hodine na Úrade vlády. Prerokovávať sa na ňom budú nové, prísnejšie opatrenia, ktoré v sobotu navrhla pandemická komisia. "Keďže situácia sa prudko vyvíja veľmi neželaným smerom, dnes 6 hodín zasadala Pandemická komisia, aby navrhla súbor nových ochranných opatrení. O ich prijatí však musí zajtra rozhodnúť Ústredný krízový štáb, preto o nich budeme informovať až potom," vyjadril sa premiér po šesťhodinovom zasadnutí.

Už prvého októbra sa sprísnili hygienické opatrenia. Prevádzky verejného stravovania môžu byť otvorené len do 22:00, zakázané sú hromadné podujatia s viac ako 50 ľuďmi a rúška sú povinné aj v exteriéri, pokiaľ ste vo vzdialenosti menej ako dva metre od ľudí, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti. Pri nových opatreniach tak môžme očakávať úplné zatvorenie podnikov alebo škôl, rovnako aj zníženie počtu ľudí na hromadných akciách.

Rekordný počet infikovaných

Premiér inicioval zvolanie pandemickej komisie ako aj zasadnutia Ústredného krízového štábu po tom, čo v sobotu oznámil rekordný počet nových pozitívnych prípadov koronavírusu. "1887. To je počet pozitívnych pri 11123 testoch za piatok. Extrémny rast až o 169% voči piatku minulému," napísal Matovič na sociálnej sieti.

"Čo teraz? Od ministra zdravotníctva očakávam bezodkladné zvolanie pandemickej komisie ešte v priebehu dnešného dňa... A ministra vnútra na zajtra požiadam o zvolanie Ústredného krízového štábu. ÚKŠ ešte zajtra musí prijať rozhodnutie o nových ochranných opatreniach," povedal v sobotu Matovič.