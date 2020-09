Matovič o núdzovom stave: Je to nástroj potrebný na ochranu života a zdravia

"Je to nástroj na to, aby ste zabezpečili ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré v jednotlivých oblastiach vzhľadom na pandémiu môžu nastať," vysvetlil premiér vyhlásenie núdzového stavu. Zdôraznil, že je potrebné mať v rukách takúto možnosť. Tvrdí, že núdzový stav sa technicky nedá vyhlásiť len pre zdravotníctvo. To, ako to urobil expremiér Peter Pellegrini (Hlas-sociálna demokracia) v začiatkoch prvej vlny pandémie, označil za legislatívny paškvil.

Musíme si uvedomiť, že to máme v rukách

Na otázku, prečo sa vláda rozhodla vyhlásiť ho len na 45 dní, odpovedal, že chceli, aby to bol motivačný čas. "Aby sme si všetci spoločne uvedomili, že to máme v rukách, či ho budeme mať na celé obdobie alebo sa to pokúsime zvládnuť za to polovičné obdobie," priblížil. Hovorí, že okolo 30. dňa budú Dušičky, teda ďalších desať dní bude priestor, aby sa ukázalo, ako sa situácia vyvíja a ako sa ľudia správali počas tohto sviatku.

Prípadné sprísňovanie opatrení podľa neho bude závisieť od vývoja situácie. Otázku prípadnej karantény v štátnych zariadeniach podľa jeho slov zatiaľ neotvorili. Informoval tiež, že obnovil permanentný krízový štáb, ktorý funguje pod vedením Petra Škodného.

Mrzí ho, že v pondelok (28. 9.) spolu s hlavnými hygienikom SR Jánom Mikasom informovali, že na hromadných podujatiach nebudú môcť byť diváci. "Chceli sme, aby voči všetkým platili rovnaké kritériá. Až následne sme si uvedomili, aj na základe diskusií na internete, že to nie je vnímané ako spravodlivé," skonštatoval. Opatrenie umožňujúce, aby na hromadných podujatiach mohlo byť do 50 ľudí, podľa neho prijali, aby zabezpečili sľubovanú spravodlivosť medzi kultúrou, športom, cirkevnými podujatiami. Zdôraznil, že sa nachádzame v "totálnej kríze" a treba hľadať to, čo nás spája, a nie len problémy či spochybňovanie.

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav. Vláda v stredu schválila návrh premiéra na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní.