Ďalší LIST od Andruskóa! Sťažuje sa na prokurátora Turana: Beriem to ako vydieranie

Zoltán Andruskó, ktorý si odpykáva 15-ročný trest za sprostredkovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, poslal z väzenia ďalší v poradí štvrtý list. V listoch sa sťažoval na postup v celom procese. Teraz mu vadí, že jeho podanie má na starosit prokurátor Vladimír Turan. V liste spomína aj to, že jeho podania a asťažnosti na Generálnu prokuratúru použila Alena Zsuzsová ako dôkaz na súde a spolu s Marianom Kočnerom ho na súde na základe jeho výpovede zdiskreditovali.

Aj mňa chceli vykradnúť a zabiť

List poslal podľa jeho slov v liste aj Úradu vlády, ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. "Následne Úrad vlády moje podanie, v ktorom som vyjadril nespokojnosť s postupom OČTK poslali na Generálnu prokuratúru na vybavenie," napísal Andruskó s tým, že jeho podanie pridelili prokurátorovi Vladimírovi Turanovi, ktorý dozoroval kauzu Kuciak aj prípad príprav vrážd prokurátorov.

Zdroj: archív topky

Andruskó sa sťažuje, že celý proces bol účelový a zmenili mu účelovo aj jeho postavenie zo svedka na obvineného. "Nie žeby to bolo v môj prospech, ale s tým, že ma obvinili celú moju situáciu to zhoršilo," sťažuje sa Andruskó. To isté platí aj v prípade vraždy podniakateľa Petra Molnára, o ktorej sa dozvedel cez Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa, ktorých súd uznal vinnými z vraždy Kuciaka a Kušníčovej. "Chodili za mnou do reštaurácie a správali sa nezvyčajne. P. Szabóovi som aj peniaze požičal. Sledovali ma a tak isto ma chceli vykradnúť a zavraždiť ako Molnára z Kolárova," píše Andruskó.

Zdroj: archív

Beriem to ako vydieranie a zastrašovanie

V jeho prospech podľa neho svedčilo len to, že prípad Kuciak objasnil do detailov. Senát však časť jeho výpovede nepovažoval za dostatočnú. Išlo o časť, ktorá mala usvedčiť Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú z objednania vraždy. Andruskóovi vadí, že jeho podanie dostal Vladimír Turan, na ktorého sa sťažuje. "Ako mohol dostať moje podanie prokurátor, na ktorého sa vlastne sťažujem? Beriem to ako vydieranie a zastrašovanie!"

Zdroj: archív

Andruskó tvrdí, že má od začiatku splnené materiálne podmienky na zastavenie trestného stíhanie. "Pred rokom som vypovedal v ekonomických trestných veciach prokurátorovi Palkovičovi. Tie moje výpovede sa skôr dostali do rúk p. Bödörovi, ktorý skôr podal trestné oznámenie na políciu za ohováranie, ako moje výpovede dostali na Generálnu prokuratúru!" Sťažuje sa aj na to, že ho Kočner a Zsuzsová zdiskreditovali na základe jeho výpovede na súde v prípade Kuciak.

Zsuzsová podľa jeho slov odovzdala jeho sťažnosti na súde v prípade Kuciak ako dôkaz. "Len potom som sa snažil zverejniť moje dopisy, lebo som nevedel, čo p. Zsuzsová odovzdala na súde ako dôkaz!" V závere listu dodal, že Kočnerovi ľudia majú podľa neho ešte stále vplyv na prokuratúru a justíciu.