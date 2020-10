Hádky kvôli núdzovému stavu: Hlas podporí Smer! Opozícia má chaos strážiť, nie z neho ťažiť, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Od spustenia núdzového stavu v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa parlamentná atmosféra ešte viac zdramatizovala. Kvôli údajnej protiústavnosti chce opozičný Smer-SD túto situáciu riešiť až na Ústavnom súd SR. V priebehu pondelka ich v tejto aktivite podporili aj poslanci z Hlasu-SD, ktorí zo Smeru pred časom odišli. Smeru by bez hlasistov chýbal dostatok podpisov. To, či ide o reálnu hrozbu alebo o politické hry sme sa pýtali aj politológov.

Opozičný Smer-SD v pondelok podal návrh na Ústavný súd (ÚS) SR, aby preveril ústavnosť vyhlásenia núdzového stavu. Avizoval to predseda strany Robert Fico. Smer-SD má k dispozícii 26 podpisov poslancov, potrebuje podľa neho ešte štyri, päť podpisov. Vyzval odídencov zo Smeru-SD, ktorí pôsobia v novej strane Hlas-SD, aby sa k návrhu pridali.

"Argumentujeme tým, že vláda SR neohraničila územia, na ktorých núdzový stav platí a na ktorých neplatí," uviedol Fico na pondelkovej tlačovej konferencii. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu podľa neho hovorí, že vláda musí povedať, na akom území je núdzový stav vyhlásený. Ústavný súd má podľa Fica rozhodnúť do desiatich dní.

Problémom je podľa neho tiež to, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy. Fico ešte uplynulý týždeň hovoril, že rozhodnutie o núdzovom stave prijala vláda mocensky a silou a je nekvalifikované a protiústavné. V rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu mu chýba odôvodnenie, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) minulý týždeň reagoval, že vláda vyhlásila núdzový stav bez toho, aby obmedzila základné ľudské práva a slobody.

Návrh Smeru odídenci z Hlasu podporia

Nezaradení poslanci okolo expremiéra Petra Pellegriniho podporia opozičný návrh podania na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s vyhlásením vlády o núdzovom stave z dielne Smeru. Informovala o tom Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas-sociálna demokracia, v ktorej poslanci pôsobia. Podanie na ÚS inicioval Smer-SD, návrh chce podať v pondelok, no chýbali mu podpisy. Žiadal preto Hlas-SD o podporu.

Líder strany Pellegrini už skôr hovoril o pochybnostiach, či je vyhlásenie núdzového stavu v súlade s Ústavou SR a či nejde o zbytočný zásah do ľudských práv občanov. "Strana Hlas-SD trvá na tom, aby o tom nerozhodovali politici, ale kompetentný nezávislý orgán, ktorým je v tomto prípade Ústavný súd," skonštatovala hovorkyňa.

Hlas už mal v zálohe aj svoj vlastný návrh

Medveď Macíková dodala, že strana mala pripravený svoj vlastný návrh. "Keďže ide predovšetkým o záujem občanov, aby neboli vystavení zbytočnej šikane, o čom môže rozhodnúť iba nezávislý orgán, odmieta robiť z tejto témy malicherné politické preteky a správa sa zodpovedne," uviedla.

Opozícia tvrdí, že vláda v rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu neohraničila územia, na ktorých platí a na ktorých nie. Problémom je podľa nich tiež to, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy. Šéf Smeru-SD Robert Fico ešte uplynulý týždeň hovoril, že rozhodnutie o núdzovom stave prijala vláda mocensky a silou a je nekvalifikované a protiústavné. V rozhodnutí o vyhlásení núdzového stavu mu chýba odôvodnenie, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie.

Stredajšia parlamentná schôdza

Predseda parlamentu Boris Kollár zvolal už medzičasom 14. schôdzu Národnej rady SR, ktorá sa bude konať v stredu 7. októbra od 13:00. Je veľmi pravdepodobne, že toto podanie na ÚS sa stane predmetom početných debát aj na spomínanej schôdzi, keďže v tomto prípade pôjde o návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19.

Politikárčenie či reálna hrozba?

Na to, čo v týchto chvíľach vykonáva opozícia v súvislosti s núdzovým stavom sme sa rozprávali aj s politológom Michalom Cirnerom. "Zákony by sa mali dodržiavať aj počas krízových situácií. Ak je Slovensko právnym štátom a ak v republike nemá vládnuť "bordel" a chaos, je nutné, aby aj vyhlásenie núdzového stavu bolo v súlade s právnym poriadkom. Opozícia je na to, aby vládu a vládnu koalíciu kontrolovala. Pokiaľ sa pri vyhlásení núdzového stavu v niečom pochybilo, opozícia na to môže poukazovať," myslí si politológ.

Zároveň pripúšťa, že určitá hra o politické body tu je. "Politikum môže byť v tom, že opozícia chce získať politické body tým, že poukáže na nekompetentnosť vlády v právnej oblasti alebo si prihreje opozičnú polievočku na tom, že za ich vlády by také prísne reštrikcie neplatili, respektíve by opatrenia neboli také protichodné a chaotické. Opozícia nemá reálnu moc, a preto si môže dovoliť tvrdiť, že by situáciu zvládla lepšie. Ako to v skutočnosti s núdzovým stavom je môžu posúdiť len odborníci z oblasti práva," uzavrel odborník.