Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva, tvrdí ministerstvo

BRATISLAVA - Financovanie škôl a školských zariadení by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorá je predložená v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.