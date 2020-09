KORONAVÍRUS Na Slovensku je celkovo zatvorených 48 škôl, potvrdilo MŠVVaŠ

BRATISLAVA - Na Slovensku je k strede z dôvodu ochorenia COVID-19 úplne zatvorených 48 škôl. Ide o nárast, uplynulý piatok (25. 9.) ich bolo napríklad 30. Potvrdil to tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Ďalších 124 škôl má uzatvorenú niektorú z tried. "Celkovo je zatvorených 497 tried, doma je 18.736 detí," priblížilo ministerstvo školstva. Minulý piatok to bolo 13.502 detí. Rezort školstva inicioval mechanizmus, aby boli každý deň k dispozícii čerstvé informácie o tom, čo sa v školstve deje. Ide o platformu COVID - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.