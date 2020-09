STU a UK prejdú od 5. októbra na dištančnú výučbu, rektori vyzvali na opustenie internátov

Rektor UK Marek Števček poznamenal, že na týchto opatreniach sa pracuje už dlhšie, pričom sa sleduje aj vývoj epidemiologickej situácie. "Zvolali sme krízové štáby oboch univerzít. Snažíme sa svoje kroky koordinovať spoločne ako dve spriatelené univerzity. Spája nás, okrem iného, aj spoločný priestor ubytovania študentov v Mlynskej doline," vysvetlil Števček.

Z prezenčnej výučby prejdú obe univerzity na dištančnú alebo online výučbu postupne počas tohto týždňa, pričom sa naplno rozbehne od pondelka 5. októbra. Števček poznamenal, že o realizácii odbornej praxe študentov bude rozhodovať dekan fakulty. "V prípade študentov končiacich ročníkov druhého stupňa štúdia alebo spojeného prvého a druhého stupňa štúdia môže dekan fakulty študentom povoliť individuálnu prácu v laboratóriu, kde môžu byť maximálne dve osoby naraz," priblížil rektor UK. Opatrenia budú platiť zatiaľ do odvolania.

Odchod z internátov je zatiaľ pre študentov dobrovoľný. "V súčasnosti je to najrozumnejší krok," skonštatoval Števček. Ubytovacie zariadenia sa nateraz nebudú zatvárať plošne. Rektor UK označil internáty za "obrovský zdroj možnej nákazy". Študenti si budú môcť izby ponechať a vrátiť sa do nich, ak sa situácia zlepší. Najneskôr do 5. októbra budú môcť študenti uzatvoriť dodatok k ubytovacej zmluve, v rámci ktorej sa študent nebude musieť odubytovať a za určitý poplatok si izbu ponechať.

"Momentálne potrebujeme urobiť všetky kroky na to, aby sme toto ohnisko potenciálnej nákazy dokázali eliminovať," povedal Števček. Podľa rektora STU Miroslava Fikara doktorandi budú fungovať ako zamestnanci univerzity. Chce, aby naďalej robili výskum a pracovali. UK uviedla, že nepočíta s tým, že sa prezenčná výučba do konca zimného semestra obnoví. Zahraničným študentom, ktorí sú na UK iba na zimný semester, preto odporúča ukončiť pobyt na internáte a v štúdiu ďalej pokračovať online z domu.

Na UK je momentálne podľa Števčeka pozitívne testovaných zhruba 90 osôb, pričom ide zväčša o študentov. "Väčšina z nich nie je na internátoch. Na Mlynoch máme pozitívnych šiestich, na Družbe sú dvaja," povedal Števček s tým, že na internátoch sú vytvorené izolačné izby. Fikar dodal, že na STU sú nakazení ľudia len v jednotkách, konkrétne číslo neuviedol.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM prechádza na online výučbu

Výučba na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave prechádza na dištančnú formu. Online budú s platnosťou od pondelka prebiehať všetky prednášky a semináre s výnimkou prvých ročníkov, kde bude výučba kombinovaná. Vedenie fakulty tak reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Informoval o tom Peter Krajčovič z FMK.

Pôvodný harmonogram, ako dodal Krajčovič, počítal s kombinovanou formou výučby aj vo vyšších ročníkoch. "Dištančnú formu výučby budeme realizovať do času, kým sa situácia s výskytom pozitívnych prípadov nového koronavírusu nezlepší," uviedla dekanka fakulty Ľudmila Čábyová.

FMK v nadväznosti na súčasnú situáciu už predtým upravila harmonogram akademického roka, kedy o jeden týždeň posunula začiatok semestra na 28. septembra. Pre všetky ročníky okrem prvých sa výučba začala až od pondelka, kedy zároveň prechádza do online podoby. V prípade prvých ročníkov prebieha výučba zatiaľ kombinovanou formou za prísnych hygienických opatrení.

"Skúsenosti z predchádzajúceho akademického roka, počas ktorého sme realizovali dištančnú formu výučby počas celého letného semestra, nám ukázali, že dokáže efektívne nahradiť prezenčnú formu počas mimoriadnej situácie. Zdravie a bezpečnosť študentov je pre nás prvoradá, preto na online výučbu prechádzame aj teraz," doplnila dekanka FMK.