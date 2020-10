Sulík čelil útokom: Obchody sa zatvárať nebudú! Bola to chyba, Matovičovi na statusy nehovorím nič

Richard Sulík sa dnes zúčastnil dvoch debát, v oboch čelil útoku opozičných poslancov. V oboch hájil kroky súčasnej vlády. Obchody sa podľa neho zatvárať už nebudú. Nerokovali o tom ani na Koaličnej rade a v prvej vlne to nebolo šťastné riešenie. Matovičove statusy nekomentuje a šéfa ministerstva zdravotníctva treba podľa neho podporiť. Oponentmi boli Ladislav Kamenický a Peter Pellegrini.

Obchody nebudeme zatvárať

Bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický vyčíta vládnemu kabinetu Igora Matoviča, že opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa hýbu "od mantinelu k mantinelu". V jednej fáze hovorí premiér o blackoute a v druhej sa snaží opatrenia pandemickej komisie zmierňovať. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej oponoval vicepremiérovi a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. Ten ubezpečuje, že žiadne zatváranie sa v druhej vlne pandémie nového koronavírusu konať nebude.

"Nemalo by sa zatvárať, a to preto, lebo na jar sme teda zavreli všetky predajne okrem tých veľkých potravinových, tým pádom tam stúpla koncentrácia ľudí a napriek tomu neevidujeme prípady nakazených predavačiek. Robme opatrenia, ktoré naozaj majú zmysel," vyjadril sa Sulík. Ako zdôraznil, jarné zatváranie obchodov a reštaurácií napáchalo veľké ekonomické škody.

Matovičovi na statusy nehovorím nič

Sulík sa vyjadril aj k početným statusom Matoviča. Povedal, že mu na to nehovorí nič. Považuje však za chybu vidieť všade sprisahanie či organizovaný pohon. Vyjadril sa aj k svojej budúcnosti na čele SaS. V diskusii uviedol, že nie je na sto percent rozhodnutý, či po ďalších voľbách ostane predsedom SaS, no bude nad tým premýšľať. "Lucia Ďuriš Nicholsonová aj Branislav Gröhling by boli skvelí nástupcovia," povedal.

Krajčího treba podporiť

Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí sa v piatok vyjadril, že je so silami na krajíčku a uvažoval aj o demisii. Kým však cíti podporu vlády, nechystá sa odísť. Premiér Matovič uviedol, že ho podporuje. Rovnakého názoru je aj Sulík. Krajčí má podľa neho najťažšiu pozíciu na Slovensku. Aj keď doteraz nepracoval ako manažér, na ministerstve sa zapracoval. "Je omnoho rozumnejšie ho v tejto fáze podporiť a byť mu nápomocný. Nemá to ľahké," povedal Sulík.

Zatváranie bola chyba

Na možné obmedzenia ľudí a aj na ďalšie dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia núdzového stavu upozornil podpredseda NRSR Peter Pellegrini (nezaradený). "Na rovinu priznám, zavretie okresov nebolo šťastné, ale na druhú stranu ani zavretie obchodov nebolo šťastné," zdôraznil Sulík. Možné zneužitie núdzového stavu vylúčil. "Po prvé sme to dali na 45 dní a nie na 90, po druhé sa oveľa opatrnejšie teraz narába s tým, čo bude uzavreté a čo nie," povedal Sulík. Koaličná rada ani vláda podľa ministra nerokovali o tom, že by mali opäť zatvoriť obchody. "Ukázalo sa to ako škodlivé," povedal Sulík. Hoci zákon o hospodárskej mobilizácii dáva možnosť obmedziť slobodu ľudí, Sulík tvrdil, že vláda je veľmi opatrná pri tom, kde by mala niečo obmedziť.

Trestné sadzby sú prísnejšie

Pellegrini oponoval, že vláda môže niečo deklarovať, no napríklad trestné sadzby sú počas núdzového stavu v zmysle zákona prísnejšie. "Dnes niekto neúmyselne urobí niečo, za čo by inak dostal podmienečný trest, vzhľadom na to, že od prvého je výnimočný stav, pôjde natvrdo do basy, pretože sudcovia nemajú inú možnosť," povedal Pellegrini.

Podpredseda NRSR kritizoval vládu aj za to, že neposilnila kapacity Úradu verejného zdravotníctva. Najvážnejšie podľa neho je, že kabinet Igora Matoviča ešte nestihol pomôcť niektorým sektorom, ako sú napríklad umelci, cestový ruch či športovci. Sulík oponoval, že už beží preplácanie nájmov pre podnikateľov, ktorí mali na jar z rozhodnutia štátu zatvorené prevádzky, pomoc už je schválená pre podnikateľov v nepravidelnej autobusovej doprave a rezort hospodárstva v súčasnosti rieši zamestnancov v kreatívnom priemysle.

Dôležitá je osveta obyvateľov

Podľa Sulíka nie je posilnenie počtu pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva jediné riešenie rastúcej pandémie a dôležitá je aj osveta obyvateľov. Situáciu by podľa neho mali zlepšiť antigénové testy, ktoré v súčasnosti nakupuje Správa štátnych hmotných rezerv. Podľa Pellegriniho je osveta naozaj dôležitá, no stratil sa podľa neho konsenzus medzi vládou a občanmi a ľudia vláde prestali dôverovať.

Sulík sa s Pellegrinim nezhodol ani na podpore ekonomiky. Zatiaľ čo Pellegrini tvrdil, že pomoc bola nedostatočná a ani sa neblíži k pôvodne deklarovaným zámerom vlády, Sulík obhajoval cielenú pomoc jednotlivým skupinám namiesto plošného rozhadzovania peňazí. "To takto nemôže dlhodobo fungovať," spochybnil Sulík plošnú podporu ekonomiky. "Som proti tomu," dodal. Vo výške pomoci sa podľa Sulíka dá nájsť správna miera. Podstatná je podľa neho podpora ekonomiky tak, aby mali ľudia aj v budúcnosti dobre platenú prácu.

Dlhová brzda sa mala schváliť inak

Kamenický takisto opätovne vyčítal Sulíkovi vzdanie sa predkupného práva pri predaji Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding. Podľa bývalého ministra financií o tom Sulík nemal rozhodnúť sám. "Keď niekto predal v privatizácii niečo za 130 miliónov eur, a teraz to predáva za 800 miliónov eur, tak tam je taká vata, že to neviem inak nazvať ako zlodejinou. Tak buď to bola zlodejina, alebo tu je nejaký kalkul, s ktorým sa tu hrá," vyjadril sa Kamenický.

Sulík mu však oponoval, že posledných 18 rokov VSE Holding manažovali odborníci. "Manažéri, ktorí to tam prišli manažovať a nie rozkrádať," podotkol Sulík s tým, že tým pádom hodnota holdingu rástla. "VSE Holding mala to šťastie, že posledných 18 rokov ju nemanažoval nikto zo Smeru, a tým pádom rástla hodnota celého podniku," uzavrel Sulík. Opozičný poslanec Kamenický terajšej vláde takisto vyčítal vládou schválenú legislatívu o dlhovej brzde s tým, že on síce súhlasí so zmenou hrubého dlhu na čistý dlh, avšak Rade pre rozpočtovú zodpovednosť pripisuje príliš veľké kompetencie. S tým súhlasil aj Sulík, a ako vysvetlil, s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) sa dohodli, že to na vláde prejde, aby mohol byť zákon účinný od 1. januára, ale v parlamente sa do neho v prvom a druhom čítaní zapracujú jeho pripomienky.