ROZSUDOK v prípade vraždy Kuciaka: Nedôveryhodný Tóth! Toto sú dôvody, pre ktoré neodsúdili Kočnera

Písomné vyhotovenie rozsudku, na ktoré mal senát Špecializovaného trestného súdu 30 dní, je už zverejnené. Získala ho organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ktorá ho poskytla médiám združeným v projekte Kočnerova knižnica. Z rozsudku, ktoré viaceré mediá, medzi nimi aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka, zverejnili, je zrejmé, že súd nepochybuje o tom, že Kočner si objednal sledovanie novinárov aj Jána Kuciaka, avšak nie za účelom vraždy niektorého z nich. Podľa senátu chcel informácie ziskané ich sledovaním použiť na diskreditáciu novinárov.

“Dialo sa to za účelom diskreditácie, oslabenia jeho autority, profesionálnej a osobnej cti do takej miery, aby mu sťažovala výkon jeho práce a odsúvala do úzadia pracovného a spoločenského života,” píše sa v rozsudku.

Nedôveryhodný Andruskó a Tóth

Jedným z hlavných svedkov, ktorý usvedčoval Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú z toho, že si vraždu Kuciaka objednali, bol Zoltán Andruskó. Toho už súd neprávoplatne odsúdil na 19 rokov väzenia. Andruskó tvrdil, že Zsuzsová si uňho objednala vraždu novinára a jej to mal zas prikázať Kočner. Podľa súdu ale Andruskóova výpoveď nebola podporená ďalšími dôkazmi.

Zoltán Andruskó Zdroj: TASR

“Súd však nenachádza ďalší spoľahlivý a nevyvrátiteľný dôkaz majúci významnú váhu, ktorým by tvrdenia tohto svedka vo vzťahu k obž. Kočnerovi, získané z počutia od inej osoby, konfrontoval, a tak overil ich pravdivosť. Z dôvodu existencie pochybností o pravdivosti týchto tvrdení, ktoré nebolo možné vyvrátiť iným dostupným dôkazom, nebolo možné podľa úvahy súdu uznať dôkaz výsluchom svedka Andruskóa ako dôkaz rozhodujúci pre uznanie viny a odsúdenie Mariana Kočnera," vysvetľuje súd v rozsudku.

Peter Tóth Zdroj: Topky/Peter Korček

Naopak, pri výpovedi proti Tomášovi Szabóovi, senát Andruskóovi uveril, pretože podľa nich jeho výpoveď podporujú aj ďalšie priame dôkazy. Súd ďalej o Andruskóovi tvrdí, že bol v pozícii "kajúcnika", ktorý za svoje priznanie a objasnenie ďalšej trestnej činnosti iných osôb získal benefity v podobe miernejšieho trestu.

Za "kajúcnika" a nedôveryhodného svedka však senát Ruženy Sabovej považuje aj Petra Tótha, ktorý proti Kočnerovi svedčil a v prípade na začiatku vystupoval ako utajený svedok.

Súd v rozsudku zdôraznil, že keď sa Tóth prihlásil na polícii “vystupoval ako kajúcnik, uvedomujúci si, že sa v čase pred tým dopúšťal konania, ktorým dochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv.” To podľa súdu znižuje vierohodnosť Tóthovej výpovede v neprospech obžalovaných Kočnera a Zsuzsovej. Podľa súdu totiž “svedčil v neprospech Kočnera a Zsuzsovej i s pohnútkou vyhnúť sa spravodlivému postihu za svoje činy”.

Trestné oznámenie

Senát v rozsudku spomenul aj trestné oznámenie, ktoré podal Ján Kuciak na Mariana Kočnera. Stalo sa tak po telefónate, v ktorom Kočner Kuciakovi povedal, že naňho bude "zbierať špinu". Podľa súdu to poskytuje “najvernejší obraz o postoji obžalovaného Kočnera k novinárovi Kuciakovi".

Súd zobral do úvahy aj výpovede Kriaka a Mlynarčíka, ktorí Kuciaka sledovali a potvrdili, že žiadny diskreditačný materiál naňho nenašli. "Žil ako mních," vyjadrili sa na novinárovu adresu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Šifrovaná Threema

Nielen v kauze vraždy Jána Kuciaka, ale aj v prípade zmeniek, v ktorých je Kočner odsúdený, obžaloba použila komunikáciu Mariana Kočnera v Threeme. Podľa nich si so Zsuzsovou písali o vražde, no používali pri tom rôzne šifry.

Súd však argumentuje, že všetky tieto správy možno chápať aj tak, ako to prezentuje obhajoba - teda, že súvisia s reálnymi zdravotnými problémami. "V otázke viny či neviny nemožno účelovo vykladať komunikáciu, ktorá nemá doslovný gramatický význam v neprospech obvineného. Preto správy o snehu, zuboch, svrabe a emotikonoch, v ktorých mali byť podľa prokurátora a splnomocnencov poškodených inotaje a šifrované dorozumievanie, súd nemohol exaktne vykladať z pohľadu viny či neviny, a vyhodnotiť ich v neprospech obžalovaných,” píše sa v rozsudku.