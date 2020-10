Zavedenie elektronických volieb nie je reálne: Má mnoho rizík, tvrdí Köles

BRATISLAVA - Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia vo voľbách nie je reálne, pretože bezpečnostné riziká prevažujú nad výhodami. Uviedol to riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Peter Köles. V súčasnosti sa dá zo zahraničia voliť poštou pri voľbách do Národnej rady SR. Problémy s doručovaním lístkov poštou či drahé poštovné sa dajú riešiť aj inak ako zavedením elektronického hlasovania, tvrdí Ján Suchal z občianskeho združenia Slovensko.Digital.

Köles je proti zavedeniu elektronického hlasovania. Riziká podľa neho ukazujú skúsenosti zo zahraničia, kde ho vyhodnotili ako nespoľahlivé. Najvážnejším rizikom je podľa neho možnosť zasahovania do priebehu volieb, a tým aj možnosť ovplyvňovania ich výsledku. "V prípade elektronického hlasovania je tiež ohrozená tajnosť a transparentnosť, a overiteľnosť hlasovania. Je potrebné si uvedomiť, že pri tesných voľbách stačí pozmeniť či odstrániť aj malý počet hlasov, čím môže dôjsť k zásadnému ovplyvneniu výsledku volieb," povedal šéf inštitútu.

Vedia to len Estónci

Jediní, ktorí robia elektronické voľby na národnej úrovni, sú podľa Suchala Estónci. "Ich riešenie však nie je všeobecne vo svete uznávané za bezpečné akademickou ani bezpečnostnou komunitou," vysvetlil. Riešenie pre skutočné elektronické voľby, ktoré by zabezpečilo tajnosť, anonymitu, možnosť odovzdať len jeden hlas, je podľa neho stále výskumný problém. "Úplne nový problém pri tomto type hlasovania je aj jeho pochopiteľnosť bežným občanom," dodal. Otázkou podľa Suchala je aj to, čím by sa ľudia v zahraničí autentifikovali. Môže ísť napríklad o elektronický občiansky preukaz, ktorý však nemajú všetci voliči.

Zdroj: Getty Images

Suchal zdôraznil, že elektronické voľby sú otvorený výskumný problém, ktorému sa venujú tímy po celom svete. "Za Slovensko.Digital vidíme otváranie diskusie o zavedení elektronických volieb až v momente, keď vznikne nejaké riešenie, ktoré akceptuje akademická a bezpečnostná komunita. Následne môžeme otvoriť diskusiu o tom, či nám to pomôže pri znižovaní nákladov volieb, zvyšovaní účasti alebo aké ciele tým vlastne sledujeme," skonštatoval.

Bezpečnejšie ako papierové

Občianske združenie Srdcom doma však považuje elektronické voľby tak, ako sú zavedené v Estónsku, za bezpečnejšie ako súčasné "papierové" voľby na Slovensku. Predstaviteľ združenia Samuel Zubo si myslí, že je možné vytvoriť riešenie pre elektronické hlasovanie, ktoré bude bezpečné a pohodlné pre voličov.

Slovensko.Digital, ako aj Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku sú súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve vnútra, ktorá má analyzovať riziká elektronického hlasovania zo zahraničia v parlamentných voľbách. Výsledky analýzy a návrhy prípadných legislatívnych zmien sa majú následne dostať na rokovanie vládneho kabinetu. Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia má vláda Igora Matoviča (OĽANO) vo svojom programovom vyhlásení.