Akademický senát STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara: Gröhling nie je nadšený

BRATISLAVA – Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo v pondelok počas zasadnutia AS STU 25 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja. Počet platných hlasovacích lístkov bol 42.

Senátori počas rokovania rozhodli o tom, že priebeh zasadnutia AS STU nie je možné nahrávať. Na zasadnutie sa chcel dostať aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorého spočiatku nechceli pustiť, a tak privolal políciu. Následne mu vstup umožnili. Šeliga uviedol, že zasadnutie akademického senátu by malo byť verejné a že na neho prišiel ako súkromná osoba. Ohradil sa aj voči tomu, že médiá nemohli toto rokovanie natáčať.

Predseda Akademického senátu STU Marián Peciar sa ohradil voči vystúpeniu Šeligu a opýtal sa, či je aj v parlamente všetko verejné. Rovnako potvrdil, že vysielanie z rokovania je prenášané cez zvukový záznam.

V návrhu na odvolanie z funkcie rektora STU Fikarovi vyčítali manažérske zlyhanie pri riešení kauzy na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, vyjadrenia pre médiá, spôsob tvorby návrhu rozpočtu, pokles záujmu o štúdium na STU či to, že spolu s rektormi Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach a predsedom Slovenskej technickej univerzity predložil návrh na diskusiu o väčšom inštitucionálnom prepojení organizácií. Jedným z bodov bola aj kritika "cenzúry" v rámci monitoringu tlače. Fikar priznal, že urobil viacero chýb, z ktorých sa chce poučiť.

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU Pavel Gregor povedal, že v prípade návrhu na odvolávanie rektora ide o mimoriadnu udalosť v dejinách STU. Poznamenal, že na univerzite by sa mali sústrediť na vnútorný systém kvality. Senátu adresoval výhradu, že ak chcú, aby neboli označovaní za hlúpych akademikov, tak by sa tak mali správať.

"My sami si vytvárame takýto zlý obraz o STU," dodal. Štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis rovnako vyjadril podporu rektorovi, poukázal na jeho víziu smerovania vysokého školstva. Podľa neho by mali vysoké školy ukázať, že si zaslúžia finančné zdroje.

Predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik povedal, že o veciach sa je potrebné rozprávať. Peciar apeloval, že AS STU volá po dialógu už dlhú dobu. Senátorka Janka Zajacová vyčítala rektorovi, že sa nezúčastňuje zasadnutí komisií, ten prisľúbil, že na ne v budúcnosti môže prísť.

Fikar potvrdil, že návrh na jeho odvolanie obsahoval deväť bodov. Poukázal na to, že si nezakladá na konfliktoch. Uviedol, že dôvody na jeho odvolanie "sú zástupné". V reakcii na deväť bodov za jeho odvolanie poukázal na iných deväť bodov, ktoré sa mu podarili. Ide napríklad o projekt ACCORD, rekonštrukciu internátov, otvorenie prvej univerzitnej materskej školy či zvládnutie prvej vlny pandémie nového koronavírusu na STU. "Podľa toho, ako sa AS STU k predloženému návrhu teraz postaví, taký vyšleme signál dovnútra univerzity a aj do sveta o tom, aké nároky musí návrh na odvolanie rektora splniť. Rokovanie a najmä jeho výsledok sa tak stane dôležitou súčasťou obrazu STU dovnútra univerzity a aj pre verejnosť," uviedol rektor vo svojom záverečnom slove.

Situácia na STU je už niekoľko mesiacov napätá, súviselo to najmä so situáciou na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Fikar sa začiatkom leta pokúsil presvedčiť akademický senát, aby dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka odvolal. Avšak jeho návrh neprešiel.

Gröhling toto rozhodnutie považuje za nešťastné

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) považuje za nešťastné, že Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave v pondelok odsúhlasil návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara. Uviedol to na sociálnej sieti. Navyše, urobiť v tejto dobe takéto rozhodnutie považuje za nezodpovedné voči študentom STU.

"Osobne považujem za veľmi nešťastné, že jedna z najlepších slovenských univerzít dopadla tak, že z jej poprednej fakulty odišlo množstvo vyučujúcich. A rektor, ktorý sa snažil situáciu dať do poriadku, bol napokon odvolaný," povedal šéf rezortu školstva.

Gröhling tvrdí, že ministerstvo nemá nástroje, ako by mohlo do tohto procesu zasiahnuť. "Žiaľ, akademická samospráva má svoje úskalia a toto je jedno z nich. Každý zamestnanec a každý študent by si mal byť vedomý, že svojou voľbou do senátu môže výrazne ovplyvniť chod fakulty alebo univerzity," dodal minister školstva s tým, že niekedy od zvolených zástupcov môže závisieť celé meno univerzity.