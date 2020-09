Nastolenie spravodlivosti je na nás, tvrdí Grendel

Je presvedčený, že ak by po februárových parlamentných voľbách pokračovala vláda Smeru-SD, tak by sa zmeny v spoločnosti skončili. "Smer-SD bol po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zatlačený do kúta, museli sa realizovať určité personálne zmeny aj v polícii a museli sa naštartovať vyšetrovacie procesy, ale som presvedčený o tom, že keby voľby dopadli inak, tak by sme dnes nevideli toľko úspešných zásahov, ako vidíme," uviedol v diskusii na Tablet.TV aj v súvislosti s nedávnym zásahom polície za korupciu sudcov.

Niekedy sa podľa neho ozývajú aj ľudia, ktorí sami nie sú čistí. "Sú to ľudia, ktorí sú informovaní o trestnej činnosti sudcov alebo prokurátorov, advokátov, sú povedzme odsúdení za rôzne trestné činy a majú informácie, ako korupčný systém v súdnictve fungoval, zrazu vidia, že sa oplatí ozvať a svedčiť. Väčšinou to nerobia z nezištných dôvodov, ale preto, aby za skutky, ktoré spáchali, dostali miernejší trest. Ale to je úplne v poriadku," skonštatoval Grendel. Nechce ale zovšeobecňovať, že celé súdnictvo, prokuratúra a polícia sú skorumpované. "Ale vždy sa v systéme nájdu čierne ovce a platí, že ryba smrdí od hlavy," konštatoval Grendel.